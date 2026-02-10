Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS. Uszczegóławiając chodzi o automatyczną aktywację i dezaktywację aplikacji ePłatnik. Jakie konsekwencje to powoduje?
- Jeżeli płatnik składek może korzystać z aplikacji, a jeszcze jej nie aktywował, zostanie ona automatycznie dodana do jego konta
ZUS w swoim najnowszym komunikacie podaje: od 7 lutego udostępniliśmy automatyczną obsługę aktywacji/dezaktywacji aplikacji ePłatnik przez eZUS. Od tego momentu system - przy pierwszym wejściu użytkownika - automatycznie sprawdza czy płatnik składek może korzystać z aplikacji ePłatnik.
Aplikacja jest przeznaczona dla płatników, którzy mają zgłoszonych do ubezpieczeń maksymalnie 100 aktywnych ubezpieczonych.
Jeżeli płatnik składek ma więcej niż 100 ubezpieczonych docelowo aplikacja będzie automatycznie dezaktywowana. O dezaktywacji/aktywacji płatnika system informuje wysyłając powiadomienia do skrzynki Wiadomości.
Jeśli do konta płatnika upoważnionych jest kilka osób, sprawdzenie i ewentualna aktywacja/dezaktywacja wykonywana jest jednorazowo – po wejściu pierwszego użytkownika.
Aby zapewnić płynną obsługę płatników składek, do końca lutego br. dezaktywacja aplikacji będzie realizowana jeżeli liczba aktywnych ubezpieczonych płatnika przekroczy 1000. Po tym czasie będzie realizowana zgodnie z założeniami – po przekroczeniu 100 aktywnych ubezpieczonych.
Płatnicy, którzy mają zgłoszonych do ubezpieczeń więcej niż 100 aktywnych ubezpieczonych, powinni korzystać z programu Płatnik udostępnionego bezpłatnie przez ZUS lub innego oprogramowania do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.
Źródło: ZUS
