Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS. Uszczegóławiając chodzi o automatyczną aktywację i dezaktywację aplikacji ePłatnik. Jakie konsekwencje to powoduje?

ZUS w swoim najnowszym komunikacie podaje: od 7 lutego udostępniliśmy automatyczną obsługę aktywacji/dezaktywacji aplikacji ePłatnik przez eZUS. Od tego momentu system - przy pierwszym wejściu użytkownika - automatycznie sprawdza czy płatnik składek może korzystać z aplikacji ePłatnik.

Ważne Aplikacja jest przeznaczona dla płatników, którzy mają zgłoszonych do ubezpieczeń maksymalnie 100 aktywnych ubezpieczonych.

Jeżeli płatnik składek może korzystać z aplikacji, a jeszcze jej nie aktywował, zostanie ona automatycznie dodana do jego konta

Jeżeli płatnik składek ma więcej niż 100 ubezpieczonych docelowo aplikacja będzie automatycznie dezaktywowana. O dezaktywacji/aktywacji płatnika system informuje wysyłając powiadomienia do skrzynki Wiadomości.

Jeśli do konta płatnika upoważnionych jest kilka osób, sprawdzenie i ewentualna aktywacja/dezaktywacja wykonywana jest jednorazowo – po wejściu pierwszego użytkownika.

Aby zapewnić płynną obsługę płatników składek, do końca lutego br. dezaktywacja aplikacji będzie realizowana jeżeli liczba aktywnych ubezpieczonych płatnika przekroczy 1000. Po tym czasie będzie realizowana zgodnie z założeniami – po przekroczeniu 100 aktywnych ubezpieczonych.

program Płatnik udostępniony bezpłatnie przez ZUS

Płatnicy, którzy mają zgłoszonych do ubezpieczeń więcej niż 100 aktywnych ubezpieczonych, powinni korzystać z programu Płatnik udostępnionego bezpłatnie przez ZUS lub innego oprogramowania do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.

Źródło: ZUS