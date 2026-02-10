REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS

Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS

10 lutego 2026, 13:37
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS. Uszczegóławiając chodzi o automatyczną aktywację i dezaktywację aplikacji ePłatnik. Jakie konsekwencje to powoduje?

ZUS w swoim najnowszym komunikacie podaje: od 7 lutego udostępniliśmy automatyczną obsługę aktywacji/dezaktywacji aplikacji ePłatnik przez eZUS. Od tego momentu system - przy pierwszym wejściu użytkownika - automatycznie sprawdza czy płatnik składek może korzystać z aplikacji ePłatnik.

Ważne

Aplikacja jest przeznaczona dla płatników, którzy mają zgłoszonych do ubezpieczeń maksymalnie 100 aktywnych ubezpieczonych.

Jeżeli płatnik składek może korzystać z aplikacji, a jeszcze jej nie aktywował, zostanie ona automatycznie dodana do jego konta

Jeżeli płatnik składek ma więcej niż 100 ubezpieczonych docelowo aplikacja będzie automatycznie dezaktywowana. O dezaktywacji/aktywacji płatnika system informuje wysyłając powiadomienia do skrzynki Wiadomości.

Jeśli do konta płatnika upoważnionych jest kilka osób, sprawdzenie i ewentualna aktywacja/dezaktywacja wykonywana jest jednorazowo – po wejściu pierwszego użytkownika.

Aby zapewnić płynną obsługę płatników składek, do końca lutego br. dezaktywacja aplikacji będzie realizowana jeżeli liczba aktywnych ubezpieczonych płatnika przekroczy 1000. Po tym czasie będzie realizowana zgodnie z założeniami – po przekroczeniu 100 aktywnych ubezpieczonych.

program Płatnik udostępniony bezpłatnie przez ZUS

Płatnicy, którzy mają zgłoszonych do ubezpieczeń więcej niż 100 aktywnych ubezpieczonych, powinni korzystać z programu Płatnik udostępnionego bezpłatnie przez ZUS lub innego oprogramowania do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.

Źródło: ZUS

Źródło: INFOR
Kadry
Wyższa emerytura dla matek 4. dzieci w 2026 r. Ile wynosi po marcowej waloryzacji?
10 lut 2026

Emerytura dla matek 4. dzieci będzie wyższa od 1 marca 2026 r. Ile rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi po marcowej waloryzacji? Znamy już wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.
Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r.: oficjalny komunikat z 9 lutego 2026 r.
10 lut 2026

Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r., bo wydano właśnie oficjalny komunikat. Dokument jest z 9 lutego 2026 r. i został publicznie ogłoszony - kto zyska?
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
10 lut 2026

Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS. Uszczegóławiając chodzi o automatyczną aktywację i dezaktywację aplikacji ePłatnik. Jakie konsekwencje to powoduje?
Przeciętne wynagrodzenie w 2025 r. w Polsce [GUS]
10 lut 2026

Wiemy już, ile przeciętnie zarabiają Polacy. GUS podał dane za grudzień, czwarty kwartał zeszłego roku, ale i za cały 2025 r. Ile wynoszą średnie zarobki w Polsce?

Co powstrzymuje Polaków przed zmianą pracy? Poszukujący zatrudnienia wymieniają główne przyczyny
10 lut 2026

W lutym pojawiły się kolejne sygnały o ochłodzeniu na rynku pracy. Bezrobocie rośnie, a liczba ofert pracy jest na niskim poziomie. Wpływa to bezpośrednio na szukających zatrudnienia. Z comiesięcznego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, na jakie bariery narzekają Polacy poszukujący pracy.
Renta wdowia po waloryzacji 2026 - o ile wzrasta?
10 lut 2026

Znamy wysokość waloryzacji marcowej 2026 r. po ostatnich komunikatach Prezesa GUS z 9 lutego 2026 r. Wdowia renta jest jednym z tych świadczeń z ZUS, które podlegają marcowej waloryzacji. Ile wyniesie renta wdowia po waloryzacji 2026?
Umowa handlowa z Indiami. Czy pracownicy z Indii „zaleją” polski rynek pracy?
10 lut 2026

Podpisane niedawno porozumienie o wolnym handlu (FTA) między Unią Europejską a Indiami tworzy jedną z największych stref wolnego handlu na świecie, znacznie ułatwiając transfer towarów i usług pomiędzy dwiema gospodarkami. Skala porozumienia sprawia, że w debacie publicznej pojawiają się także pytania o jego konsekwencje dla europejskiego rynku pracy – także w Polsce.
Pracownik w areszcie - czy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę?
09 lut 2026

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę trafił do aresztu. Czy pracodawca może rozwiązać umowę z powodu tymczasowego aresztowania? Jakie są przepisy Kodeksu pracy w tym przedmiocie?

Coraz wyższe obowiązkowe wpłaty na PFRON. Wkrótce kolejna podwyżka
10 lut 2026

W czwartym kwartale 2025 r. wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Konsekwencją wzrostu są wyższe wpłaty na PFRON dla firm zatrudniających powyżej 25 osób. Jaki będzie wzrost comiesięcznych wpłat w okresie od marca do maja 2025 roku?
Tyle wyniesie trzynastka w 2026 roku po waloryzacji - oficjalne dane GUS, jest nieco lepiej niż szacowano
10 lut 2026

Koniec dywagacji, domysłów i szacunkowego obliczania. GUS ogłosił 9 lutego ostatni wskaźnik istotny dla obliczenia waloryzacji emerytur w 2026 r. To oznacza, że już wprost wiadomo, ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 r. Wiemy też, ile będzie wynosić czternastka oraz emerytura minimalna.
