REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Co daje nowe święto 12 kwietnia? Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026

Co daje nowe święto 12 kwietnia? Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lutego 2026, 11:31
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Co daje nowe święto 12 kwietnia? Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026
Co daje nowe święto 12 kwietnia? Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To już oficjalne: 12 kwietnia zostaje wpisany do kalendarza jako nowe święto państwowe. Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026 r. Ponad sto lat po wydarzeniach z 1919 roku Polska wreszcie w sposób formalny odda hołd bohaterom, którzy poświęcili swoje zdrowie dla Ojczyzny. Podpisana właśnie ustawa wprowadza zmiany w wykazie świąt państwowych, dlatego wiele osób zaczyna się zastanawiać, czy 12 kwietnia będzie z tego powodu dniem wolnym od pracy.

rozwiń >
Zobacz również:

12 kwietnia nowym świętem państwowym. Dniem wolnym od pracy? Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026

12 lutego 2026 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę ustanawiającą 12 kwietnia świętem państwowym – Dniem Inwalidy Wojennego. To pierwszy raz w historii RP, gdy ta szczególna grupa społeczna zostaje uhonorowana świętem o tak wysokiej randze.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Dlaczego akurat 12 kwietnia?

Data nie jest przypadkowa. Wybór padł na dzień upamiętniający I Zjazd Zjednoczeniowy Związku Inwalidów Wojennych RP, który odbył się w dniach 12-17 kwietnia 1919 roku. To wydarzenie miało fundamentalne znaczenie dla organizacji i wsparcia osób, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu.

12 kwietnia nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026 r. Cel i znaczenie nowego święta

Ustawa ma na celu wyrażenie szacunku dla cierpienia, odwagi i poświęcenia inwalidów wojennych. To grupa, która do tej pory nie doczekała się odpowiedniego uhonorowania na poziomie państwowym, mimo fundamentalnego wkładu w walkę o niepodległość i obronę Polski.

Nowe święto ma również wymiar edukacyjny – pozwoli szerzej propagować zarówno zasługi inwalidów wojennych, jak i zwracać uwagę na ich potrzeby, które państwo polskie powinno zaspokajać wobec obywateli, którzy poświęcili swoje zdrowie dla kraju.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

12 kwietnia nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026

12 kwietnia nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026

Shutterstock

Kim są inwalidzi wojenni?

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika: "Inwalidzi wojenni to grupa społeczna szczególnie ważna dla Narodu i Państwa Polskiego. Historia Narodu Polskiego od zarania dziejów naznaczona jest licznymi konfliktami zbrojnymi, dlatego też inwalidztwo wojenne jest zjawiskiem dobrze znanym w w naszej tożsamości narodowej i państwowej. Szczególne nasilenie walk i zwiększenie ich intensywności w XX wieku – trzy powstania śląskie, Powstanie Wielkopolskie, wojna polsko-bolszewicka, I i II Wojna Światowa – wzbudziły w społeczeństwie potrzebę utworzenia struktur, organizacji, zapewniających należną opiekę i wsparcie obrońcom Rzeczypospolitej, których życie zmieniło się na zawsze przez rany i kontuzje poniesione w imię patriotyzmu, konieczności obrony wolności i niepodległości ukochanej Ojczyzny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Faktem jest, że to Związek Inwalidów Wojennych RP pozostaje najstarszą organizacją grupującą rannych weteranów, byłych żołnierzy i partyzantów oraz członków ich rodzin. Pierwsze koła ZIW powstały na terenie Galicji w 1917 r. początkowo jako Komitet Inwalidów Żołnierzy i Klub Oficerów Inwalidów, stanowiąc zalążki samodzielnego ruchu inwalidzkiego na ziemiach polskich. Kolejne struktury, które weszły potem w skład organizacji to powstałe w 1918 r. w Wielkopolsce Gospodarcze Zrzeszenie Poznańskich Inwalidów Wojennych i Związek Towarzystw Kalek i Byłych Wojaków Polaków. Organizacje zrzeszające inwalidów wojennych niezależnie powstawały również na terenach dawnego Królestwa Polskiego, a w następnych latach również na Kresach II RP jako Centralny Związek Inwalidów Wojennych. Zjednoczenie szybko rozwijających się struktur dopełniło się w dniach 12-17 kwietnia 1919 roku na I Ogólnokrajowym Zjeździe Inwalidów Polskich w Warszawie, kiedy to oficjalnie powołano do życia Związek Inwalidów Wojennych RP.

Inwalidzi Wojenni są szczególną grupą osób, którym z uwagi na zasługi, należy się indywidualne traktowanie, szacunek i troska ze strony Państwa Polskiego, a także szczególne upamiętnienie, bo ich walka nie skończyła się wraz z końcem bitwy czy wojny, ale toczy się do końca ich dni. Niesie to jeszcze jedno bardzo ważne przesłanie – ukazuje, że inwalidztwo nie wyklucza z życia społecznego i zawodowego, nie dyskwalifikuje z istnienia w przestrzeni publicznej, zmienia perspektywę, ale jej nie odbiera. Ci żołnierze, pomimo poniesionych ran i często znacznego uszczerbku na zdrowiu, nie poddali się, kończyli szkoły, podejmowali zatrudnienie, zakładali rodziny, brali udział odbudowie Państwa Polskiego, jednocześnie pracując społecznie na rzecz Kolegów i Koleżanek, bo jak pisał jeden z pierwszych prezesów ZIW Kol. Marian Kantor „inwalida wojenny prócz swej krwi i zdrowia potrafi położyć na niwie krajowej i trochę pracy i najlepsze intencje."

Co dla inwalidów wojennych?

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin określa m.in. zakres zaopatrzenia, które przysługuje inwalidom wojennym; inwalidom wojskowym; członkom rodzin, pozostałym po żołnierzach poległych, zmarłych lub zaginionych w czasie służby wojskowej oraz po inwalidach wojennych i wojskowych.

Zaopatrzenie dla ww. grup obejmuje świadczenia pieniężne i świadczenia w naturze. Do świadczeń pieniężnych zaliczamy:

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

  • dawniej rentę inwalidzką - teraz rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • rentę rodzinną,
  • dodatki do rent,
  • zasiłek pogrzebowy,
  • świadczenie pieniężne, o którym mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658);

Świadczenia w naturze to:

  • świadczenia lecznicze i położnicze,
  • protezowanie,
  • przysposobienie zawodowe,
  • pobyt w domu rencistów.

Czy 12 kwietnia to dzień wolny od pracy?

Choć 12 kwietnia zyskuje status święta państwowego, nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że pomimo oficjalnego charakteru święta, Polacy będą normalnie pracować i uczęszczać do szkół (chyba, że wypadnie to w sobotę czy niedzielę). Decyzja ta wynika z postanowień ustawy, która wyraźnie rozróżnia święto państwowe od dnia wolnego od pracy w rozumieniu przepisów z 1951 roku.

Z ustawy wynika: "W uznaniu zasług i poświęcenia osób, które w wyniku działań wojennych lub służby wojskowej doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, wyrażając szacunek dla ich cierpienia, odwagi i poświęcenia na rzecz Ojczyzny, stanowi się, co następuje: Art. 1. Ustanawia się dzień 12 kwietnia Dniem Inwalidy Wojennego. Art. 2. Dzień Inwalidy Wojennego jest świętem państwowym. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia."

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że pierwsze oficjalne obchody Dnia Inwalidy Wojennego jako święta państwowego odbędą się już 12 kwietnia 2026 roku.

Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Autopromocja

Jak optymalizować koszty zatrudnienia

Sprawdź

Podsumowując, ustanowienie Dnia Inwalidy Wojennego jako święta państwowego to symboliczne uznanie długu wdzięczności wobec tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność Polski – cenę własnego zdrowia. Choć 12 kwietnia nie będzie dniem wolnym od pracy, jego status święta państwowego podkreśla wagę, jaką państwo polskie przywiązuje do pamięci o bohaterach wojennych. To ważny krok w kierunku godnego uhonorowania grupy społecznej, która przez ponad sto lat czekała na takie uznanie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego (nr druku sejmowego 1730) – podpisana 12 lutego 2026 r.

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2026 r. poz. 2)

Co ustanowiono na dzień 12 kwietnia w Polsce?

Ustanowiono święto państwowe – Dzień Inwalidy Wojennego. Ustawę o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 12 lutego 2026 r.

Dlaczego 12 kwietnia wybrano na Dzień Inwalidy Wojennego?

Data 12 kwietnia upamiętnia I Zjazd Zjednoczeniowy Związku Inwalidów Wojennych RP z dni 12–17 kwietnia 1919 roku, wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu dla organizacji i wsparcia inwalidów wojennych.

Czy 12 kwietnia, Dzień Inwalidy Wojennego, jest dniem wolnym od pracy?

12 kwietnia nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Polacy będą normalnie pracować i uczęszczać do szkół, chyba że 12 kwietnia wypadnie w sobotę lub niedzielę. Wynika to z postanowień ustawy rozróżniającej święto od dnia wolnego z 1951 r.

Kiedy ustawa o Dniu Inwalidy Wojennego wejdzie w życie i kiedy pierwsze obchody?

Ustawa o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Pierwsze oficjalne obchody odbędą się 12 kwietnia 2026 roku.

Jaki jest cel i znaczenie ustanowienia Dnia Inwalidy Wojennego?

Ustawa o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego wyraża szacunek dla cierpienia, odwagi i poświęcenia inwalidów wojennych. Święto ma także wymiar edukacyjny: propaguje zasługi i zwraca uwagę na potrzeby, które państwo polskie powinno zaspokajać.

Powiązane
Nowe profity dla milionów: co da Karta Rodziny Mundurowej i Dzień Rodziny Mundurowej?
Nowe profity dla milionów: co da Karta Rodziny Mundurowej i Dzień Rodziny Mundurowej?
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami tylko do 31 marca 2026 r. trwa program: CZYSTY DOM
Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami tylko do 31 marca 2026 r. trwa program: CZYSTY DOM
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Rozliczenie PIT przez freelancera w 2026 r. krok po kroku. Jak można obniżyć podatek? [zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza]
23 lut 2026

Jak krok po kroku freelancer może rozliczyć PIT w 2026 r. (zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza)? Jak można obniżyć podatek? Do kiedy należy rozliczyć PIT?
Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów
23 lut 2026

To nie najmłodsi użytkownicy social mediów najczęściej porównują swoje życie do internetowych kadrów z wakacji influencerów. Najbardziej podatni na urlopową zazdrość okazują się młodzi milenialsi. Z badania agencji turystycznej My Luxoria wynika, że 53 proc. Polaków w wieku 25–34 lata przyznaje, iż odczuwa ukłucie zazdrości, oglądając wakacyjne relacje influencerów. To właśnie ta grupa jest też najaktywniejsza na Instagramie.
Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026
23 lut 2026

Coraz więcej osób w Polsce żyje z niepełnosprawnością albo mierzy się z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wieku, choroby czy urazu. To nie jest wyłącznie kwestia komfortu, ale codziennej logistyki: jak dojechać do pracy, na rehabilitację, do sklepu, do urzędu albo po prostu wyjść z domu bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Właśnie dlatego tak ważne są programy, które realnie wspierają samodzielność i codzienne funkcjonowanie. Wnioski w ramach wsparcia ruszają już 1 marca 2026 r.
Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od marca 2026 r. Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku?
23 lut 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku? Trzeba uważać na nowe limity od 1 marca. Będą obowiązywały do końca maja. Od nowego miesiąca wchodzą również w życie nowe kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia. ZUS ustala je na rok - od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Co oznaczają dla emerytów i rencistów?

REKLAMA

Z igrzysk na siłownię. Czego olimpijczycy uczą nas na temat zdrowia?
23 lut 2026

W dniu 22 lutego 2026 r. oficjalnie zakończyły się ZIO - Zimowe Igrzyska Olimpijskiej. W klasyfikacji medalowej Polska uplasowała się na 21. pozycji, z 4 medalami (3 srebrne i 1 brązowy)! Po tygodniach oglądania rywalizacji na najwyższym poziomie wielu z nas wraca do codzienności z myślą: „czas ruszyć się z kanapy”. Inspiracja wyczynem zawodowców to dobry impuls pod warunkiem, że za entuzjazmem pójdzie rozsądek. Bo sport amatorski, uprawiany intensywnie i bez przygotowania, potrafi ujawnić poważne, wcześniej nierozpoznane problemy zdrowotne.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
22 lut 2026

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę.

REKLAMA

Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Średnia płaca będzie rosła w kolejnych miesiącach
20 lut 2026

Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Ostatni taki spadek odnotowano w 2021 r. podczas pandemii i w 2004 r. Natomiast średnia płaca standardowo obniżyła się po grudniowym wzroście, ale będzie rosła w kolejnych miesiącach 2026 r.
Nowe konto płatnika w portalu eZUS dla pierwszych 500 tys. klientów
20 lut 2026

Od przyszłego tygodnia z nowej wersji popularnego e-urzędu ZUS skorzystają już niektórzy przedsiębiorcy – płatnicy składek. W kolejnych dniach dołączą do nich pozostali. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Dzięki temu załatwianie spraw w ZUS będzie prostsze i nie zajmie dużo czasu.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA