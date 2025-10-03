Babcia z wyższą emeryturą? ZUS przypomina o korzystnym rozwiązaniu

Dzięki umowie uaktywniającej składki na ubezpieczenie społeczne niani częściowo opłaca państwo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, iż jest to korzystne zwłaszcza dla osób w wieku emerytalnym, bo może zwiększyć wysokość ich emerytury. Od roku podpisanie umowy uaktywniającej z opiekunką jest opłacalne również dla rodziców. Dlaczego?

Babciowe ma już rok

1 października 2024 r. ruszył nowy program „Aktywny rodzic” z trzema różnymi opcjami dostosowanymi do sytuacji rodziców. Z informacji przekazanych przez resort rodziny wynika, iż dotychczas z wariantu „Aktywni rodzice w pracy”, czyli tzw. babciowego skorzystało 130 tys. dzieci. Ten model świadczenia skierowany jest do tych rodziców, którzy są aktywni zawodowo i z tytułu tej aktywności podlegają ubezpieczeniom. Przepisy określają minimalną wysokość podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Świadczenie można otrzymać na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Co do zasady wynosi ono 1500 zł miesięcznie. 1900 zł miesięcznie można otrzymać na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ważne Ze świadczenia „Aktywni rodzice w pracy można pokryć wynagrodzenie niani. Nie ma przeszkód, by nianią został ktoś z rodziny np. babcia. W praktyce nianią może każda osoba pełnoletnia z wyjątkiem rodziców dziecka.

Jak zawrzeć umowę uaktywniającą z babcią?

Umowę uaktywniającą zawiera się na piśmie. Dokument powinien zawierać informacje o tym:

• kto ją podpisuje,

• czego dotyczy,

• gdzie i kiedy niania będzie opiekować się dzieckiem,

• ile dzieci obejmuje opieka,

• jakie są obowiązki niani,

• ile będzie zarabiać niania i kiedy dostanie wypłatę

• na jak długo zawarto umowę, jak można ją zmienić lub zakończyć.

Umowa uaktywniająca jest rodzajem umowy zlecenia. Rodzice zwierają ją z osobą, która opiekuje się dzieckiem po ukończeniu przez nie 20. tygodnia życia. Umowa może obowiązywać maksymalnie do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 lata, a gdy nie uda się zapewnić miejsca w przedszkolu - do 4. roku życia.

Po podpisaniu umowy rodzic ma 7 dni na zgłoszenie jej do ZUS. Jeśli nie jest przedsiębiorcą, to powinien zarejestrować się jako płatnik składek. Nianię do ubezpieczeń można zgłosić przez PUE/eZUS, pocztą albo osobiście.

Z kolei po zgłoszeniu niani, co miesiąc składa się deklaracje i raporty. Jeżeli jednak wynagrodzenie niani nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia, to wystarczy złożyć dokumenty tylko raz.

ZUS dorzuci się do składek

„Jeśli opieka nad dzieckiem to jedyne zajęcie niani, wtedy musi być objęta obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym oraz zdrowotnym. Gdy jednak niania pracuje, gdzieś indziej na cały etat, wtedy obowiązuje ją tylko ubezpieczenie zdrowotne” – mówi Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne. Co ważne, państwo finansuje za nianię składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, od części wynagrodzenia, która nie przekracza połowy minimalnej pensji. W praktyce zatem składki na ubezpieczenia społeczne niani częściowo opłaci za nie państwo.

„To korzystne zwłaszcza dla osób w wieku emerytalnym, bo może zwiększyć wysokość ich emerytury” – podkreśla Cieszyński.

Jeśli rodzic straci pracę lub zamknie działalność, państwo nadal opłaca składki przez kolejne trzy miesiące.

Źródło: ZUS

