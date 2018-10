Dokumentowanie niezdolności do pracy po 1 grudnia 2018 r.

Do końca listopada 2018 r. lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Informację o wystawieniu zwolnienia elektronicznie lekarz przekazuje do ZUS, a następnie ZUS udostępnia zwolnienie w tej formie płatnikowi składek (np. pracodawcy lub zleceniodawcy). Jest to jednak możliwe tylko w przypadku posiadania przez podmiot profilu informacyjnego na PUE ZUS. W sytuacji gdy płatnik nie ma takiego profilu ubezpieczony otrzyma od lekarza zwolnienie lekarskie w tzw. trybie alternatywnym, czyli w formie papierowej, które następnie przekazuje swojemu płatnikowi składek. Tryb alternatywny wystawiania zaświadczeń lekarskich będzie funkcjonował również od 1 grudnia 2018 r., czyli od daty, kiedy lekarze będą zobowiązani wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej. Płatnicy składek nie mają bowiem bezwzględnego obowiązku posiadania profilu na PUE ZUS.

Od 1 grudnia 2018 r. nie będzie terminu na dostarczenie płatnikowi składek zwolnienia lekarskiego otrzymanego przez ubezpieczonego w wersji papierowej poprzez wydruk e-ZLA lub wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego. Ponadto zwolnienie lekarskie wystawione w takiej formie po 30 listopada 2018 r., dostarczone płatnikowi składek przez ubezpieczonego nawet po zakończeniu jego absencji chorobowej, nie spowoduje obniżenia przysługującego ubezpieczonemu zasiłku za czas tej nieobecności.

Dokumentowanie niezdolności do pracy

Dokumentami, które stwierdzają czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub konieczność sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem albo chorym innym członkiem rodziny, są:

zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA),

zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,

wydruk e-ZLA, który lekarz jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu, jeżeli płatnik składek nie ma profilu na PUE ZUS lub na żądanie ubezpieczonego, nawet jeśli płatnik składek ma profil na PUE ZUS.

Wskazane formy dokumentowania absencji chorobowej będą obowiązywać również po zmianie przepisów wprowadzających od 1 grudnia 2018 r. wyłącznie elektroniczną formę wystawiania zwolnień lekarskich. Zatem nadal w obrocie może pojawiać się forma papierowa zwolnień, tj. wydruki e-ZLA lub zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Do końca listopada 2018 r. ubezpieczeni mogą otrzymywać zwolnienia lekarskie wystawione na formularzu ZLA. Do wystawionych w tym trybie dokumentów należy stosować dotychczasowe zasady związane z terminem ich przekazania płatnikowi składek. W tym przypadku termin doręczenia ZLA płatnikowi wynosi 7 dni od dnia jego otrzymania. Niedotrzymanie tego terminu powoduje obniżenie przysługującego zasiłku o 25% w przypadku zwolnień lekarskich wystawionych na okres co najmniej 8 dni. Obniżenia dokonuje się bowiem za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia.

Obowiązek posiadania profilu płatnika składek

Profil informacyjny płatnika składek umożliwiający odbieranie zwolnień lekarskich wystawionych w formie elektronicznej powinni utworzyć płatnicy składek zobowiązani do przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych (dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych) oraz korekty tych dokumentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (art. 58 ust. 3 ustawy zasiłkowej).