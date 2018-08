Składki ZUS przedsiębiorcy podczas choroby

Problem

Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam składki od kwoty 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W maju 2018 r. byłem niezdolny do pracy (od 2 do 6 maja 2018 r.), za co w czerwcu br. otrzymałem z ZUS zasiłek za 5 dni. Czy mogę pomniejszyć wpłatę składek w kolejnym miesiącu? Czy muszę uzyskać na to zgodę ZUS, czy mogę dokonać tego samodzielnie? W jaki sposób poprawnie rozliczyć składki? Dodam, że zatrudniam 1 pracownicę, która obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim.

Rada

Składki na ubezpieczenia społeczne należne za maj 2018 r. może Pan opłacić od podstawy obniżonej proporcjonalnie o dni niezdolności do pracy, natomiast składka zdrowotna jest należna w pełnej wysokości, niezależnie od faktu pobrania zasiłku chorobowego. Podstawę wymiaru i składki oblicza Pan samodzielnie, bez konieczności uzyskiwania zgody ZUS na obniżenie podstawy. Szczegóły w uzasadnieniu.

reklama reklama

Uzasadnienie

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, oskładkowane na tzw. ogólnych zasadach, opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2018 r. ta minimalna podstawa wynosi 2665,80 zł.

Kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność podlega odpowiedniemu zmniejszeniu za miesiąc:

w którym nastąpiło objęcie ubezpieczeniami lub ich ustanie, jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca,

w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku (art. 18 ust. 9 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Wówczas kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom (dni zdolności do wykonywania działalności). Uzyskana w wyniku podzielenia liczba nie podlega zaokrągleniu (bez względu na liczbę miejsc po przecinku, jaką wskazuje maszyna licząca) i powinna zostać pomnożona w takiej postaci, w jakiej została wyliczona. Dopiero po przemnożeniu należy zaokrąglić ustaloną podstawę wymiaru składek do pełnych groszy, z uwzględnieniem 3. miejsca po przecinku. Obliczoną podstawę wymiaru składek należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę - jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 grosza, albo w dół - jeżeli końcówka jest niższa od 0,50 grosza.