Czy pracodawca musi mieć profil PUE ZUS?

Pracodawca a konieczność założenia profilu PUE ZUS

Gdy pracodawca jest zobowiązany do przekazywania elektronicznie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, ma obowiązek posiadania profilu PUE ZUS. W przypadku gdy płatnik nie ma takich zobowiązań, może profil utworzyć dobrowolnie. Oznacza to, że pracodawca, który zatrudnia do 5 pracowników i nie chce założyć konta PUE, otrzymuje każdorazowo wydruk e-ZLA, który lekarz przekazuje pracownikowi. Natomiast pracodawca rozliczający się za więcej niż 5 pracowników ma obowiązek założenia profilu na PUE. Przepisy nie przewidują jednak sankcji za brak konta na PUE. W takiej sytuacji pracodawca nie ma dostępu do zwolnień lekarskich swoich pracowników.

Pracodawca bez profilu PUE – obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników

Gdy dany pracodawca zdecyduje nie zakładać profilu PUE, wówczas musi poinformować na piśmie nowo zatrudnionych pracowników o konieczności dostarczenia do zakładu pracy wydruku zwolnienia lekarskiego, które lekarz wystawił w formie elektronicznej. Takiego zawiadomienia ze strony pracodawcy należy dokonać pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez pracownika.

Zgodnie z powyższym, jeśli pracodawca nie posiada profilu na PUE ZUS, pracownik dostarcza mu wydruk e- ZLA otrzymany od lekarza. Co istotne, płatnik nie ma obowiązku dostarczania wydruku do ZUS, ponieważ uwierzytelnienie podpisem elektronicznym E-ZLA na PUE przez lekarza jest równoznaczne z przekazaniem przez system zwolnienia do ZUS.

Zaświadczenie ZUS Z-3

W przypadku gdy pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, ma obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenie płatnika składek Z-3 lub Z-3a. Zaświadczenie powinno zawierać informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku. Z-3 traktowany jest także jako wniosek pracownika o zasiłek. Zgodnie z przepisami płatnik ma 7 dni od otrzymania wydruku e-ZLA na dostarczenie Z-3 do ZUS.

Wniosek ZUS Z-15

Jeżeli przedmiotowe zwolnienie dotyczy opieki, konieczne jest również wypełnienie przez ubezpieczonego wniosku ZUS Z-15.

Zaświadczenie na formularzu wydrukowanym z systemu

Przewiduje się możliwość wystawienia zwolnienia na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego. Dotyczy to sytuacji, kiedy niemożliwe jest udzielenie zwolnienie w formie elektronicznej, np. z powodu braku dostępu do internetu. Jeśli lekarz nie zelektronizował tego zaświadczenia, osoba ubezpieczona dostarcza wydruk pracodawcy.

