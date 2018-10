Kontrola zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) przez ZUS na wniosek pracodawcy

Pracodawca posiadający konto na PUE ZUS

Pracodawca posiadający profil na PUE ZUS może złożyć wniosek o kontrolę e-ZLA w bardzo prosty sposób. Na wstępie należy określić, kto jest zobowiązany do posiadania konta na PUE. Taki przymus mają płatnicy składek, na których przepisy prawa nakładają obowiązek przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej do ZUS. Mowa tu o płatnikach składek rozliczających składki za więcej niż 5 osób. Decyduje więc liczba osób ubezpieczonych, za które składa się tzw. składkowe imienne raporty miesięczne.

Płatnicy składek, którzy utworzyli profil obowiązani są do jego utrzymywania także, gdy obowiązek przekazywania elektronicznych dokumentów do ZUS ustanie (np. w przypadku zmniejszenia stanu zatrudnienia).

reklama reklama

Jeśli pracodawca rozlicza się z ZUS za maksymalnie 5 pracowników również może założyć profil na PUE. Nie ma on jednak takiego obowiązku. W przypadku dobrowolnego założenia konta pracodawca musi poinformować ubezpieczonego o ustaniu obowiązku dostarczania mu wydruku e-ZLA. Czyni to na piśmie w terminie 7 dni od dnia utworzenia profilu na PUE.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania.

Wniosek o kontrolę e-ZLA

Pracodawca bezpośrednio po wystawienia przez lekarza e-ZLA otrzymuje informację o tym na swoim profilu. System przesyła mu także samo zwolnienie. Jeśli pracodawca chce skontrolować prawidłowość wydanego zaświadczenia o niezdolności pracownika do wykonywania pracy, ma taką możliwość za pośrednictwem swojego profilu PUE.

W celu skontrolowania prawidłowości e-ZLA płatnik może skorzystać z funkcji „Złóż wniosek o kontrolę zaświadczenia". Znajduje się ona bezpośrednio pod danymi o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich. Wybranie tej funkcji powoduje uzupełnienie danych o zaświadczeniu lekarskim w formularzu wniosku o kontrolę.

W dalszym ciągu pracodawca/płatnik ma możliwość złożenia do ZUS „Wniosku pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego” na formularzu OL-2.

Druga, standardowa możliwość wniesienia wniosku o kontrolę zwolnienia lekarskiego polega na skorzystaniu z klasycznych dróg wypełniania i przesyłania dokumentów. Formularz OL-2 dostępny jest na PUE.

Kontrola prawidłowości e-ZLA

Lekarz orzecznik ZUS może po przeprowadzeniu kontroli zwolnienia lekarskiego stwierdzić, że przyczyna powodująca niezdolność do pracy ustała. Jest to sytuacja, gdy ubezpieczony w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniu z pracy w związku z chorobą, która w rzeczywistości nie ma już miejsca. Pomimo wskazania daty końcowej zwolnienia, która jeszcze nie nadeszła, lekarz orzecznik ZUS ma możliwość jej zmiany. Wystawia wówczas zaświadczenie lekarskie e-ZLA/K (Zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS), które jest równoznaczne z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Płatnik składek będzie miał je widoczne także na swoim profilu. W przypadku gdy płatnik nie posiada konta PUE ZUS, ubezpieczony otrzyma wydruk e-ZLA/K od lekarza orzecznika ZUS i dostarczy go płatnikowi składek. Jeśli lekarz podczas kontroli ustali wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy, ZUS tak jak dotychczas wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego.

Wynik kontroli na profilu PUE płatnika

Jeśli lekarz pokontrolnie wystawi e-ZLA/K, informacja o skorygowaniu zwolnienia trafi na konto PUE płatnika. Widoczna będzie wówczas zmiana statusu kontrolowanego zwolnienia - „skorygowane". Ponadto w takim przypadku płatnik posiada wgląd w dane o e-ZLA/K w zakładce „Zaświadczenia lekarskie".

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1150)