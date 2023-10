Europejski Dzień Seniora - październik 2023

13. i 14. emerytura w stałym katalogu świadczeń dla seniorów

Na uwagę zasługuje to, że do katalogu świadczeń dla emerytów i rencistów na stałe wpisana została 14. emerytura, co gwarantuje wypłatę świadczenia niezależnie od okoliczności. Z kolei od 2019 r. zagwarantowana jest 13. emerytura. Szacuje się, że w latach 2019-2023 łącznie na wypłatę tych świadczeń przeznaczono ok. 196,55 mld zł. W samym 2023 r. na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych przeznaczono rekordowe 44 mld zł.

Emerytura matczyna i ojcowska, program Mama 4+

W 2019 r. wprowadzono tzw. emeryturę matczyną, przyznawaną w ramach programu Mama 4+. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające można otrzymać, jeśli nie ma się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania i jest się:

matką, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci,

ojcem, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 65 lat

Poszerzona została również grupa osób uprawnionych do bezpłatnych leków o seniorów powyżej 65 lat. Wcześniej było to 75+.

Programy: Senior+ i Aktywni+

Do 2025 roku na programy: Senior+ i Aktywni+ rząd przeznaczy pół miliarda złotych. Programy przewidują zróżnicowane formy aktywności - dostosowanej do potrzeb seniora – od fizycznej, przez zajęcia edukacyjne po integrację społeczną i międzypokoleniową. Tworzone są Dzienne Domy i Kluby dla seniorów. W latach 2015-2022 powstało w Polsce ok. 1,2 tys. ośrodków wsparcia, a z programu korzysta ponad 28 tys. seniorów.

Jak podkreśla Minister dzięki tego rodzaju działaniom osoby starsze w Polsce mogą pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Konieczne jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, poprzez rozszerzenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, zaangażowanie osób starszych w obszarze rynku pracy oraz wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych.

Emerytury pomostowe

Znowelizowano ustawę o emeryturach pomostowych. W związku z tym świadczenia emerytalne będą przysługiwać także tym osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r. Dzięki temu prawo do emerytury pomostowej uzyska znacznie większa grupa osób.