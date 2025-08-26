Jak otrzymać pieniądze z ZUS po zmarłej osobie? Jak sprawdzić stan subkonta w ZUS osoby zmarłej? Co to jest wypłata gwarantowana z ZUS po śmierci emeryta? Czy po śmierci ojca należą mi się pieniądze z ZUS?

rozwiń >

29 000 zł przeciętnie. Świadczenie gwarantowane i wypłacane z ZUS, jeszcze w 2025 r. i również w 2026 r. [dla kogo, kiedy, wniosek]

Rzeczniczka ZUS we Wrocławiu wskazuje, że na subkontach osób, które zmarły, będąc członkami OFE, zgromadzona jest średnio kwota 29 tys. zł. Prawo do dziedziczenia tych środków mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE, a także osoby urodzone po 1968 roku, które nie przystąpiły do OFE. Jeszcze za życia warto zadbać, aby np. nasz małżonek czy rodzice wskazali nas w deklaracji do ZUS, do dziedziczenia środków. Jak podaje Instytut Emerytalny, subkonta ZUS posiada obecnie ok. 16 mln Polaków. Z danych ZUS, na które powołuje się Instytut, wynika też, że ubezpieczeni zgromadzili na subkontach średnio po ok. 29 tys. zł na osobę. Z szacunkowych danych wynika, że w 2022 roku ZUS rozpatrzył łącznie 97 tys. wniosków spadkobierców o wypłatę środków z subkont i wypłacił w ten sposób łącznie 796,5 mln zł. To o 56 mln zł więcej niż rok wcześniej i około 300 mln zł więcej niż w 2020 roku.

REKLAMA

Ważne Wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 4 kwietnia 2024 r., sygnatura USKP 4/24 Środki z OFE i subkonta ubezpieczonego zostały przeniesione do funduszu emerytalnego. Nieuzasadnione jest twierdzenie, że posiadanie przez ubezpieczonego subkonta musi mieć miejsce w chwili jego śmierci, aby wdowie wypłacić jednorazowe świadczenie – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I uznał, że skarga kasacyjna ZUS jest niezasadna.

Subkonto to część konta ubezpieczonego. ZUS prowadzi subkonto dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE), oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE. Jeżeli ubezpieczony posiada subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci. Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS można podzielić i wypłacić po śmierci ubezpieczonego. Środki zapisane na subkoncie osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlegają podziałowi i wypłacie w razie m.in. śmierci tej osoby. Tak, jak to się dzieje w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE).

Tylko subkonto w ZUS, bez członkostwa w OFE

Jeśli ktoś ma subkonto w ZUS, to może wskazać osoby uprawnione do zapisanych na nim środków po jego śmierci. W dowolnym momencie może też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.

ZUS informuje osobę ubezpieczoną, która nie zawarła umowy z OFE, o tym, że musi ona złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych między nią a jej współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jej śmierci. Warto z tego skorzystać. Jeśli nie ma takiego wskazania, wówczas środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej.

REKLAMA

– W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, ZUS – na podstawie jej wskazania – informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie tej zmarłej osoby o tym, że mogą one złożyć wniosek o wypłatę, mimo że przepisy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku – wyjaśniła dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS Ewa Kosowska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podział środków na subkoncie następuje na podstawie wniosku osoby uprawnionej do tych środków, w oparciu o złożone wcześniej oświadczenie i wskazanie. Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, są przekazywane osobom wskazanym przez zmarłego, a jeśli nie ma takich osób, wówczas wchodzą w skład spadku.

Aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS, nie trzeba korzystać z pośredników (firm). Wystarczy przyjść do placówki i złożyć odpowiedni wniosek, m.in.: UWU (Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego).

Ważne Zmarły nie wskaże Cię w deklaracji dziedziczenia składek z OFE. Nic się nie dzieje, masz do nich prawo Jeżeli zmarły nie wyznaczył spadkobierców, zgromadzone na subkoncie środki wchodzą w skład masy spadkowej.

Środki na subkoncie podlegają podziałowi

Środki na subkoncie podlegają podziałowi w sytuacji: rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej, śmierci osoby, dla której prowadzone jest subkonto. Jeśli zatem zaistnieje któraś z powyższych okoliczności, środki z subkonta zostaną przekazane osobom uprawnionym.

Kiedy ZUS wypłaca pieniądze po zmarłym?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dzieli środki zgodnie z informacjami ze złożonego przez ubezpieczonego oświadczenia i wskazania, na wniosek osoby uprawnionej do tych środków.

REKLAMA

Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczone można złożyć poprzez formularz dostępny na stronie ZUS: Wniosek USS - ZUS. Wniosek dostępny jest też na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Z dokumentu jasno wynika, że jeśli masz prawo do podziału lub wypłaty środków z subkonta osoby ubezpieczonej, czyli jesteś: osobą uprawnioną lub spadkobiercą, małoletnim, współmałżonkiem (w zakresie wspólności majątkowej), to za pomocą tego formularza możesz zwrócić się do ZUS o transfer/ wypłatę tych środków.

We wniosku należy m.in. wskazać: dane wnioskodawcy (uprawnionego/ spadkobiercy lub osoby małoletniej lub współmałżonka) - ewentualnie dane przedstawiciela osoby małoletniej; dane osoby ubezpieczonej, z subkonta której nastąpi wypłata; oświadczenie wdowy/ wdowca o małżeńskich stosunkach majątkowych; to w jaki sposób ma nastąpić wypłata. Wypłata/ przekazanie na subkonto środków dla współmałżonka jako osoby uprawnionej/ spadkobiercy - tutaj ważne jest, że część środków zapisanych na subkoncie osoby ubezpieczonej w okresie małżeńskiej wspólności majątkowej zostaje automatycznie zapisana na subkoncie współmałżonka w ZUS. Jeśli jest się osobą uprawnioną, można zdecydować, co zrobić z pozostałymi środkami. Można wtedy zawnioskować o przekazanie środków z subkonta małżonka na subkonto w ZUS czy też właśnie o zawnioskować o wypłatę środków, wówczas należy podać numer konta czy też środki mogą być przekazane przekazem pocztowym (jednorazowo albo w maksymalnie 24 ratach miesięcznych).

Wniosek można złożyć w placówce ZUS lub przez PUE ZUS.

Czy ZUS wypłaca pieniądze po zmarłym który nie dożył emerytury?

Tak, ZUS wypłaca pieniądze po zmarłym który nie dożył emerytury. W praktyce często ma miejsce dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który nie osiągnął wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Ważne jest to, że osoba, która przystępowała do OFE, mogła wskazać jedną lub więcej osób, którym będą przysługiwały zgromadzone przez nią środki po jej śmierci.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia następującą procedura podziału i uzyskania środków.

Gdy ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym. Po śmierci osoby, która była członkiem OFE, należy poinformować fundusz, do którego należała osoba zmarła, o jej śmierci i złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. OFE podzieli środki zgodnie z dyspozycją członka OFE. W ciągu 14 dni od dokonania tego podziału, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować ZUS o osobach, na których rzecz podzielił środki zgromadzone na rachunku w OFE, oraz o ich udziale w tych środkach. Wówczas ZUS podzieli środki zapisane na subkoncie. ZUS ma na to 3 miesiące, od kiedy wpłynie zawiadomienie o podziale środków z OFE.

Jak wygląda dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Co to jest wypłata gwarantowana z ZUS po śmierci emeryta?

Jak podaje ZUS, wobec osób, którym zostało do emerytury mniej niż 10 lat, stosuje się tzw. suwak bezpieczeństwa. Jest to mechanizm przekazywania środków z OFE do ZUS, który ma chronić przed ewentualnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą. Kiedy członek OFE osiągnie wiek emerytalny, wszystkie środki z OFE są już zapisane na jego subkoncie. W takim przypadku OFE nie inicjuje podziału środków. Wobec środków po tej osobie ZUS stosuje taką samą procedurę jak wobec osób, które nie przystąpiły do OFE.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS i OFE po śmierci osoby ubezpieczonej?

Osoba, która nie przystąpiła do OFE, gdy podejmowała pierwszą pracę, z której wynikał obowiązek ubezpieczeń społecznych, dostała od ZUS wezwanie. ZUS informował w piśmie, że zgodnie z ustawą ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej współmałżonkiem. Taka osoba mogła wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków z subkonta po jej śmierci.