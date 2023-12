Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Jakie uprawnienia ma pracownik odbywający służbę wojskową?

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest jedną z form czynnej służby wojskowej. Pracownik odbywający dobrowolną służbę wojskową znajduje się pod ochroną, dzięki której ma zapewnioną pracę po zakończeniu służby. Na czym polega ta ochrona?

Zakaz rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem powołanym do służby wojskowej

Pracownik powołany do pełnienia zasadniczej służby wojskowej ma zagwarantowaną ochronę trwałości stosunku pracy. Zasadą jest, że jego umowa o pracę może być rozwiązana tylko za zgodą pracownika.

Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Zgoda pracownika nie jest wymagana w przypadku umów o pracę zawartych na okres próbny lub na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy. Ponadto zgoda pracownika nie jest konieczna w sytuacji gdy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Ważne Bez zgody pracownika powołanego do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas określony do 12 miesięcy.

Co w sytuacji, gdy pracownik lub pracodawca dokonali wypowiedzenia umowy o pracę przed dniem powołania do służby wojskowej? Jeżeli okres wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu powołania pracownika do służby, to wypowiedzenie staje się bezskuteczne - niezależnie od tego, która strona stosunku pracy była inicjatorem zakończenia współpracy. W takim przypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić tylko na żądanie pracownika.

Zakaz rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem odbywającym służbę wojskową

Pracownik w czasie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej realizuje:

szkolenie podstawowe w wymiarze do 28 dni zakończone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej;

szkolenie specjalistyczne, połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym, w wymiarze do 11 miesięcy.

Ochrona trwałości stosunku pracy obowiązuje także podczas odbywania służby wojskowej pracownika. Mianowicie od dnia poinformowania pracodawcy o terminie rozpoczęcia szkolenia podstawowego, do dnia jego zakończenia oraz w okresie trwania szkolenia specjalistycznego, a także przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakończenia, pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć stosunku pracy bez zgody pracownika.

Ważne Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę przez okres 12 miesięcy po zakończeniu przez pracownika szkolenia specjalistycznego.

Ochrona stosunku pracy nie obowiązuje:

w przypadku umów o pracę zawartych na okres próbny albo na czas określony nie dłuższy niż 24 miesiące,

Prawo pracy, ZUS, podatki, rachunkowość Sprawdź

w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,

w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,

w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Urlop bezpłatny i pozostałe uprawnienia

Podczas odbywania szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pracownik korzysta z bezpłatnego urlopu na czas trwania szkolenia. Mimo to okres dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze, np. długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę czy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Osoby, które odbyły dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, korzystają z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej.

