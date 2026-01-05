REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Czas pracy » Dodatkowe 2 dni wolnego ponad ustawową pulę urlopową. Dla kogo bonusowe 2 dni wolne w 2026 roku?

Dodatkowe 2 dni wolnego ponad ustawową pulę urlopową. Dla kogo bonusowe 2 dni wolne w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 stycznia 2026, 15:37
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
kalendarz 2026
Dodatkowe 2 dni wolnego ponad ustawową pulę urlopową. Dla kogo bonusowe 2 dni wolne w 2026 roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy zyskają dwa dodatkowe dni wolne, ponieważ dwa święta państwowe wypadną w sobotę. Otrzymanie tych rekompensat nastąpi jednak dopiero w drugiej połowie tego roku kalendarzowego.

rozwiń >

Prawne zasady udzielania dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy, święto ustawowo wolne od pracy, które wypada w dzień inny niż niedziela, skutkuje obniżeniem wymiaru czasu pracy dla pracownika etatowego o osiem godzin w danym okresie rozliczeniowym. Kiedy święto przypada na sobotę, będącą dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi inny, dodatkowy dzień wolny. Dla urzędników służby cywilnej, decyzję o tym dniu podejmuje Prezes Rady Ministrów, mając na uwadze efektywność działania urzędów oraz obsługę obywateli.

REKLAMA

REKLAMA

Kto i jak ustala termin odbioru dnia wolnego?

Choć pracownik ma możliwość złożenia propozycji terminu odbioru dnia wolnego i często dochodzi do wspólnych ustaleń z przełożonym, ostateczna i wiążąca decyzja w sprawie wyznaczenia tego dnia należy zawsze do pracodawcy. Pracodawca ma pełne prawo samodzielnie ustalić termin tego wolnego bez uprzednich konsultacji z zespołem, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dni wolne za święto w sobotę w 2026 roku

W 2026 roku pracownicy otrzymają dwa dodatkowe dni wolne, ponieważ święta wypadną w sobotę dwukrotnie:

  • 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny),
  • 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).

Zgodnie z zasadami, w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, dodatkowy dzień wolny powinien być udzielony w tym samym miesiącu, w którym święto wystąpiło. Oznacza to, że pracodawcy będą zobowiązani wyznaczyć po jednym dodatkowym dniu wolnym odpowiednio w sierpniu i grudniu 2026 roku.

REKLAMA

Łączna liczba dni wolnych od pracy w 2026 roku

W Polsce w 2026 roku pracownicy będą mieli 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Zaczynając od stycznia, dni wolne to: Nowy Rok (1 stycznia, czwartek) oraz Święto Trzech Króli (6 stycznia, wtorek). Wiosną przypadają: Wielkanoc (5 kwietnia, niedziela) oraz Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia, poniedziałek). Następnie mamy majowe święta: Święto Pracy (1 maja, piątek) oraz Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja, niedziela). Później w maju przypada Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego), (24 maja, niedziela), a w czerwcu Boże Ciało (4 czerwca, czwartek). W sierpniu wolne jest w Święto Wniebowzięcia NMP i Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia, sobota). Jesienią świętujemy Wszystkich Świętych (1 listopada, niedziela) oraz Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada, środa). Rok zamyka Wigilia oraz Boże Narodzenie, z dniami wolnymi 24 grudnia (czwartek), 25 grudnia (piątek) i 26 grudnia (sobota).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalendarz na rok 2026 przewiduje 14 dni świątecznych wolnych od pracy. Dodając do tego dwa dni wolne uzyskane w zamian za święta wypadające w sobotę (15 sierpnia i 26 grudnia), pracownicy etatowi będą mieli łącznie 16 dni wolnych od pracy z tytułu świąt i dni ustawowo wolnych.

Kto nie otrzyma dodatkowego dnia wolnego?

Prawo do dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ponieważ tylko one są objęte regulacjami Kodeksu pracy. Dodatkowego wolnego w sierpniu i grudniu 2026 roku nie otrzymają:

  • Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub kontraktów B2B.
  • Pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota standardowo stanowi dzień pracy.

Przepisy te regulowane są przez: Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz ustawę z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.

Strategiczny plan urlopowy na 2026 rok. W ten sposób zaplanuj długie weekendy

Aby maksymalnie wydłużyć czas wolny, można strategicznie zaplanować urlop w następujących terminach.

  • Styczeń: Długi Weekend Noworoczny (7 dni za 3 dni urlopu). Zaczynając od zimy, Długi Weekend Noworoczny można wydłużyć do 7 dni wolnych, biorąc zaledwie 3 dni urlopu (2, 5 i 7 stycznia), co połączy święta 1 i 6 stycznia.
  • Wiosna: Majówka (9 dni za 4 dni urlopu). Bardzo atrakcyjna jest Majówka, którą można rozciągnąć aż na 9 dni wolnych (od 25 kwietnia do 3 maja), rezerwując tylko 4 dni urlopu.
  • Czerwiec: Boże Ciało (4 dni za 1 dzień urlopu). Klasyczny, 4-dniowy weekend można zorganizować przy okazji Bożego Ciała (4 czerwca, czwartek), biorąc urlop tylko 5 czerwca (piątek).
  • Jesień: Święto Niepodległości (5 dni za 2 dni urlopu). Jesienią, przy Święcie Niepodległości (11 listopada, środa), można uzyskać 5 dni wolnych (od 7 do 11 listopada) za 2 dni urlopu (9 i 10 listopada).
  • Zima: Boże Narodzenie (10 dni za 4 dni urlopu). Największe pole do popisu daje Boże Narodzenie – jeśli weźmiesz urlop 28, 29, 30 i 31 grudnia, zyskasz aż 10 dni wolnych, łącząc Wigilię i Nowy Rok 2027.
Powiązane
Dni wolne od pracy w 2026 roku. Kiedy najlepiej zaplanować urlop?
Dni wolne od pracy w 2026 roku. Kiedy najlepiej zaplanować urlop?
Przesunęliśmy wskazówki zegarów. Ktoś pospał dłużej, a ktoś inny zarobił więcej. Za nami zmiana z czasu letniego na zimowy. Oni skorzystali
Przesunęliśmy wskazówki zegarów. Ktoś pospał dłużej, a ktoś inny zarobił więcej. Za nami zmiana z czasu letniego na zimowy. Oni skorzystali
Za zmianę planów pracownikowi należy się rekompensata. Pracodawcy o tym zapominają, a pracownicy nie wiedzą. Co można zyskać?
Za zmianę planów pracownikowi należy się rekompensata. Pracodawcy o tym zapominają, a pracownicy nie wiedzą. Co można zyskać?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Siła wyższa w pracy: ZUS wyjaśnia zasady. Wielu Polaków nie wie o tych dodatkowych 2 dniach wolnego w 2026 r.
05 sty 2026

Nagły wypadek w rodzinie? Choroba bliskiej osoby? Polskie prawo pracy daje Ci wyjście – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Masz prawo do 2 dni lub 16 godzin rocznie z zachowaniem połowy wynagrodzenia. Problem w tym, że obliczenie pensji bywa skomplikowane. Komunikat ZUS właśnie rozwiał wątpliwości i pokazał, jak prawidłowo rozliczać takie dni.
Jak liczyć „Mały ZUS plus” na nowych zasadach od 2026 r.? [PORADA ZUS z 5 stycznia 2026]
05 sty 2026

ZUS ogłosił w swoim najnowszym komunikacie, z dnia 5 stycznia 2026 r., nadesłanym do redakcji Infor.pl: „Mały ZUS plus” – nowe zasady od 2026 r. Od 1 stycznia 2026 r. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi – „mały ZUS plus” według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi. ZUS udziela porady i podstawowych informacji jak stosować nowe zasady.
Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?
05 sty 2026

Dzisiaj 5 stycznia 2026 r. Kiedy po świąteczno-noworocznym maratonie wracamy do pracy, czeka nas jeszcze jeden dzień wolny - 6 stycznia, święto Trzech Króli. Dla wielu Polaków to przedłużenie okresu (takie przerywane wolne), w którym trudno wrócić do normalnego rytmu pracy. Ale ta sytuacja może ulec zmianie - proponuje się wolny dzień 2 maja zamiast 6 stycznia. Optymiści pomysłu podkreślają, że lepiej mieć długą majówkę - niż tyle dni wolnych: 24-27 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia - w zasadzie w krótkich odstępach. W maju jest cieplej i przyjemniej - podkreślają - szczególnie teraz- w obliczu fatalnych warunków pogodowych i drogowych w części Polski. Zresztą 2 maja często urzędy, szkoły i inne placówki mają wolne. Taką ciągłość 3 dni wolnych od pracy miałaby większy sens - bo i tak wielu Polaków bierze tego dnia wolne od pracy.
ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]
05 sty 2026

W 2026 roku ruszył zupełnie nowy, kompleksowy program skierowany do osób starszych – „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030. To pierwsza tak szeroko zakrojona i długoterminowa inicjatywa rządu, która ma realnie poprawić jakość życia seniorów w Polsce. Program został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów i zapowiada prawdziwą rewolucję w polityce senioralnej. Dotychczasowy program Senior+ przestał obowiązywać - co spotyka się z rozgoryczeniem seniorów, ale inna grupa podkreśla zadowolenie z nowej uchwały rządu.

REKLAMA

Seniorzy rozgoryczeni. To koniec wsparcia i programu Senior+. Co w 2026 r.?
04 sty 2026

W 2025 roku, a dokładnie 31 grudnia 2025 r., wygasł dotychczasowy program wieloletni „Senior+”, w ramach którego powstało kilkaset Klubów Senior+ i Dziennych Domów Senior+. Po 31 grudnia 2025 roku nie ma już możliwości uzyskania dofinansowania na nowe placówki w dotychczasowej formule. Wiele gmin i organizacji senioralnych z niepokojem pyta: co dalej? Odpowiedzią rządu ma być nowy program, ale jego ostateczny kształt wciąż budzi bardzo dużo pytań i emocji.
Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie
03 sty 2026

Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązująca w 2026 r., która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to: promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia, zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. Na co konkretnie mogą liczyć osoby 50+?
Stażowe dla 50-latków czy seniorów: potwierdzenie okresów pracy sprzed 1 stycznia 1999 r. [KOMUNIKAT ZUS]
04 sty 2026

To istotna informacja z ZUS – szczególnie dla seniorów oraz osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. i chcą, aby ich staż został prawidłowo uzupełniony. Okazuje się, że zasady dotyczące składania wniosków nie wyglądają tak, jak mogłoby się powszechnie wydawać. ZUS precyzyjnie wyjaśnia, jakie dokumenty należy złożyć oraz w jakich sytuacjach. Poniżej przedstawiamy również pełne brzmienie przepisów, z którymi warto się zapoznać.
Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
01 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do jednego z ważniejszych zasiłków z ZUS. Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12).

REKLAMA

Ważna informacja prosto z ZUS: co z emeryturami, rentami, zasiłkami w 2026 r. i w kolejnych latach? Prognoza funduszy do 2080 r.
31 gru 2025

Ważna informacja prosto z ZUS: co z emeryturami, rentami, zasiłkami w 2026 r. i w kolejnych latach? Prognoza funduszy do 2080 r. Co istotne wypłaty emerytur nie są zagrożone i są gwarantowane przez państwo. Prognozowany deficyt roczny funduszu emerytalnego (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2024 r.) w wariancie pośrednim wyniesie w 2026 r. 98,3 mld zł, a w 2080 r. wzrośnie o 37,7 mld zł do 136,1 mld zł.
Nadszedł rok długich weekendów: oto sposoby na pomnożenie dni urlopu wypoczynkowego 2026
31 gru 2025

Kalendarz na 2026 rok daje realną możliwość zaplanowania kilku dłuższych okresów odpoczynku bez konieczności brania długich, ciągłych urlopów. W praktyce oznacza to mniejsze obciążenie organizacyjne dla pracodawców i lepszy komfort dla pracowników.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA