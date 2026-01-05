Dodatkowe 2 dni wolnego ponad ustawową pulę urlopową. Dla kogo bonusowe 2 dni wolne w 2026 roku?
W 2026 roku, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy zyskają dwa dodatkowe dni wolne, ponieważ dwa święta państwowe wypadną w sobotę. Otrzymanie tych rekompensat nastąpi jednak dopiero w drugiej połowie tego roku kalendarzowego.
- Prawne zasady udzielania dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę
- Kto i jak ustala termin odbioru dnia wolnego?
- Dni wolne za święto w sobotę w 2026 roku
- Łączna liczba dni wolnych od pracy w 2026 roku
- Kto nie otrzyma dodatkowego dnia wolnego?
- Strategiczny plan urlopowy na 2026 rok. W ten sposób zaplanuj długie weekendy
Prawne zasady udzielania dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę
Zgodnie z polskim Kodeksem pracy, święto ustawowo wolne od pracy, które wypada w dzień inny niż niedziela, skutkuje obniżeniem wymiaru czasu pracy dla pracownika etatowego o osiem godzin w danym okresie rozliczeniowym. Kiedy święto przypada na sobotę, będącą dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi inny, dodatkowy dzień wolny. Dla urzędników służby cywilnej, decyzję o tym dniu podejmuje Prezes Rady Ministrów, mając na uwadze efektywność działania urzędów oraz obsługę obywateli.
Kto i jak ustala termin odbioru dnia wolnego?
Choć pracownik ma możliwość złożenia propozycji terminu odbioru dnia wolnego i często dochodzi do wspólnych ustaleń z przełożonym, ostateczna i wiążąca decyzja w sprawie wyznaczenia tego dnia należy zawsze do pracodawcy. Pracodawca ma pełne prawo samodzielnie ustalić termin tego wolnego bez uprzednich konsultacji z zespołem, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
Dni wolne za święto w sobotę w 2026 roku
W 2026 roku pracownicy otrzymają dwa dodatkowe dni wolne, ponieważ święta wypadną w sobotę dwukrotnie:
- 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny),
- 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).
Zgodnie z zasadami, w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, dodatkowy dzień wolny powinien być udzielony w tym samym miesiącu, w którym święto wystąpiło. Oznacza to, że pracodawcy będą zobowiązani wyznaczyć po jednym dodatkowym dniu wolnym odpowiednio w sierpniu i grudniu 2026 roku.
Łączna liczba dni wolnych od pracy w 2026 roku
W Polsce w 2026 roku pracownicy będą mieli 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Zaczynając od stycznia, dni wolne to: Nowy Rok (1 stycznia, czwartek) oraz Święto Trzech Króli (6 stycznia, wtorek). Wiosną przypadają: Wielkanoc (5 kwietnia, niedziela) oraz Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia, poniedziałek). Następnie mamy majowe święta: Święto Pracy (1 maja, piątek) oraz Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja, niedziela). Później w maju przypada Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego), (24 maja, niedziela), a w czerwcu Boże Ciało (4 czerwca, czwartek). W sierpniu wolne jest w Święto Wniebowzięcia NMP i Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia, sobota). Jesienią świętujemy Wszystkich Świętych (1 listopada, niedziela) oraz Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada, środa). Rok zamyka Wigilia oraz Boże Narodzenie, z dniami wolnymi 24 grudnia (czwartek), 25 grudnia (piątek) i 26 grudnia (sobota).
Kalendarz na rok 2026 przewiduje 14 dni świątecznych wolnych od pracy. Dodając do tego dwa dni wolne uzyskane w zamian za święta wypadające w sobotę (15 sierpnia i 26 grudnia), pracownicy etatowi będą mieli łącznie 16 dni wolnych od pracy z tytułu świąt i dni ustawowo wolnych.
Kto nie otrzyma dodatkowego dnia wolnego?
Prawo do dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ponieważ tylko one są objęte regulacjami Kodeksu pracy. Dodatkowego wolnego w sierpniu i grudniu 2026 roku nie otrzymają:
- Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub kontraktów B2B.
- Pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota standardowo stanowi dzień pracy.
Przepisy te regulowane są przez: Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz ustawę z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.
Strategiczny plan urlopowy na 2026 rok. W ten sposób zaplanuj długie weekendy
Aby maksymalnie wydłużyć czas wolny, można strategicznie zaplanować urlop w następujących terminach.
- Styczeń: Długi Weekend Noworoczny (7 dni za 3 dni urlopu). Zaczynając od zimy, Długi Weekend Noworoczny można wydłużyć do 7 dni wolnych, biorąc zaledwie 3 dni urlopu (2, 5 i 7 stycznia), co połączy święta 1 i 6 stycznia.
- Wiosna: Majówka (9 dni za 4 dni urlopu). Bardzo atrakcyjna jest Majówka, którą można rozciągnąć aż na 9 dni wolnych (od 25 kwietnia do 3 maja), rezerwując tylko 4 dni urlopu.
- Czerwiec: Boże Ciało (4 dni za 1 dzień urlopu). Klasyczny, 4-dniowy weekend można zorganizować przy okazji Bożego Ciała (4 czerwca, czwartek), biorąc urlop tylko 5 czerwca (piątek).
- Jesień: Święto Niepodległości (5 dni za 2 dni urlopu). Jesienią, przy Święcie Niepodległości (11 listopada, środa), można uzyskać 5 dni wolnych (od 7 do 11 listopada) za 2 dni urlopu (9 i 10 listopada).
- Zima: Boże Narodzenie (10 dni za 4 dni urlopu). Największe pole do popisu daje Boże Narodzenie – jeśli weźmiesz urlop 28, 29, 30 i 31 grudnia, zyskasz aż 10 dni wolnych, łącząc Wigilię i Nowy Rok 2027.
