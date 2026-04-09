Kadry » Kodeks pracy » Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Rząd potwierdził zmianę w kalendarzu. Polacy zyskają dodatkowy długi weekend

Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Rząd potwierdził zmianę w kalendarzu. Polacy zyskają dodatkowy długi weekend

09 kwietnia 2026, 16:34
Marzena Sarniewicz
Sierpień 2026 przyniesie Polakom dodatkowy wolny piątek, a co za tym idzie, dodatkowy długi weekend. Jedno z ustawowych świąt wypada w sobotę, a to oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru. Premier Donald Tusk podjął już decyzję, a wskazany dzień stworzy nowy długi weekend w sierpniu 2026. Sprawdzamy, kiedy dokładnie można zaplanować odpoczynek.

Święto w sobotę oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru

Święto, które wypada w sobotę oznacza jedno - pracownik nie traci dnia wolnego, a pracodawca musi oddać go w innym terminie.

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, obniża ono wymiar czasu pracy. Pracodawca ma wtedy obowiązek oddać pracownikowi inny dzień wolny. Musi on zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym. Termin wyznacza pracodawca. Święto w sobotę nie może zostać pominięte.

W przypadku członków korpusu służby cywilnej decyzję o wyznaczeniu konkretnych dni wolnych podejmuje Prezes Rady Ministrów. Odbywa się to w formie zarządzenia, które określa, w jakich terminach urzędnicy administracji rządowej odbierają dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Zobacz również:

Jest nowy długi weekend w sierpniu 2026

W 2026 roku 15 sierpnia, czyli Święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny oraz Święto Wojska Polskiego przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami oznacza to konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.

Rząd wydał już rozporządzenie w sprawie dnia wolnego za to święto. Na jego mocy piątek, 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla urzędników. Zarządzenie podpisane przez Donalda Tuska dotyczy wyłącznie administracji rządowej.

Nowy przedłużony weekend w sierpniu dla pracowników administracji państwowej potrwa od 14 do 16 sierpnia 2026.

Co z pracownikami na etatach poza administracją?

Rząd nie narzuca konkretnych dni wolnych wszystkim pracownikom w Polsce. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę w firmach prywatnych i samorządowych, dzień wolny za święto w sobotę przysługuje z mocy Kodeksu pracy, ale termin dnia wolnego za święto w sobotę ustala pracodawca. Nie musi być to ten sam dzień, który wyznaczył rząd dla urzędników. Pracodawca może wyznaczyć piątek przed świętem, albo poniedziałek po święcie, albo inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.

Choć zarządzanie rządu w sprawie dni wolnych formalnie dotyczy wyłącznie administracji rządowej, w praktyce terminy oddawania dnia wolnego bardzo często pokrywają się także w innych zakładach pracy. Wielu pracodawców decyduje się wyznaczyć wolne w tych samych dniach, co administracja, czyli 14 sierpnia. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dzień wolny został ustalony na poniedziałek, 17 sierpnia, co również pozwoli stworzyć długi weekend.

Czy pracownik może wnioskować o wolny dzień za święto w sobotę?

Pracownik może złożyć wniosek lub zgłosić preferencję, aby dzień wolny został wyznaczony w konkretnym terminie, np. w piątek. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to prawo pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku, ostateczna decyzja zawsze należy do pracodawcy. W wielu firmach takie wnioski są jednak uwzględniane organizacyjnie, zwłaszcza jeżeli nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie zakładu.

Kogo dotyczy dzień wolny za święto?

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu, także przy pracy zmianowej. Nie dotyczy natomiast umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku - harmonogram

Poza sierpniowym długim weekendem w 2026 roku roku czeka nas jeszcze kilka innych dni ustawowo wolnych od pracy. Sprawdzamy pełny harmonogram świąt.

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
Źródło: INFOR
Kadry
Działy HR zalewa fala zbyt idealnych CV wygenerowanych przez AI. Praca w dobie sztucznej inteligencji
09 kwi 2026

Działy HR zalewa fala zbyt idealnych CV, wygenerowanych przez AI. Jak wygląda rynek pracy w dobie sztucznej inteligencji? Jakie 3 najciekawsze zjawiska można zaobserwować? Z jakimi wyzwaniami przychodzi zmierzyć się kadrom w 2026 roku?
Nagrody, ulgi i nie tylko. Nowe prawa zachętą do pozostania w zawodzie
09 kwi 2026

Rząd chce dać nowe uprawnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. To m.in. czas wolny na podnoszenie kwalifikacji czy ulgi w przejazdach. Jednocześnie pojawią się wymogi. Od kiedy można spodziewać się nowych przepisów?
Rząd walczy z ubóstwem. Zasiłki rodzinne będą częścią świadczeń z pomocy społecznej?
09 kwi 2026

MRPiPS przygotowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Po zmianach świadczenia rodzinne, będą częścią świadczeń w pomocy społecznej. Projekt ma przeciwdziałać wzrostowi ubóstwa, m. in. przez coroczną weryfikację kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.
Kwiecień 2026 - dni wolne i godziny pracy
09 kwi 2026

Kwiecień 2026 - ile jest w tym miesiącu dni wolnych od pracy i godzin pracy? Kiedy wypadają święta? Czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy? Jak liczy się liczbę godzin pracy w miesiącu?

REKLAMA

Tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność
08 kwi 2026

Zespoły czują rosnącą presję na wyniki. Jak zyskać więcej czasu i być bardziej efektywnym? Okazuje się, że tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność. Firmy tracą przez to aż 40% potencjalnych korzyści.
Nowe uprawnienia PIP. Jak zawierać umowy zlecenia? [KAWA Z INFORLEX]
08 kwi 2026

2 kwietnia 2026 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy pozwalają inspektorom przekształcać fikcyjne kontrakty B2B i zlecenia w umowy o pracę oraz umożliwiają pracodawcom uzyskanie indywidualnych interpretacji potwierdzających prawidłowość stosowanej formy zatrudnienia. Ustawa została jednocześnie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. O szczegółach nowelizacji porozmawiamy 14 kwietnia 2026 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu "Kawa z INFORLEX".
Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r.
08 kwi 2026

Dwa projekty dotyczące emerytur stażowych leżą w Sejmie od dwóch lat. NSZZ Solidarność nie odpuści tego tematu. Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Oto najnowsze informacje w 2026 r.
Czy pracodawca musi dać wolne na rehabilitację?
08 kwi 2026

„Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Lekarz przepisał mi zabiegi, które będą trwały kilka dni w godzinach pracy. Czy mogę liczyć na jakieś wolne?” – pyta Czytelniczka.

REKLAMA

Dodatkowe okresy zatrudnienia w stażu pracy. MRPiPS wyjaśnia, jak wpływa to na prawo pracownika do nagrody jubileuszowej
08 kwi 2026

Wliczanie do stażu pracy niektórych okresów zatrudnienia na podstawie innej niż umowa o pracę ma poważny wpływ na uprawnienia do nagrody jubileuszowej. Prawo do tego świadczenia pracownik nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających takie nagrody. Jak wygląda sytuacja w razie zbiegu prawa do kilku nagród jubileuszowych?
Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe o 10% czy bliską relację w pracy?
07 kwi 2026

Dobre relacje między współpracownikami to większa stabilność zatrudnienia w firmie. Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe od średniej rynkowej o 10%, ale bez bliskiej relacji w pracy czy wynagrodzenie niższe o 10%, ale z bliską relacją? Sprawdź, jak odpowiedzieli ankietowani.
