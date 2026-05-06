Kadry » Kodeks pracy » Jest wolne od pracy za święta wypadające w sobotę w 2026. Premier ogłosił dwa przedłużone weekendy. Szef nie może powiedzieć "nie"

Jest wolne od pracy za święta wypadające w sobotę w 2026. Premier ogłosił dwa przedłużone weekendy. Szef nie może powiedzieć "nie"

06 maja 2026, 07:30
Marzena Sarniewicz
Są dwa dodatkowe długie weekendy w Polsce w 2026
Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla wielu pracowników. W kalendarzu pojawią się dwa dni wolne od pracy, które stworzą długie weekendy latem oraz w okresie świątecznym, bez konieczności sięgania po urlop wypoczynkowy. Wszystko za sprawą układu kalendarza oraz zarządzenia wydanego przez premiera Donalda Tuska.

Dlaczego w 2026 roku pojawią się dodatkowe długie weekendy?

W 2026 roku dwa święta ustawowo wolne od pracy wypadają w sobotę. Chodzi o 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego i 26 grudnia, czyli drugi dzień Bożego Narodzenia.

Zgodnie z Kodeksem pracy, każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że jeżeli święto wypada w sobotę, która dla większości pracowników jest dniem wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca ma obowiązek oddać inny dzień wolny.

Konkretne daty. Kiedy będzie wolne?

W przypadku administracji rządowej sprawa jest jasna. Na mocy zarządzenia premiera wyznaczono konkretne terminy odbioru wolnego.

Pierwszym dodatkowym dniem wolnym będzie piątek 14 sierpnia 2026 roku, co oznacza długi weekend od 14.08 (piątek) do 16.08 (niedziela) w środku sezonu wakacyjnego.

Drugim dniem wolnym będzie poniedziałek 28 grudnia 2026 roku, dzięki czemu okres świąteczny wydłuży się aż do pięciu dni, od 24 do 28 grudnia włącznie.

To rozwiązanie obejmuje m.in. pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów wojewódzkich, administracji skarbowej oraz innych jednostek administracji państwowej.

A co z pozostałymi pracownikami? Jakie są zasady odbioru dnia wolnego?

Choć zarządzenie premiera dotyczy bezpośrednio administracji publicznej, przepisy Kodeksu pracy (artykuł 130 § 2) obowiązują wszystkich pracodawców.

Oznacza to, że wszystkim zatrudnionym na umowę o pracę należy się dzień wolny. Pracodawca musi oddać dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Różnica polega na tym, że pracodawca sam decyduje o terminie odbioru wolnego, pod warunkiem że nastąpi to w tym samym okresie rozliczeniowym.

W praktyce wiele firm decyduje się na te same daty co administracja, aby ułatwić planowanie pracy i urlopów, jednak nie jest to obowiązek.

Kto skorzysta z bonusowych dni wolnych w 2026 roku?

Dodatkowe dni wolne przysługują osobom:

  • zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,
  • pracującym w systemie od poniedziałku do piątku,
  • objętym standardowym pięciodniowym tygodniem pracy.

Dla tej grupy 2026 rok oznacza realną korzyść w postaci dłuższego wypoczynku bez uszczuplania puli urlopu.

Kto nie otrzyma dodatkowego wolnego?

Nie wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać z bonusowych dni wolnych. Rekompensata za święto w sobotę nie przysługuje osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, a także samozatrudnionym na kontraktach B2B.

Dodatkowo wolnego nie otrzymają pracownicy, dla których sobota jest normalnym dniem pracy, na przykład w systemie zmianowym lub równoważnym. W ich przypadku święto wypadające w sobotę jest traktowane jako dzień świąteczny w grafiku, a nie jako dzień do odbioru.

Warto również pamiętać, że jeśli pracownik w wyznaczonym dniu wolnym będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, dzień ten przepada i nie przechodzi na inny termin.

Źródło: INFOR
