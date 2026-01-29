REKLAMA

Pracodawca nie zapyta o wynagrodzenie kandydata do pracy. Od 2026 r. ma dodatkowe obowiązki

Pracodawca nie zapyta o wynagrodzenie kandydata do pracy. Od 2026 r. ma dodatkowe obowiązki

29 stycznia 2026, 11:38
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
kodeks pracy zmiana 2026 nowe obowiązki pracodawcy
Pracodawca nie zapyta o wynagrodzenie kandydata do pracy. Od 2026 r. ma dodatkowe obowiązki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany Kodeksu pracy weszły w życie. Oznacza to od 2026 r. dodatkowe obowiązki dla pracodawców. Co zmienia się w Kodeksie pracy? O czym muszą wiedzieć także pracownicy? Między innymi o tym, że pracodawca nie zapyta o wynagrodzenie kandydata do pracy. Zakazują mu tego nowe przepisy.

Zmiany w Kodeksie pracy wchodzą w życie

Dnia 23 czerwca 2025 roku w Dzienniku Ustaw pojawiła się Ustawa z dnia 4 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Wprowadza ona istotne zmiany dotyczące wynagrodzenia kandydata do pracy i pracownika. Nowe przepisy nakładają nowe obowiązki na pracodawców.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Nowe obowiązki pracodawcy od 2026 r.

Pierwsza zmiana polega na dodaniu nowego art. 183ca, który zawiera dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawców. Przede wszystkim kandydat do pracy będzie musiał uzyskać informację na temat:

  • proponowanego wynagrodzenia (wraz ze wszystkimi jego składnikami), jego początkowej wysokości lub przedziału wynagrodzenia – ustalanych na podstawie obiektywnych i neutralnych kryteriów, w szczególności z uwzględnieniem równości płci,
  • odpowiednich postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania – jeśli pracodawca jest objęty układem zbiorowym pracy lub obowiązuje u niego regulamin wynagradzania.

Co więcej, pracodawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji w odpowiednio wcześniejszym terminie, tak aby kandydat mógł się z nimi zapoznać w formie papierowej lub elektronicznej. Taka procedura ma na celu zapewnienie równych i świadomych negocjacji w trakcie rozmowy o pracę. Pracodawca przekazuje powyższe informacje:

  1. w ogłoszeniu o naborze na stanowisko;
  2. przed rozmową kwalifikacyjną – jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie przekazał tych informacji w ogłoszeniu o naborze na stanowisko;
  3. przed nawiązaniem stosunku pracy – jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie przekazał tych informacji w ogłoszeniu o naborze na stanowisko, albo przed rozmową kwalifikacyjną.

REKLAMA

ZMIANA PIERWSZA: po art. 183c dodaje się art. 183ca w brzmieniu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Art. 183ca. § 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na danym stanowisku otrzymuje od pracodawcy informację o:

1) wynagrodzeniu, o którym mowa w art. 183c § 2, jego początkowej wysokości lub jego przedziale - opartym na obiektywnych, neutralnych kryteriach, w szczególności pod względem płci, oraz

2) odpowiednich postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania - w przypadku gdy pracodawca jest objęty układem zbiorowym pracy lub obowiązuje u niego regulamin wynagradzania.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, pracodawca przekazuje z wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z tymi informacjami, w postaci papierowej lub elektronicznej, osobie ubiegającej się o zatrudnienie, zapewniając świadome i przejrzyste negocjacje:

1) w ogłoszeniu o naborze na stanowisko;

2) przed rozmową kwalifikacyjną - jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie przekazał tych informacji w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1;

3) przed nawiązaniem stosunku pracy - jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie przekazał tych informacji w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, albo przed rozmową kwalifikacyjną.

§ 3. Pracodawca zapewnia, aby ogłoszenia o naborze na stanowisko oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący.”;

Zobacz również:

Pracodawca nie zapyta o aktualne i poprzednie wynagrodzenie kandydata do pracy

Druga zmiana polega na zmianie brzmienia punktu szóstego w art. 221 §1 KP, który dotyczy katalogu danych, jakich pracodawca może zażądać od kandydata do pracy. Zaostrza się przepis pozwalający na pytanie o dotychczasowy przebieg zatrudnienia. Pracodawca nie będzie mógł prosić o informacje dotyczące aktualnego i poprzedniego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika w ramach stosunku pracy.

ZMIANA DRUGA: w art. 221 w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, z wyłączeniem informacji o wynagrodzeniu w obecnym stosunku pracy oraz w poprzednich stosunkach pracy.”.

Aktualna treść art. 221§ 1 Kodeksu pracy:

Art. 221. [Dane osobowe pracownika]

§ 1.  Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zmiany w Kodeksie pracy 2026

Powyższe zmiany w Kodeksie pracy wchodzą w życie w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co miało miejsce 23 czerwca 2025 r. Oznacza to, że nowe przepisy zaczynają obowiązywać w 2026 roku. Celem ustawy jest głównie wprowadzenie nowego obowiązku dla pracodawców dotyczącego zakresu informacji, jakie należy podać w ogłoszeniu o pracę. Dodaje się proponowane wynagrodzenie za oferowaną pracę. Ustawodawca dąży do przejrzystości wynagrodzeń, równości i niedyskryminacji w rekrutacji oraz ochronę danych osobowych dotyczących wysokości wynagrodzenia kandydatów do pracy.

Źródło: INFOR




REKLAMA

