Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Dokumentacja pracownicza » Od 27 stycznia 2026 r. więcej wniosków kadrowych można składać w formie elektronicznej [LISTA 12 CZYNNOŚCI]

Od 27 stycznia 2026 r. więcej wniosków kadrowych można składać w formie elektronicznej [LISTA 12 CZYNNOŚCI]

27 stycznia 2026, 16:57
elektroniczne wnioski kadrowe prawo pracy forma elektroniczna poczta 2026
Od dziś, 27 stycznia 2026 r., można składać więcej wniosków z zakresu prawa pracy w formie elektronicznej. Oto lista 12 czynności, których można dokonać z użyciem narzędzi komunikacji elektronicznej, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Nowe przepisy w Kodeksie pracy od 27 stycznia 2026 r.

27 stycznia 2026 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Dotyczy ona wykorzystania postaci elektronicznej przy czynnościach z zakresu prawa pracy, terminu wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz reprezentacji pracowników przy decyzjach dotyczących funduszu socjalnego. Zmiany wprowadziła ustawa z 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 25).

Postać papierowa lub elektroniczna

Najważniejsza zmiana zawarta w noweli kodeksu pracy daje możliwość stosowania formy elektronicznej w przypadku czynności z zakresu prawa pracy. Dotychczasowy wymóg „formy pisemnej” lub „wniosku pisemnego” został rozszerzony na „postać papierową lub elektroniczną” w przypadku następujących czynności:

  1. przekazania informacji o monitoringu (art. 222 § 8 k.p.),
  2. przekazania informacji o warunkach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 231 § 3 k.p.),
  3. konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową (art. 38 § 1–2 k.p.),
  4. sporządzenia rozkładu czasu pracy pracownika (art. 129 § 3 k.p.),
  5. braku obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy (art. 129 § 4 pkt 3 i 4 Kodeksu pracy),
  6. występowania przez pracownika z wnioskiem o zastosowanie do niego indywidualnego rozkładu czasu pracy (art. 142 k.p.), skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.), systemu pracy weekendowej (art. 144 k.p.) oraz ruchomego czasu pracy (art. 150 § 5 k.p.),
  7. występowania przez pracownika z wnioskiem o odpracowanie zwolnienia od pracy udzielonego w celu załatwienia spraw osobistych (art. 151 § 2¹ k.p.),
  8. występowania przez pracownika z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od pracy za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 151² § 1 k.p.),
  9. informowania przez pracodawcę właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy (art. 151⁷ § 6 k.p.),
  10. występowania przez pracownika z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego (art. 174 § 1 k.p.),
  11. wyrażenia zgody przez pracownika na udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 174¹ § 1 k.p.),
  12. potwierdzenia przez pracownika zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 237⁴ § 3 k.p.).

Pojęcie „postaci elektronicznej” należy rozumieć szeroko, jako umożliwiające dokonanie czynności również z użyciem narzędzi komunikacji elektronicznej, w tym także z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail) – o ile możliwa jest identyfikacja osoby składającej oświadczenie/wniosek.

- Odchodzenie od tradycyjnej papierowej dokumentacji jest procesem nieuchronnym, który dotyczy także sfery dokumentacji pracowniczej. To z pewnością ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i obniża koszty jej prowadzenia. Od dziś więcej spraw kadrowych może być prowadzonych w formie elektronicznej. To oczekiwana i pożyteczna zmiana – mówi Marcin Stanecki, Główny Inspektor Pracy.

Nowy termin wypłaty ekwiwalentu urlopowego od 27 stycznia 2026 r.

Nowela doprecyzowuje również termin wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wskazuje, że pracodawca dokonuje jego wypłaty w terminie wypłaty wynagrodzenia ustalonym zgodnie z art. 85 Kodeku pracy (art. 171 § 4 k.p.). Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej zasady – jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia ustalony zgodnie z art. 85 k.p. przypada przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wypłaty ekwiwalentu dokonuje się w terminie 10 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli ustalony w ten sposób termin wypłaty ekwiwalentu jest dniem wolnym od pracy, ekwiwalent wypłaca się w dniu poprzedzającym ten dzień (art. 171 § 5 k.p.).

Zobacz również:

Reprezentacja pracowników w sprawach socjalnych

Nowelizacja objęła również ustawę z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 288). Zmieniono treść:

  •      art. 4 ust. 3 – poprzez nadanie mu brzmienia:

„3. Jeżeli u pracodawcy, o którym mowa w ust. 2, nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na Fundusz lub nietworzenia Funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów.”

  • ·     art. 8 ust. 2 zdanie drugie – poprzez nadanie mu brzmienia:

„Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikami, o których mowa w art. 4 ust. 3.”

W dotychczasowym brzmieniu przepisy te przewidywały, że w sytuacji braku zakładowej organizacji związkowej uzgodnienia wymagane przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawca prowadzi z jednym pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Nowelizacja wprowadza konieczność uzgodnień z co najmniej dwoma pracownikami.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Pracodawcy będą dawali podwyżki długoletnim pracownikom. To wynik unijnej dyrektywy płacowej
Pracodawcy będą dawali podwyżki długoletnim pracownikom. To wynik unijnej dyrektywy płacowej
Kontrowersyjne przepisy: Jak stosować regulacje o neutralnych płciowo nazwach stanowisk pracy?
Kontrowersyjne przepisy: Jak stosować regulacje o neutralnych płciowo nazwach stanowisk pracy?
Nawet 300 tys. zł z ZUS. Dotacje na poprawę BHP także w 2026 r. Cieszą się coraz większą popularnością
Nawet 300 tys. zł z ZUS. Dotacje na poprawę BHP także w 2026 r. Cieszą się coraz większą popularnością
Źródło: Alerter: Państwowa Inspekcja Pracy - Aktualności
Kadry
27 sty 2026

Od dziś, 27 stycznia 2026 r., można składać więcej wniosków z zakresu prawa pracy w formie elektronicznej. Oto lista 12 czynności, których można dokonać z użyciem narzędzi komunikacji elektronicznej, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
