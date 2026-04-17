REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Wynagrodzenie minimalne » 4806 zł brutto - ile to netto? [Umowa o pracę]

4806 zł brutto - ile to netto? [Umowa o pracę]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 kwietnia 2026, 14:07
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
4806 zł brutto ile to netto na rękę kalkulator
4806 zł brutto - ile to netto? Kalkulator brutto netto 2026
Shutterstock

4806 zł brutto to od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę. Ile pracownik zatrudniony na najniższą krajową otrzyma na rękę? Jaka jest płaca minimalna netto? Ile trzeba zapłacić składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy? Pomocny w wyliczeniach jest kalkulator wynagrodzeń 2025.

4806 zł brutto

Od stycznia 2026 r. najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Od grudnia 2025 r. wzrosła więc tylko o 140 zł (4666 zł). Oznacza to, że od stycznia do grudnia 2026 r. pracodawca zatrudniając osobę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, ustala wynagrodzenie za umówioną pracę w miesięcznej kwocie wynoszącej co najmniej 4806 zł brutto.

W związku z tym, że dla każdego miesiąca może być różna liczba godzin pracy, stawka godzinowa pracownika może różnić się w przeciągu roku kalendarzowego. Wyliczamy ją dzieląc 4806 zł przez liczbę godzin pracy w miesiącu. Na przykład w kwietniu 2026 r. jest 168 godzin roboczych, a więc minimalna stawka godzinowa na umowie o pracę wynosi 28,61 zł (4806 : 168).

4806 zł brutto - ile to netto?

Wynagrodzenie brutto to suma: płacy, jaką pracownik otrzymuje na rękę, składek ZUS, składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy. Aby otrzymać kwotę netto, należy więc pomniejszyć wartość brutto o składki i podatek. W poprzednim roku najniższa krajowa na rękę wynosiła 3 510,92 zł netto. O ile więcej otrzymuje pracownik od stycznia 2026 r.? W poniższych wyliczeniach bierzemy pod uwagę zwykłe koszty uzyskania przychodu czyli 250 zł oraz kwotę zmniejszającą podatek - 300 zł. W rozbiciu na poszczególne należności publicznoprawne wygląda to następująco:

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2026

Kwota brutto od stycznia do grudnia 2026 r.

Emerytalna 9,76%

Rentowa 1,5%

Chorobowa 2,45%

Suma ZUS

Zdrowotna 9%

Zaliczka na podatek 12%

Kwota netto

4806,00 zł

469,07 zł

72,09 zł

117,75 zł

658,91 zł

373,24 zł

168,00 zł

3 605,85 zł

Najniższa krajowa netto w 2026 r. wynosi 3605,85 zł. Od zeszłego roku wzrosła więc o 94,93 zł.

4806 zł brutto - ile to na rękę? Kalkulator wynagrodzeń 2026

Aby otrzymać kwotę netto wynagrodzenia na umowie o pracę, najlepiej skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń. Obliczenia można zindywidualizować pod konkretną sytuację. W kalkulatorze zmienia się takie dane jak: liczba źródeł dochodu, złożenie oświadczenia PIT-2, ulga na PIT czy wysokość kosztów uzyskania przychodu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4806 zł brutto ile to netto kalkulator

4806 zł brutto - ile to netto? Kalkulator wynagrodzeń 2026

Infor.pl

A oto szczegółowe wyniki, które można otrzymać dla każdej wysokości wynagrodzenia brutto. Kalkulator wskazuje kwotę netto, wysokość poszczególnych składek (ZUS, zdrowotnej) i zaliczki na podatek:

4806 zł brutto ile to netto kalkulator na rękę

4806 zł brutto - ile to netto? Kalkulator wynagrodzeń 2026

Infor.pl

Oblicz » KALKULATOR WYNAGRODZEŃ 2026

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA