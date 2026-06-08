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Strona główna » Kadry » ZUS » Nauczyciele zostają dłużej w pracy. Zmiana trendu widoczna w danych ZUS

Nauczyciele zostają dłużej w pracy. Zmiana trendu widoczna w danych ZUS

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08 czerwca 2026, 09:30
oprac. Łucja Orzeł
Nauczyciele zostają dłużej w pracy. Zmiana trendu widoczna w danych ZUS
Nauczyciele zostają dłużej w pracy. Zmiana trendu widoczna w danych ZUS
Shutterstock

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W marcu 2026 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 9,4 tys. osób – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Przeciętna wysokość kompensówki w tym miesiącu wyniosła 4465,17 zł.

Miesiąc wcześniej – w lutym 2026 r. – świadczenie pobierało 9,6 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła 4207,63 zł.

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Ilu nauczycieli pobiera świadczenia kompensacyjne w 2026 roku?

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w marcu 2026 r. była niższa niż rok, dwa i trzy lata wcześniej w tym samym okresie. W marcu 2025 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,3 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 4208,62 zł. W marcu 2024 r. dane te przedstawiały się odpowiednio: 12,5 tys. osób i 4034,86 zł, w marcu 2023 r. – 13,2 tys. osób i 3578,72 zł, a w marcu 2022 r. – 13,6 tys. osób i 2868,80 zł.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. W marcu 2026 r. pomostówki pobierało 38 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 6071,77 zł.

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych mogą one być przyznawane nauczycielom z 30-letnim stażem pracy, w tym z 20 latami pracy nauczycielskiej, pracującym na co najmniej pół etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).

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Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

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Od 1 stycznia 2026 r. grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Nauczyciele korzystający z kompensówek nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin), nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną, pod sankcją zawieszenia świadczenia. Jeśli zaś nauczyciel podejmie inną pracę, to będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia. W 2022 r., w związku z pełnoskalową zbrojną agresją Rosji na Ukrainę i napływem uchodźców, w tym dzieci w wieku szkolnym, wprowadzono odstępstwa od tej zasady. Obowiązywały one do 31 sierpnia 2025 r.

Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, lecz z budżetu państwa.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia.

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Źródło: PAP
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