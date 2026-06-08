Mobbing 6 razy droższy niż dyskryminacja? A molestowanie seksualne błędnie zdefiniowane? Krytyka zmian w kodeksie pracy

RPO skrytykował rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem. Minimalne zadośćuczynienie za dyskryminację to jedno minimalne wynagrodzenie (teraz 4806 zł), ale za mobbing – już sześciokrotność (teraz 28 836 zł). RPO wskazuje też błędy w definicjach: dyskryminacja wielokrotna, molestowanie seksualne za wąskie. Jakie są problemy tej nowelizacji?

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Tabela: zadośćuczynienie – dyskryminacja a mobbing po zmianach w kodeksie pracy planowanych jeszcze na 2026 rok

Przyjrzyjmy się, co takiego wyłapał Rzecznik Praw Obywatelskich w projektowanych zmianach kodeksu pracy z zakresu dyskryminacji i mobbingu, że zgłosił w tym zakresie zastrzeżenia w swojej opinii do nowelizacji.

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Naruszenie - rodzaj Minimalne zadośćuczynienie Kwota w 2026 Dyskryminacja 1x minimalnego wynagrodzenie 4806 zł Mobbing 6x minimalnego wynagrodzenie 28836 zł Różnica 5-krotna 24030 zł

Ważne Czyli - za dyskryminację pracodawca zapłaci minimum 4806 zł, ale jak dopuści się mobbingu, to będzie go to kosztowało minimum aż 28836 zł.

Problem według RPO: ustawodawca traktuje mobbing jako bardziej szkodliwy niż dyskryminację, mimo że oba zjawiska powinny spotykać się z jednakową oceną i sankcją. Ale najpierw przyjrzyjmy się, jak nowelizacja odnosi się w ogóle do mobbingu i dyskryminacji - co przez to będzie rozumiane? Są istotne zmiany.

Dyskryminacja "przez założenie" i "przez skojarzenie" – RPO grzmi: to są złe nazwy

Projekt wprowadza do Kodeksu pracy dwie nowe formy dyskryminacji:

Dyskryminacja przez założenie

Dyskryminacja przez skojarzenie

Problem zdaniem RPO jest z tym taki: te pojęcia - póki co - nie funkcjonują w języku prawniczym ani powszechnym. W judykaturze i doktrynie (zarówno unijnej, jak polskiej) używa się pojęć:

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Dyskryminacja przez asumpcję (gdy ktoś zakłada, że masz daną cechę , np. orientację seksualną).

(gdy ktoś zakłada, że , np. orientację seksualną). Dyskryminacja przez asocjację (gdy jesteś dyskryminowany z powodu związku z osobą mającą chronioną cechę, np. niepełnosprawne dziecko).

„Nie są to funkcjonujące w języku powszechnym odpowiedniki pojęć" – pisze RPO i rekomenduje powrót do nazw "asumpcja" i "asocjacja", które były w wersji projektu z lipca 2025. Ostrzega tym samym, że może dojść do niepotrzebnego tworzenia nowych pojęć, które na nowo trzeba będzie rozumieć i interpretować, podczas gdy są już inne wypracowane i ugruntowane koncepcje.

Dyskryminacja wielokrotna: projekt myli częstotliwość z liczbą cech

Projekt definiuje dyskryminację wielokrotną jako:

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Naruszenia powtarzalne z tej samej przyczyny LUB

przyczyny LUB Naruszenia powtarzalne z wielu przyczyn LUB

przyczyn LUB Naruszenie jednokrotne z wielu przyczyn jednocześnie.

Jaki problem dostrzegł RPO? W prawie UE dyskryminacja wielokrotna to dyskryminacja ze względu na więcej niż jedną cechę chronioną (np. płeć + wiek, rasa + niepełnosprawność), a nie częstotliwość naruszeń.

„Projektowana definicja koncentruje się nie na liczbie zabronionych kryteriów dyskryminacji, a częstotliwości zdarzeń dyskryminacyjnych" – ostrzega RPO.

Jakie skutki? Brak jasności, czy comiesięczna dyskryminacja w wynagrodzeniu to naruszenie jednokrotne czy wielokrotne. Definicja nie spełnia wymogu precyzji prawnej. Ponadto ponownie, pozostaje niespójna z już wypracowanymi i funkcjonującymi sposobami rozumienia zachowań dyskryminacyjnych.

Molestowanie seksualne: definicja obejmuje "odnoszenie się do płci". A co z resztą rodzajów molestowania?

Obecna (i projektowana) definicja molestowania seksualnego w Kodeksie pracy obejmuje:

Zachowania o charakterze seksualnym,

Zachowania odnoszące się do płci,

Jaki jest problem? Dyrektywy UE rozróżniają:

Molestowanie ( w domyśle: ze względu na płeć) – niepożądane zachowania związane z płcią ;

– niepożądane zachowania ; Molestowanie seksualne – niepożądane zachowania o charakterze seksualnym.

Ważne RPO postuluje: molestowanie seksualne powinno dotyczyć tylko zachowań seksualnych, a zachowania "odnoszące się do płci" należą do molestowania (zwykłego).

Można pomyśleć, że to tylko drobna albo żadna różnica. Ale to jednak nie tak wygląda. Co to zmieni, gdyby posłuchano RPO?

Molestowanie seksualne nie będzie ograniczone do dyskryminacji ze względu na płeć.

Ochrona rozszerzy się na inne cechy (np. orientacja seksualna) – osoby LGBT będą lepiej chronione.

Dane, jakie podaje RPO: 16% osób LGBT w Polsce doświadczyło ataku fizycznego lub seksualnego z powodu orientacji/tożsamości (badanie FRA UE 2024).

4806 zł za dyskryminację, 28 836 zł za mobbing – dlaczego w ogóle jakaś różnica? I dlaczego aż taka?

Projekt przewiduje ponadto konkrety finansowe, do których RPO także zgłasza poważne zastrzeżenia:

Dyskryminacja : zadośćuczynienie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie ( 4806 zł w 2026).

: zadośćuczynienie wynagrodzenie ( w 2026). Mobbing: zadośćuczynienie nie niższe niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia (28836 zł).

Stanowisko RPO:

„Społeczna szkodliwość obu zjawisk powinna się spotkać z jednakową – jednoznacznie negatywną – oceną władz publicznych."

Różnica w kwotach sugeruje, że mobbing jest traktowany jako poważniejszy problem niż dyskryminacja. Tymczasem oba naruszenia powinny być sankcjonowane podobnie. Dodatkowy problem jest taki: w mediach i debacie publicznej dominuje temat mobbingu, a dyskryminacja schodzi na dalszy plan – mimo że odsetek uwzględnionych pozwów o dyskryminację (5,8% w 2024, 8,4% w 2025) jest nadal niższy niż przy mobbingu. To pokazuje, że ludzie wnoszą pozwy o dyskryminację i przegrywają sprawy, bo temat nie jest wystarczając wytłumaczony społecznie.

Brak spójności z ustawą o równym traktowaniu - kolejny gwóźdź do nowelizacji wbijany przez RPO

Projekt nowelizuje tylko Kodeks pracy, nie wprowadza zmian w ustawie o równym traktowaniu (która chroni przed dyskryminacją w zatrudnieniu niepracowniczym i innych obszarach). Efekt to pogłębienie rozdźwięku między dwoma aktami – inna ochrona dla pracowników, inna dla zleceniobiorców. RPO postuluje pilną nowelizację ustawy o równym traktowaniu, aby zapewnić spójność prawa antydyskryminacyjnego.

W skrócie - o co chodzi z krytyką zmian antydyskryminacyjnych przez RPO w nowelizacji kodeksu pracy?

RPO skrytykował projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie ochrony przed dyskryminacją. Główne zastrzeżenia dotyczą spójności aktu, a nie samej idei: błędne nazwy nowych form dyskryminacji ("przez założenie/skojarzenie" zamiast "przez asumpcję/asocjację"), definicja dyskryminacji wielokrotnej skupia się na częstotliwości zamiast liczby cech, molestowanie seksualne obejmuje "odnoszenie się do płci" (powinno tylko zachowania seksualne), minimalne zadośćuczynienie za dyskryminację (4806 zł) jest 6 razy niższe niż za mobbing (28 836 zł) – co sugeruje nierówne traktowanie obu zjawisk. RPO postuluje też nowelizację ustawy o równym traktowaniu dla spójności prawa.

Pytania i odpowiedzi o mobbing i dyskryminację po nowemu w kodeksie pracy (FAQ)

Kiedy wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy?

Projekt jest w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Brak daty wejścia w życie, ale można się spodziewać jeszcze 2026 roku.

Czy zadośćuczynienie 4806 zł za dyskryminację to kwota ostateczna?

To minimum. Sąd może zasądzić więcej, w zależności od rozmiaru krzywdy.

Dlaczego mobbing ma 6 razy wyższe zadośćuczynienie niż dyskryminacja?

Projekt nie wyjaśnia. RPO krytykuje to jako sygnał, że mobbing jest traktowany poważniej przez ustawodawcę niż dyskryminacja – mimo równej szkodliwości.

Co to jest dyskryminacja przez asumpcję?

Gdy jesteś dyskryminowany, bo pracodawca zakłada, że masz daną cechę (niekoniecznie słusznie).

Co to jest dyskryminacja przez asocjację?

Gdy jesteś dyskryminowany z powodu związku z osobą mającą chronioną cechę (np. masz niepełnosprawne dziecko, więc pracodawca Cię nie zatrudnia).

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich