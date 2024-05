5000 zł do 8000 zł zasadniczego wynagrodzenia od 30 kwietna 2024, z wyrównaniem od 1 stycznia, podwyżka o 20% - ale nie dla każdego

W dniu 26 kwietnia 2024 r. wydano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz.U. z 2024 r. poz. 661, dalej jako: rozporządzenie). To właśnie o te grupy zawodowe chodzi, ale zatrudnione w w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Zmieniono wysokość ich zasadniczego wynagrodzenia i to nie mało. Rozporządzenie obowiązuje od 30 kwietnia 2024 r. Tym samym utraciło moc poprzednie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz.U. poz. 713).

Przed zmianami stawki zasadniczego wynagrodzenia były takie następujące:

Można zauważyć, że górna granica niezależnie od jednostki organizacyjnej prokuratury, w której jest zatrudniony asystent / starszy asystent prokuratora wynosiła zawsze tyle samo bo 6500 zł.

W ustawie budżetowej z dnia 18 stycznia 2024 r. na rok 2024 (Dz. U. poz. 122) przewidziano wzrost wynagrodzenia osób zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (w tym asystentów i starszych asystentów prokuratorów) o 20%. Wzrost ten jest skorelowany ze wzrostem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który w roku 2024 kształtować się będzie na poziomie 120%.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia:

Przy obecnie określonej dolnej i górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów nie byłoby możliwe podwyższenie przedstawicielom ww. grupy zawodowej wynagrodzenia w pełnej wysokości. Konieczne jest zatem ustalenie wyższej dolnej oraz górnej granicy zasadniczego wynagrodzenia, co uzasadnia wydanie przez Ministra Sprawiedliwości nowego rozporządzenia w tej kwestii. Po przeanalizowaniu wysokości wynagrodzeń otrzymywanych faktycznie przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów, mając na uwadze wskazane powyżej cele, zasadnym jest, aby zmiana przewidzianych dla nich przedziałów płacowych polegała na podwyższeniu dolnej granicy ich wynagrodzeń zasadniczych do wysokości odpowiednio 5000, 5200, 5400 i 5600 zł, a granicy górnej do wysokości 8000 zł.