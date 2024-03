Podwyżka minimalnego wynagrodzenia, teraz od 5 000 do 8 000 zł! Ci pracownicy długo na to czekali

Kto może być zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego? Czym zajmuje się asystent sędziego? Wreszcie będzie miała miejsce podwyżka minimalnego wynagrodzenia asystentów sędziów. Nawet od 5 000 do 8 000 zł! Ci pracownicy długo na to czekali. Ich praca jest odpowiedzialna - mało kto wie, że zwykle to oni sporządzają projekty zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień.

