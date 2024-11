Stawka godzinowa 2024 netto [Umowa zlecenie]

Ile od lipca 2024 roku wynosi stawka godzinowa na zleceniu? Do końca czerwca 2024 r. minimalna stawka godzinowa brutto wynosiła 27,70 zł brutto. Ile na rękę otrzymasz na umowie zlecenie w okresie od lipca do grudnia tego roku? Wiadomo już, ile wzrośnie w 2025 roku.

rozwiń >

Stawka godzinowa 2024 - zlecenie

Wynagrodzenie otrzymywane w ramach umowy o pracę na pełen etat nie może być niższe od obowiązującego w danym momencie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług stosuje się minimalną stawkę godzinową. W celu wyliczenia wynagrodzenia należnego za wykonanie umowy zlecenie, należy rejestrować godziny pracy.

Pierwszą stawkę godzinową ustalono od 1 stycznia 2017 r. Do 2022 roku uchwalana była na cały rok kalendarzowy. W 2023 i 2024 roku zostało to zmienione i aktualnie stawka godzinowa zmieniana była dwa razy w roku – 1 stycznia i 1 lipca. Dlaczego mamy dwie stawki godzinowe w roku? Zgodnie z art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi:

co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca; mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.

Ważne Nowa minimalna stawka godzinowa i nowe minimalne wynagrodzenie za pracę corocznie podawane jest we wrześniu (maksymalnie do 15 września) w rozporządzeniu Rady Ministrów. Stawki na 2024 rok zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Stawka godzinowa 2024 brutto na zleceniu

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, które obowiązywało od 1 stycznia 2024 roku, najniższa stawka w przeliczeniu na godzinę pracy dla zleceniobiorcy wynosiła 27,70 zł brutto. Dla porównania ostatnio obowiązująca kwota minimalnej stawki wynosiła 23,50 zł brutto. To wzrost aż o 4,20 zł. Natomiast od 1 lipca 2024 roku funkcjonuje nowa stawka godzinowa w wysokości 28,10 zł brutto. Wzrosła więc o kolejne 0,50 zł.

Nowa stawka godzinowa 2024 - netto

Podana w rozporządzeniu nowa stawka godzinowa dla 2024 roku w wysokości 27,70 zł (od stycznia do czerwca 2024 roku) i 28,10 zł (od lipca do grudnia 2024 roku) to kwota brutto. Ile to jest netto? Stawka godzinowa netto to tzw. kwota na rękę.

Zgodnie z kalkulatorem obliczającym wynagrodzenie dla umów zlecenie kwota netto wynosi odpowiednio 21,75 zł oraz 22,07 zł. Warto dodać, że kwota ta obejmuje dobrowolną składkę chorobową. Bez składki chorobowej jest to 22,37 zł i 22,70 zł.

Dla porównania do końca 2023 roku minimalna stawka godzinowa wynosiła 23,50 zł brutto i 18,45 zł netto (wliczając składkę chorobową). Od 1 stycznia 2024 roku nowa kwota brutto wzrosła więc aż o 4,20 zł, a kwota netto o 3,30 zł.

Stawka godzinowa netto 2024 - kalkulator

Udostępniamy Kalkulator umów zlecenia 2024, który pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenie.

Umowa zlecenie netto 2024 - kalkulator Infor.pl

Stawka godzinowa brutto netto [TABELA]

Poniższa tabela przedstawia jak zmieniała się wysokość stawki godzinowej od 2017 do 2024 roku. Kwota netto może różnić się w zależności od występujących w danej sytuacji czynników, takich jak umowa podpisana z własnym pracownikiem lub nie, odprowadzanie dobrowolnej składki chorobowej lub nie, wysokość kosztów uzyskania przychodu 20% lub 50%.

Minimalna stawka godzinowa brutto netto od 2017 do 2024 roku Infor.pl

Stawka godzinowa 2025

Znana jest już wysokość stawki godzinowej w 2025 roku. W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. będzie wynosiła ona 30,50 zł brutto.

Stawka godzinowa niższa niż minimalna - co grozi pracodawcy?

Co grozi za wypłacanie stawki niższej niż minimalna? Zgodnie z art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.