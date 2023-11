Minimalna stawka godzinowa w 2024. Od 1 stycznia wzrośnie aż o 17,9 proc. To nie jedyna podwyżka w 2024 r.

Zabezpieczenie socjalne i ubezpieczenie zdrowotne dla artystów to cele ustawy, której projekt Rada Ministrów przyjęła we wtorek 21 listopada 2023 r. Rząd chce włączyć artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych i zdrowotnych z jednoczesnym zapewnieniem im mechanizmu wsparcia przy opłacaniu składek. Projekt ustawy o artystach zawodowych został przedłożony przez ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego.