Ile wynosi najniższa krajowa netto od stycznia 2024 roku? Minimalne wynagrodzenie brutto to 4242 zł. Ile pracownik otrzyma na rękę od stycznia, a ile od lipca 2024 roku? Jaka będzie wysokość najniższej krajowej na godzinę w 2024 roku?

Najniższa krajowa 2024 brutto

Najniższa krajowa jest corocznie ustalana w ramach Rady Dialogu Społecznego. Procedurę określania minimalnej płacy w roku następnym przewiduje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. Zgodnie z przepisami maksymalnie do 15 września nowa płaca minimalna musi być ustalona i podana do wiadomości w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Ostatnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1893) w § 1 i 3 wskazuje, że:

najniższa krajowa brutto od dnia 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł,

najniższa krajowa brutto od dnia 1 lipca 2024 roku wynosi 4300 zł.

Najniższa krajowa 2024 netto - styczeń

Ile na rękę pracownik otrzyma w 2024 roku? Skoro minimalne wynagrodzenie od stycznia 2024 roku to 4242 zł brutto, ile to netto? Kalkulator wynagrodzeń brutto netto podaje, że kwota netto wynosi 3 221,98 zł. Należy podkreślić, że kwota netto będzie się nieco różniła się w zależności od występujących okoliczności, takich jak uczestnictwo w PPK, ulga dla młodych, wyższe koszty uzyskania przychodu.

W sumie składki ZUS od minimalnej płacy wynoszą 581,58 zł (składka emerytalna wynosi 9,76% czyli 414,02 zł, składka rentowa to 1,50% czyli 63,63 zł, składka chorobowa to 2,45% czyli 103,93 zł).

Podstawą wymiaru dla składki zdrowotnej jest kwota 3 660,42 zł, w związku z tym przy najniższej krajowej składka zdrowotna (9%) wynosi 329,44 zł.

Przy zwykłych kosztach uzyskania przychodu (250 zł) podstawa obliczenia zaliczki na podatek (12%) wynosi 3 410,00 zł. Przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2024 roku należy pobrać 109,00 zł zaliczki na podatek.

Do wypłaty pracownikowi (minimalne wynagrodzenie do ręki) pozostaje 3221,98 zł.

Ważne Najniższa krajowa 2024 netto od stycznia do czerwca wynosi 3221,98 zł.

Najniższa krajowa 2024 netto - lipiec

Od lipca do grudnia 2024 roku najniższa krajowa brutto wyniesie 4300 zł. Ile to będzie na rękę? Kalkulator wynagrodzeń podaje kwotę 3 261,53 zł netto.

W tym przypadku składki ZUS wynoszą 589,53 zł (składka emerytalna wynosi 9,76% czyli 419,68 zł, składka rentowa to 1,50% czyli 64,50 zł, składka chorobowa to 2,45% czyli 105,35 zł).

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej to 3 710,47 zł. W związku z tym składka zdrowotna (9%) wynosi 333,94 zł. Biorąc pod uwagę zwykłe koszty uzyskania przychodu czyli 250 zł, podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (12%) opiewa na kwotę 3 460,00 zł. Odprowadza się więc zaliczkę w wysokości 115,20 zł.

Do wypłaty dla pracownika pozostaje więc kwota netto 3 261,53 zł.

Ważne Najniższa krajowa 2024 netto od lipca do grudnia wynosi 3261,53 zł.

4242 zł i 4300 zł – ile to netto do 26 roku życia

Kwota 4242 zł i 4300 zł to wynagrodzenie minimalne brutto obowiązujące odpowiednio od 1 stycznia i 1 lipca 2024 roku wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełnym etacie, także pracowników do 26 roku życia.

Najniższa krajowa netto dla pracowników do 26 roku życia będzie jednak nieco wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę netto wypłacane pozostałym pracownikom. Osoby do 26 roku życia, które osiągają przychód do 85 528 zł w roku podatkowym, są zwolnione z podatku dochodowego.

W związku z tym wynagrodzenia brutto nie pomniejsza się o zaliczkę na PIT. Należy podkreślić, że składki ZUS pobierane są zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami. Ulga dla młodych dotyczy tylko zaliczki na PIT.

Zgodnie z powyższymi wyliczeniami zaliczka na PIT w pierwszym półroczu 2024 roku wynosi 109 zł.

Minimalna płaca netto od stycznia 2024 roku dla pracowników do 26 roku życia będzie więc wyższa o 109 zł.

Ważne Najniższa krajowa netto od stycznia 2024 roku dla pracowników do 26 roku życia wynosi 3330,98 zł.

Natomiast od lipca 2024 roku zaliczka na podatek dochodowy wynosi 115 zł. Płaca minimalna netto pracownika do 26 roku życia będzie więc wyższe o 115 zł.

Ważne Najniższa krajowa netto od lipca 2024 roku dla pracowników do 26 roku życia wynosi 3 376,53 zł.

Najniższa krajowa 2024 – koszt pracodawcy

Kwota brutto minus kwota netto to koszt pracownika. Kwota brutto obejmuje wynagrodzenie netto czyli na rękę, jakie otrzymuje pracownik plus składki ZUS finansowane przez pracownika, składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Oprócz tego umowa o pracę determinuje również powstanie dodatkowych kosztów po stronie pracodawcy. Jaki jest całkowity koszt zatrudnienia pracownika po stronie pracodawcy przy najniższej krajowej w 2024 roku?

W celu obliczenia całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika należy dodać składki finansowane przez pracodawcę. Pracodawca odprowadza składkę emerytalną w wysokości 9,76%, rentową – 6,5%, wypadkową – 1,67%, na Fundusz Pracy – 2,45%, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%.

KOSZT PRACODAWCY 2024 STYCZEŃ-CZERWIEC LIPIEC-GRUDZIEŃ 1. WYNAGRODZENIE BRUTTO PRACOWNIKA 4242,00 zł 4300,00 zł 2. SKŁADKI: 868,76 zł: 880,64: emerytalna 414,02 zł 419,68 zł rentowa 275,73 zł 279,50 zł wypadkowa 70,84 zł 71,81 zł Fundusz Pracy 103,93 zł 105,35 zł Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 4,24 zł 4,30 zł SUMA 5 110,76 zł 5 180,64 zł

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na najniższej krajowej od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 5 110,76 zł, natomiast od lipca do grudnia 2024 roku koszt pracodawcy wyniesie 5 180,64 zł.

Najniższa krajowa godzinowa 2024

Ile najniższa krajowa w 2024 roku wynosi na godzinę? Rozporządzenie Rady Ministrów co roku podaje również minimalną stawkę godzinową. Od stycznia 2024 roku wynosi 27,70 zł brutto, a od lipca 2024 roku 28,10 zł brutto. Ile to netto? Sprawdź w artykule: Stawka godzinowa netto 2024

