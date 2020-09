Minimalna stawka godzinowa netto w 2021 roku

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r. - kwota netto

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku jest już znana. Kwota ta określona została w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Zgodnie z § 2 rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł. Jest to kwota brutto. Netto będzie to 12 zł za godzinę pracy. W stosunku do 2020 r. kwota ta wzrosła o 1,30 brutto i 1 zł netto. W 2020 r. najniższa stawka godzinowa wynosiła bowiem 17 zł brutto, co w przeliczeniu „na rękę” wynosiło 11 zł (netto).

Dla porównania w 2019 r. można było zarobić minimalnie 14,70 zł, w 2018 r. – 13,70 zł, a w 2017 r. – 13 zł (brutto). Najniższa stawka godzinowa została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2017 r. i jej wysokość zmieniała się w sposób następujący:





Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych Rok Kwota brutto Kwota netto 2017 13,00 zł 9,49 zł 2018 13,70 zł 9,74 zł 2019 14,70 zł 10,54 zł 2020 17,00 zł 11,00 zł 2021 18,30 zł 12,00 zł

Aktualna wysokość minimalnej stawki godzinowej >>> WSKAŹNIK

Za niestosowanie się do minimalnych stawek godzinowych pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości w wysokości od 1000 zł do 30000 zł (art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Pamiętajmy, że przedstawione stawki to minimum ustawowe. Zleceniobiorca lub samozatrudniony w ramach umowy o świadczenie usług zawsze może otrzymywać wyższe wynagrodzenie w przeliczeniu na godziny pracy.

Stawkę godzinową określoną we wspomnianym rozporządzeniu stosuje się do umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) i umowy o świadczenie usług (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Jak ustalić wynagrodzenie przy umowie zleceniu lub umowie o świadczenie usługi? Otóż wysokość wynagrodzenia w przeliczeniu na każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie może być niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Jeśli ustalone wynagrodzenie będzie niższe, wówczas przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku podjęcia się zlecenie lub świadczenia usługi przez kilka osób, każdej z nich przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż minimalna stawka w przeliczeniu na godzinę pracy, Co więcej, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług dotyczy każdej z osobna.