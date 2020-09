Płaca minimalna w 2021 r.

Płaca minimalna w górę. Rada Ministrów podjęła decyzję

2800 złotych wyniesie w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę – wynika z rozporządzenia przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów. W przyszłym roku wzrośnie również wysokość stawki godzinowej do poziomu 18,3 zł. – Dzięki tym podwyżkom dochody gospodarstw domowych wzrosną w przyszłym roku o blisko 3 miliardy złotych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przyjęte właśnie przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zakłada, że minimalne pensje w przyszłym roku wzrosną o 200 złotych, do poziomu 2800 złotych [red. netto 2061,67 zł]. Oznacza to wzrost o 7,7 proc. rok do roku.

Minimalne pensje – w relacji do prognozowanego na 2021 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5 259 zł) – osiągną w przyszłym roku poziom 53,2 proc.

Minimalna stawka godzinowa w górę

W przyszłym roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za prace. W bieżącym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł, w przyszłym wzrośnie do poziomu 18,3 zł [red. netto 12,00 zł].

Zależy nam na tym, żeby dochody Polaków wzrastały, dlatego od samego początku rządów Zjednoczonej Prawicy tak dużą wagę przywiązujemy do znacznego wzrostu płacy minimalnej. Wprowadziliśmy też minimalną stawkę godzinową, która wcześniej w ogóle nie obowiązywała – przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister wylicza, że przyszłoroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2800 złotych przełoży się na wzrost dochodów gospodarstw domowych o blisko 3 mld złotych. Płacę minimalną otrzymuje ok. 1,75 mln pracowników.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1596)