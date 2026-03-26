Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Rozliczanie wynagrodzeń » Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24. To będzie przełom dla pracowników i pracodawców: tokeny w zamian za podwyżkę

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24. To będzie przełom dla pracowników i pracodawców: tokeny w zamian za podwyżkę

26 marca 2026, 13:52
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wraz z rozwojem technologii, rozwijają się też stosunki społeczno-gospodarcze. Cyfryzacja i tokenizacja dotarła i do stosunku pracy. Już wcale nie takie oczywiste jest to, że dodatkowe świadczenia pracownicze mogą mieć formę tylko pieniężną, benefitów czy deputatów. We współczesnych realiach prym mogą wieść tokeny. I tutaj z odpowiedzią na wiele prawno-pracowniczych wątpliwości przychodzi nam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24 - bardzo świeży i aktualny bo z 19 lutego 2025 r. Już da się słyszeć głosy, że to będzie przełom dla pracowników i pracodawców, tokeny w zamian za podwyżkę - to jest novum. Zaprezentowana przez sąd wykładnia daje ugruntowanie dla programów motywacyjnych dla pracowników opartych na technologii blockchain.

Wraz z rozwojem technologii, rozwijają się też stosunki społeczno-gospodarcze. Cyfryzacja i tokenizacja dotarła i do stosunku pracy. Już wcale nie takie oczywiste jest to, że dodatkowe świadczenia pracownicze mogą mieć formę tylko pieniężną, benefitów czy deputatów. We współczesnych realiach prym mogą wieść tokeny. I tutaj z odpowiedzią na wiele prawno-pracowniczych wątpliwości przychodzi nam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24 - bardzo świeży i aktualny bo z 19 lutego 2025 r. Już da się słyszeć głosy, że to będzie przełom dla pracowników i pracodawców, tokeny w zamian za podwyżkę - to jest novum.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2025 r., sygnatura akt: III AUa 1247/24 odnosi się do wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe udostępnienia przez pracodawcę możliwości dostępu pracowników do zakupu po cenach tańszych niż rynkowe usług na podstawie aktów lub przepisów prawa pracy.

Jak podaje Inforlex: Głównym problemem prawnym była kwestia, czy korzyści materialne uzyskiwane przez pracowników w postaci dostępu do programu komputerowego po cenie niższej niż detaliczna mogą być wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Spór obejmował interpretację § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w zakresie uznania zakupu licencji oprogramowania jako usługi, artykułu lub przedmiotu, które podlegają wyłączeniu z podstawy składkowej. Sąd Apelacyjny w Warszawie nie podzielił argumentacji organu rentowego, stwierdzając, że dostęp do programu komputerowego, współfinansowany przez pracodawcę, stanowi korzyść materialną w formie usługi cyfrowej. Sąd uznał, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia, koszt zakupu dostępu w części finansowanej przez pracodawcę może być traktowany jako usługa wyłączona z podstawy wymiaru składek. Sąd argumentował, że system rabatowania cen nie stanowi wynagrodzenia za pracę, ale jest przychodem uzyskiwanym w ramach stosunku pracy. Tym samym, różnica w cenie nabycia usługi powinna być wyłączona z podstawy wymiaru składek. Zatem jak podkreśla Inforlex: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 lutego 2025 r. (sygn. III AUa 1247/24) potwierdził, że współfinansowanie przez pracodawcę dostępu do cyfrowych tokenów benefitowych nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne. Orzeczenie otwiera nową perspektywę dla programów motywacyjnych opartych na technologii blockchain.

Co nie stanowi podstawy wymiaru składek?

Zgodnie z brzmieniem § 2 ust. 1 pkt 26, podstawy wymiaru składek nie stanowią: „korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji".

Tematem sporu było nowatorskie świadczenie niepieniężne realizowane przez pracodawcę dla zatrudnionych osób, z uwzględnieniem wewnętrznych zasad wynagradzania. Firma udostępniła zespołowi dostęp do aplikacji benefitowej SoCapToken – systemu opartego na technologii tokenizacji cyfrowych usług, którego częściowy koszt finansowany był bezpośrednio z budżetu przedsiębiorstwa. Mechanizm polegał na tym, że pracownicy co miesiąc mogli kupić ustaloną ilość tokenów SoCap (Social Capitalism) po stawce preferencyjnej, niższej od wartości rynkowej; pozostałą kwotę dopłacał pracodawca zgodnie z obowiązującym regulaminem. Aby skorzystać z oferty, konieczne było założyć portfel w dedykowanej aplikacji (SoCapWallet), a transakcje były obsługiwane przez operatora platformy w oparciu o umowę partnerską z pracodawcą, co nadawało benefitowi formalną strukturę w ramach systemu socjalnego firmy.

W decyzji wydanej 27 lutego 2023 roku (nr 100/2023, sygn. DI/100000/43/114/2023) ZUS podjął stanowisko, iż korzyść płynąca z dopłaty pracodawcy do zakupu tokenów SoCap powinna być doliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Organ ten uznał, że uzyskana przez pracowników ulga cenowa stanowi przychód ze stosunku pracy, objęty zasadami ogólnymi składkowymi.

Organy rentowne wskazały, że nawet przy nietypowej formie, tokeny SoCap generują ekonomiczną korzyść podobną do dodatkowego wynagrodzenia. Zdaniem ZUS, program SoCapBonus jest innowacyjnym modelem płatności za pracę, a więc nie kwalifikuje się jako zwolniona „ulga rzeczowa". Urząd podkreślał też konieczność rygorystycznego tłumaczenia wyjątków, uznając, że token nie wpisuje się w definicję „artykułu lub usługi" z przepisów wykonawczych dotyczących składków.

W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXI U 595/23) zapadł na odmienną linię orzeczenia. Sąd ustalił, że sporne świadczenie korzysta z ustawowego wyłączenia z oskładkowania. W motywach wskazano, że choć token ma charakter niematerialny, funkcjonalnie działa jak talon lub bon uprawniający do usług czy produktów. Ponieważ pracownik wnosi część ceny, otrzymując w zamian aktywa o wyższej wartości rynkowej, spełnione są warunki zwalniające określone w prawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie, w dniu 19 lutego 2025 r. (sygn. III AUa 1247/24), oddalił odwołanie ZUS. Decyzja stała się prawomocna, potwierdzając, że wspiera się ją wnioski Sądu Pierwszej Instancji. Wyrok ten stanowi przełomowe rozstrzygnięcie dotyczące zastosowania technologii blockchain w benefitach pracowniczych.

Tokenizacja odpowiedzią na rekordowe koszty pracy

Przy płacy minimalnej 4806 zł brutto tradycyjna podwyżka szybko staje się dla firmy nie do udźwignięcia. W takiej sytuacji przełomowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (III AUa 1247/24) wskazuje inną drogę: część wynagrodzenia można wypłacać w formie tokenów użytkowych jako legalnego benefitu pozapłacowego. Sąd prawomocnie potwierdził, że w rozpatrywanej sprawie takie świadczenie - jako forma usługi, a nie dodatkowa gotówka - nie wchodzi do podstawy wymiaru składek ZUS, dzięki czemu pracownik realnie zyskuje więcej „na rękę”, a firma nie podnosi kosztów zatrudnienia proporcjonalnie do tej podwyżki.

Tradycyjne pakiety sportowe czy owocowe czwartki tracą na znaczeniu w obliczu inflacji i rosnących kosztów życia. Pracownicy poszukują „Smart Money” - narzędzi, które realnie zwiększają zasobność ich portfela o 500-700 zł miesięcznie.

Kluczowym argumentem dla dyrektorów finansowych (CFO) stało się prawomocne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 lutego 2025 r. (sygn. III AUa 1247/24). Sąd potwierdził w nim, że poprawnie zaprojektowany program oparty na tokenach użytkowych (utility tokens) może być traktowany jako świadczenie niepieniężne pozostające poza podstawą wymiaru składek ZUS.

Wdrożenie modelu SoCap Bonus pozwala na redukcję całkowitego kosztu zatrudnienia (TCO) nawet o ok. 25% w wybranych modelach operacyjnych. System został zaprojektowany w pełnej zgodności z unijnym rozporządzeniem MiCA, co gwarantuje najwyższy standard bezpieczeństwa obrotu i przejrzystość regulacyjną. „Przestajemy rozmawiać o dodatkach, a zaczynamy o nowej efektywności pakietów płacowych. Tokenizacja to dziś sprawdzona droga, by dać pracownikowi odczuwalny przyrost wartości netto, nie obciążając przy tym marży firmy nadmiarowymi składkami. To finansowa tarcza dla zarządu i realny, dziedziczny kapitał na przyszłość dla zespołu” - podkreśla Stanisław Iwaszkiewicz, Prezes Zarządu SoCap Polska.

Standard 2026: Płynność, dziedziczność i compliance

Nowoczesny ekosystem świadczeń redefiniuje relację pracodawca-pracownik poprzez trzy filary:

  • Prywatny kapitał zamiast obietnic: Dzięki wyższemu wynagrodzeniu netto, pracownik buduje realne oszczędności poza systemem publicznym. Środki te od pierwszego dnia stanowią jego prywatną własność, są w pełni płynne i podlegają dziedziczeniu - w przeciwieństwie do tradycyjnych składek emerytalnych
  • Minimalizacja ryzyka: Model oparty jest na aktualnej linii orzeczniczej i precyzyjnych regulaminach, a zarazem zintegrowany z systemem wynagradzania w sposób ograniczający ryzyko zakwestionowania przez organy nadzorcze
  • Realna płynność: Integracja z systemami kart płatniczych umożliwia korzystanie z programów cashback, co zamienia benefit w żywy kapitał na codzienne zakupy.

W obliczu rekordowych kosztów pracy i domykania tradycyjnych ścieżek optymalizacji, kluczowe staje się poszukiwanie rozwiązań opartych na utrwalonej linii orzeczniczej. Tokenizacja świadczeń pozapłacowych, osadzona w unijnych standardach cyfrowych, wyznacza nowy standard bezpieczeństwa i efektywności finansowej nowoczesnych przedsiębiorstw. Niniejsze orzeczenie wpisuje się w utrwalony nurt prawa, który uznaje zwolnienia składkowe dla tradycyjnych benefitów rzeczowych w kwestii aut służbowych oraz praktyka dotycząca kart sportowych Multisport. Innowacja polega na poszerzeniu tej wykładni na instrumenty cyfrowe typu blockchain.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2025 r., sygn. III AUa 1247/24, Inforlex oraz https://executivepr.eu

Powiązane
Dyrektywa płacowa i polska ustawa: nie rewolucja a ewolucja i to nie 7 czerwca 2026 r., a później. MRPiPS wstępnie zapowiada wydłużenie vacatio legis
Dyrektywa płacowa i polska ustawa: nie rewolucja a ewolucja i to nie 7 czerwca 2026 r., a później. MRPiPS wstępnie zapowiada wydłużenie vacatio legis
Tokenizacja biznesu – jak stworzyć własny token i kto może go wykorzystać
Tokenizacja biznesu – jak stworzyć własny token i kto może go wykorzystać
Token KSeF. W jaki sposób go uzyskać? Jak unieważnić token?
Token KSeF. W jaki sposób go uzyskać? Jak unieważnić token?
Kadry
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24. To będzie przełom dla pracowników i pracodawców: tokeny w zamian za podwyżkę
26 mar 2026

Wraz z rozwojem technologii, rozwijają się też stosunki społeczno-gospodarcze. Cyfryzacja i tokenizacja dotarła i do stosunku pracy. Już wcale nie takie oczywiste jest to, że dodatkowe świadczenia pracownicze mogą mieć formę tylko pieniężną, benefitów czy deputatów. We współczesnych realiach prym mogą wieść tokeny. I tutaj z odpowiedzią na wiele prawno-pracowniczych wątpliwości przychodzi nam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24 - bardzo świeży i aktualny bo z 19 lutego 2025 r. Już da się słyszeć głosy, że to będzie przełom dla pracowników i pracodawców, tokeny w zamian za podwyżkę - to jest novum. Zaprezentowana przez sąd wykładnia daje ugruntowanie dla programów motywacyjnych dla pracowników opartych na technologii blockchain.
Fałszywe CV, deepfake na rozmowie i syntetyczne tożsamości. Polskie firmy muszą się bronić!
26 mar 2026

Fałszywe życiorysy generowane przez sztuczną inteligencję trafiają do skrzynek email działów HR polskich firm. W grę wchodzą syntetyczne tożsamości, technologia deepfake i zorganizowane grupy przestępcze. Skąd się biorą fałszywe aplikacje, czemu służą i jak się przed nimi bronić?
Dyrektywa płacowa i polska ustawa: nie rewolucja a ewolucja i to nie 7 czerwca 2026 r., a później. MRPiPS wstępnie zapowiada wydłużenie vacatio legis
26 mar 2026

W dniu 25 marca 2026 r. miała miejsce niezwykle interesująca konferencja pt.: „Jawność i przejrzystość wynagrodzeń: szanse, wyzwania i kierunki zmian.”. Konferencja była organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przedstawiciele portalu Infor.pl uczestniczyli w obradach. Efektem będzie seria artykułów poruszająca najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne – z perspektywy prawnej i praktycznej - zagadnienia. Pierwszy z cyklu artykułów ma charakter ogólny, nakreślający tematykę.
Wkrótce ZUS rozpocznie wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź, w jakim terminie należy spodziewać się świadczenia i w jakiej wysokości
26 mar 2026

Zbliża się termin wypłaty przez ZUS dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wypłaty netto będą się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Co może być potrącone z trzynastki?

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy czeka nas powrót do reformy emerytalnej z 2012 roku?
26 mar 2026

Pomysł zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie jest niczym nowym. Jednakowy czas przejścia na emeryturę dla obu płci przewidywała reforma emerytalna z 2012 roku podjęta przez rząd ówczesnego premiera Donalda Tuska. Czy ten pomysł znowu ma zostać wcielony w życie?
Nowe przepisy o stażu pracy w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? Wyjaśnia Główny Inspektor Pracy
25 mar 2026

Czytelnik: sektor finansów publicznych ma obowiązek uznania stażu od 1 stycznia 2026 r., a jednak szpitale działające jako spółka z o.o. nie poczuwają się do tego obowiązku, mimo, że w wielu regulacjach szczególnych są uwzględniane jako sektor publiczny i sektor finansów publicznych. Czy nowe przepisy o stażu pracy obowiązują w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? O wyjaśnienie tego zagadnienia poprosiliśmy Głównego Inspektora Pracy.
Rynek pracy na przestrzeni 20 lat. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? [WYWIAD]
25 mar 2026

Polski rynek pracy na przestrzeni 20 lat przeszedł dużą metamorfozę. Relacje pracownik-pracodawca są bardziej partnerskie, ale nie wszędzie. Przepisy prawa pracy nie nadążają za dynamiką zmian na rynku. Większe zmiany przyniosło ze sobą m.in. pokolenie Z - młodzi mają inne podejście do pracy. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? Na pytania odpowiada Łukasz Koszczoł, prezes Job Impuls.
Ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? 8 niedziel handlowych w 2026 r.
25 mar 2026

4806 zł i 31,40 zł brutto - a ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? Nadal obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta. Mamy obecnie 8 niedziel handlowych w roku kalendarzowym.

Przeliczenie stażu pracy: Czy prawo do nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu?
25 mar 2026

Okres przedawnienia wypłaty nagrody jubileuszowej wynosi trzy lata. Po udokumentowaniu dodatkowego stażu pracy bieg przedawnienia liczony jest od 1 stycznia 2026 roku.
Zmiana pracy po 50. roku życia w zdecydowanej większości wiąże się ze strachem
25 mar 2026

Zmiana pracy po 50. roku życia w zdecydowanej większości wiąże się ze strachem. Aż 60% pracowników w wieku od 50 lat wzwyż nie zamierza zmieniać pracodawcy. Co hamuje przed podjęciem takiej decyzji?
