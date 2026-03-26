W dniu 25 marca 2026 r. miała miejsce niezwykle interesująca konferencja pt.: „Jawność i przejrzystość wynagrodzeń: szanse, wyzwania i kierunki zmian.”. Konferencja była organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przedstawiciele portalu Infor.pl uczestniczyli w obradach. Efektem będzie seria artykułów poruszająca najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne – z perspektywy prawnej i praktycznej - zagadnienia. Pierwszy z cyklu artykułów ma charakter ogólny, nakreślający tematykę.

rozwiń >

Dyrektywa płacowa i polska ustawa: nie rewolucja a ewolucja i to nie 7 czerwca 2026 r., a później. MRPiPS wstępnie zapowiada wydłużenie vacatio legis.

Jak już podkreślono we wstępie w dniu 25 marca 2026 r. miała miejsce niezwykle interesująca konferencja pt.: „Jawność i przejrzystość wynagrodzeń: szanse, wyzwania i kierunki zmian.”. Konferencja była organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Konferencja, jak podaje ALK była adresowana do przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, zawodowych, zwłaszcza ekspertów rynku pracy, radców prawnych, przedstawicieli administracji publicznej i partnerów społecznych, związków zawodowych oraz organizacji pracowniczych, organizacji pracodawców, a w szczególności do przedstawicieli biznesu – ekspertów HR i specjalistów ds. wynagrodzeń, osób odpowiedzialnych za compliance, politykę wynagrodzeń oraz zarządzanie organizacją.

I rzeczywiście – wśród prelegentów jak i biernych uczestników konferencji byli obecni przedstawicieli tych środowisk. O czym była głównie mowa? O pieniądzach, bo w gruncie rzeczy w tzw. dyrektywie płacowej chodzi o pieniądze, równość, jawność i przejrzystość. Jednak jak się okazało po burzliwych momentami obradach, poddających w wątpliwość proponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – regulacje prawne – może być trudno osiągnąć wersję ustawy, która będzie łatwa do wdrożenia dla pracodawców i jednocześnie realizująca tak szumnie opisywane prawa pracownika. Regulacja musi pogodzić oczekiwania przedstawicieli pracodawców jak i pracowników. Ogromną rolę odgrywa więc RDS - Rada Dialogu Społecznego. Ale zacznijmy od początku.

Jawność wynagrodzeń w Polsce. Co dalej i czy termin 7 czerwca 2026 r. jest realny?

Podstawą prawną do wdrożenia w Polsce zasad jawności i przejrzystości wynagrodzeń jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania (Tekst mający znaczenie dla EOG), PE/81/2022/REV/1, Dz.U. L 132 z , pp. 21–44, dalej jako: dyrektywa.

Dyrektywa weszła w życie w dniu 6 czerwca 2023 r., a termin na jej implementację do porządku krajowego upływa z dniem 7 czerwca 2026 r.

Na gruncie niniejszej dyrektywy trwają prace w resorcie pracy, a następnie będą miały miejsce prace w parlamencie, w zakresie wdrożenia unijnych przepisów. Okazuje się to nie takie łatwe. Resort pracy ma „spory orzech do zgryzienia” – a podczas obrad konferencji aktualny projekt z dnia 12.12.2025 r., tj. ustawa o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (dalej jako: projekt) – był mocno krytykowany.

Projekt określa zasady i tryb dokonywania oceny wartości pracy; zasady i tryb tworzenia struktur wynagrodzeń; środki w zakresie przejrzystości wynagrodzeń; zasady i tryb monitorowania realizacji przez pracodawców zasady równego wynagradzania; zadania organów przewidzianych w niniejszej ustawie; środki ochrony prawnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uwag była cała masa, począwszy od samego słowniczka pojęć, zasad konsultacji czy uzgodnień ze związkami zawodowymi, sposoby wdrażania regulacji w praktyce przez przedsiębiorców, po samo tłumaczenie dyrektywy, obowiązki informacyjne i dużą odpowiedzialność jaka grozi pracodawców. Jak dokładnie wyglądały dyskusje i co zarzucano? Szczegóły poniżej.

III. eksperckie panele dotyczące zasad wynagrodzeń w Polsce

Uczestników konferencji przywitał Rektor Akademii Leona Koźmińskiego a także dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. ALK, Kierownik Zakładu Prawa Pracy, Kolegium Prawa, ekspert DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy. Pani Profesor wyraziła wdzięczność za tak liczne przybycie, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej oraz wstępnie nakreśliła zagadnienia, o których mieliśmy dyskutować. Konferencja była podzielona na 3. panele.

Panel I. Dyskusja Ekspertów: Wartościowanie stanowisk w praktyce przedsiębiorstw w kontekście implementacji dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń.

Panel II. Obowiązki informacyjne pracodawców w zakresie jawności i przejrzystości wynagrodzeń.

Panel III. Normatywne i instytucjonalne aspekty przejrzystości wynagrodzeń w prawie pracy.

Ważne Szczególnie interesujący był I. Panel, który nakreślał całą tematykę, a co najważniejsze, skupiał przedstawicieli różnych środowisk (sic!). Właśnie takie wielowymiarowe podejście do problemu daje najlepsze efekty, ponieważ mogliśmy usłyszeć głos przedstawicieli świata nauki, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Konfederacji Lewiatan, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, adwokata czy Pani dyrektor z Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (co było szczególnie cenne). Taka wymiana myśli, poglądów, opinii eksperckich – doprowadziła do prostego wniosku – aktualna wersja projektu jest do zmiany i prawdopodobnie będzie druga wersja, albo już jest - ale jeszcze nie jest upubliczniona.

Obowiązki informacyjne pracodawców w zakresie jawności i przejrzystości wynagrodzeń

W II. Panelu pt. Obowiązki informacyjne pracodawców w zakresie jawności i przejrzystości wynagrodzeń. Mogliśmy posłuchać interesujących referatów w zakresie takiej tematyki jak:

Obowiązki informacyjne pracodawcy wynikające z dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń.

Obowiązek informowania kandydata do pracy o wysokości wynagrodzenia za pracę jako instrument ochrony wolności człowieka.

Przetwarzanie danych osobowych o wynagrodzeniu w związku z realizacją zasady.

Normatywne i instytucjonalne aspekty przejrzystości wynagrodzeń w prawie pracy,

W III. Panelu pt. Normatywne i instytucjonalne aspekty przejrzystości wynagrodzeń w prawie pracy, referaty odnosiły się do równie ważnych i interesujących zagadnień w zakresie:

Poufność wynagrodzeń w świetle dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń – co wolno pracodawcy?

Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenia przepisów o przejrzystości wynagrodzeń.

Rola zakładowych przedstawicielstw pracowniczych w zapewnianiu przejrzystości wynagrodzeń.

Szczegóły co do konkretnych zagadnień będą opisywane w serii artykułów, jak było już wskazane, ale już teraz, w tym tekście warto nakreślić, to - na co wskazała przedstawiciela MRPiPS.

Dyrektywa płacowa i polska ustawa: nie rewolucja a ewolucja i to nie 7 czerwca 2026 r., a później. MRPiPS wstępnie zapowiada wydłużenie vacatio legis

Jak sama Pani Dyrektor Agnieszka Wołoszyn z Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśliła czas vacatio legis może być wydłużone - jest jednak jeszcze przedmiotem rozmów i uzgodnień. Na chwilę obecną w projekcie wygląda to tak:

Art. 57 ust. 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 150 pracowników przekazuje pierwsze sprawozdanie z luki płacowej, o którym mowa w art. 14, za okres od dnia 7 czerwca 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., do organu monitorującego w terminie do dnia 7 czerwca 2027 r. 2. Pracodawca zatrudniający od 100 do 149 pracowników przekazuje pierwsze sprawozdanie z luki płacowej, o którym mowa w art. 14, za poprzedni rok kalendarzowy, do organu monitorującego w terminie do dnia 7 czerwca 2031 r. 3. Pracodawcy zatrudniający poniżej 100 pracowników mogą przekazać pierwsze sprawozdanie z luki płacowej, o którym mowa w art. 14, za poprzedni rok kalendarzowy, do organu monitorującego w terminie do dnia 7 czerwca 2031 r .Art. 58. Organ monitorujący przekazuje Komisji Europejskiej dane, o których mowa w art. 38, za rok 2026 w terminie do dnia 31 stycznia 2028 r. Art. 59. Ustawa wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2026 r.

Środowiska przedstawicieli pracodawców z całą mocą podkreślają, że przy tak skomplikowanej materii terminy, te są za krótkie, nie proporcjonalne do sankcji i zasad odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, które są uregulowane w aktualnej wersji projektu.

Wartościowanie pracy - resort pracy zachęca do zapoznania się z materiałami, które mają ułatwić wdrożenie regulacji w życie

Jak podkreśla MRPiPS: Samo sformułowanie „proces wartościowania pracy” może budzić szereg wątpliwości. Aby ułatwić jego zrozumienie, jak również wyjaśnić, jak przebiega proces wartościowania, przygotowaliśmy:

projekt poradnika „Wskazówki do oceny i porównania wartości pracy zgodnie z czterema kryteriami przyjętymi w dyrektywie 2023/970” (we współpracy z CIOP),

projekt narzędzia do wartościowania (plik Excel).

Warto zaznaczyć, że korzystanie z udostępnionych materiałów nie będzie obligatoryjne. Prezentują one metodę możliwą do zastosowania, ale ostateczna decyzja, w jaki sposób pracodawca przeprowadzi wartościowanie stanowisk, należy do pracodawcy, pod warunkiem że zrobi to w sposób zgodny z przepisami. Poniżej krótka informacja dotycząca obsługi narzędzia - jak podaje resort pracy:

W pliku znajdziesz kilka arkuszy, uzupełnij je kolejno.

Wpisz nazwy stanowisk (np. kierowca, nauczycielka) w swojej organizacji (np. firma transportowa, szkoła).

W narzędziu wskazano cztery niezbędne kryteria syntetyczne. Są to: Umiejętności – co jest konieczne do realizacji zadań np. komunikatywność, znajomość narzędzi pracy; Wysiłek – z jakim jest związana praca np. wysiłek fizyczny, wysiłek psychiczny; Odpowiedzialność np. odpowiedzialność finansowa, za personel oraz Warunki pracy np. praca stojąca, częste wyjazdy itd. Możesz dodać jeszcze dwa kryteria syntetyczne.

Wpisz podkryteria (kryteria analityczne) do każdego z ww. kryteriów syntetycznych.

Oceń kryteria syntetyczne i analityczne – nadaj im wagi (łącznie 100%), tzn. wskaż, jak bardzo są istotne w Twojej organizacji.

Ustal skalę, w jakiej dokonasz oceny kryteriów (np. poziom od 0 do 5).

Zwartościuj stanowiska – dla każdego stanowiska wpisz punkty dla określonych przez siebie kryteriów.

Określ przedziały punktowe dla poszczególnych kategorii. Na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie wartościowania oraz określonych przedziałów punktowych narzędzie automatycznie przyporządkuje każde ze stanowisk do odpowiedniej kategorii, prezentując wyniki wartościowania w tabeli oraz na wykresie.

Jawność i przejrzystość wynagrodzeń - co na konferencji podkreślała przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

Pani Dyrektor z MRPiPS zachęcała do zapoznania się z przygotowanymi przez resort pracy materiałami. Mówiła o wartościowaniu: czy wartościujemy pracownika czy stanowisko? Wybrzmiało jasno, że wartościujemy stanowisko, nie osobę! Wartościowanie musi być w oparciu o te same kryteria, np. dyrektora nie wartościujemy w oparciu o inne kryteria, ale już podkryteria nie są obligatoryjne. Pani Dyrektor podkreśliła też, że umiejętności miękkie mają być brane po uwagę w każdym kryterium, bo są 4 KRYTERIA OBLIGAROYJNE. Jak wskazała jest to problem przy zawodach sfeminizowanych, ważne są bowiem interpersonalne umiejętności, wysiłek – emocjonalny (np. pielęgniarka), odpowiedzialność (np. za inne osoby, pedagog), warunki pracy – psychologiczne (np. sekretarka). Co do metody wartościowania została zaproponowana przez MRPiPS metoda analityczno-punktowa. W podsumowaniu Pani dyrektor zapytała: Czy wszyscy na tym samym stanowisku muszą tyle samo zarabiać? Odpowiedź brzmi NIE. Zatem w uproszczeniu możemy powiedzieć, że Pani Jola z działu administracji nie musi wcale zarabiać tyle samo co Pani Kasia z tego samego działu, albo Pan Damian. Czy w ramach kategorii wszyscy mają zarabiać tak samo? Nie. Te same kryteria i podkryteria się stosuje i dopiero porównuje. Generalnie jednak tej grupie osoby powinny podobnie lub tak samo zarabiać, bo wartość pracy jest taka sama, ale w tej grupie ktoś ma większe kompetencje, staż, inne umiejętności miękkie, czy kwalifikacje więc może być wynagradzany inaczej. Można też brać pod uwagę czynniki rynkowe – ale musi to być zasada proporcjonalności. Nie można różnicować w sposób nieuzasadniony. Przykładowo wszyscy naczelnicy w tej samej kategorii nie muszą zarabiać tak samo, bo jest np. naczelnik informatyki w urzędzie i on nie będzie zarabiał tyle samo co naczelnik administracyjny. Bo informatycy zarabiają więcej – to czynnik rynkowy, jest tych niedobór pracowników - tak to tłumaczyła Pani Dyrektor.

Czy zatem będzie to realna równość? Wydaje się, że nie, ale może będzie choć trochę lepiej niż jest teraz a luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami zatrudnionymi na tym samym stanowisku choć trochę się zmniejszy.