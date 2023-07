Czy należy oskładkować umowę zlecenia zawartą z osobą, która ukończyła studia I stopnia

Zatrudniamy w naszej firmie na umowę zlecenia 23-letniego studenta, który 9 czerwca 2023 r. zdał egzamin licencjacki, a od 1 października 2023 r. rozpoczyna studia drugiego stopnia (magisterskie). Czy w okresie wakacji wspomniany zleceniobiorca w dalszym ciągu nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu?

PROBLEM

Zatrudniamy w naszej firmie na umowę zlecenia 23-letniego studenta, który 9 czerwca 2023 r. zdał egzamin licencjacki, a od 1 października 2023 r. rozpoczyna studia drugiego stopnia (magisterskie). Czy w okresie wakacji wspomniany zleceniobiorca w dalszym ciągu nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu?

RADA

Od wynagrodzenia za zlecenie wykonywane przez studenta w okresie po ukończeniu studiów licencjackich (pierwszego stopnia), a przed rozpoczęciem studiów magisterskich (drugiego stopnia), trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na takim stanowisku stoi ZUS. Z tego powodu w rozstrzyganym przypadku należność z tytułu umowy zlecenia przysługująca za dni od 10 czerwca do 30 września br. będzie oskładkowana. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Umowa zlecenia ze studentem w wieku do 26 lat

Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, bez względu na obywatelstwo oraz kraj, w którym studiują.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zlecenie jest wykonywane na rzecz podmiotu, z którym została zawarta równolegle umowa o pracę (z pracodawcą) albo gdy umowa zlecenia zostanie bezpośrednio zawarta z pracodawcą. W takich okolicznościach student podlega ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu zarówno ze stosunku pracy, jak i z tytułu wykonywanej umowy zlecenia, na zasadach dotyczących pracowników.

W kontekście ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego osoby studiującej należy wziąć pod uwagę, że:

- status studenta posiadają studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, do czasu ukończenia 26 lat;

- utrata ww. statusu następuje:

od następnego dnia po dacie ukończenia studiów, którą jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i weterynaria - data złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, a w przypadku studiów na kierunkach farmacja i fizjoterapia - data zaliczenia ostatniej wymaganej programem studiów praktyki,

od dnia skreślenia z listy studentów (art. 76 ust. 7, art. 108 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Prawa studenta a status studenta według ZUS

ZUS uznaje, że zachowanie praw studenta do 31 października, dla celów ubezpieczeń, nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta. Potwierdza to m.in. interpretacja ZUS z 14 grudnia 2015 r. (WPI/200000/43/1398/2015). Stanowisko to budzi wiele wątpliwości - jeśli płatnik składek się z tym nie zgadza, to w razie otrzymania negatywnej decyzji ZUS w tym zakresie, może ewentualnie odwołać się do sądu.

W związku z powyższym:

zdaniem ZUS, od następnego dnia po dniu obrony pracy dyplomowej (np. licencjackiej) do dnia poprzedzającego dzień przyjęcia na studia magisterskie osoba taka nie ma statusu studenta;

w rezultacie, w okresie przypadającym po ukończeniu studiów pierwszego stopnia do dnia poprzedzającego dzień przyjęcia w poczet studentów studiów drugiego stopnia, zleceniobiorca - nawet jeśli nie ukończył 26 lat - z umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom na ogólnych zasadach, tzn. obowiązkowo będzie objęty ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Do ubezpieczenia chorobowego taki zleceniobiorca może przystąpić dobrowolnie.

A to oznacza, że student, który ukończył studia licencjackie, w wieku do 26 lat:

powinien zostać zgłoszony przez zleceniodawcę na druku ZUS ZUA do ww. ubezpieczeń od dnia następującego po dniu obrony pracy licencjackiej;

jeśli będzie kontynuował naukę na studiach drugiego stopnia, to od wynagrodzenia z umowy zlecenia należnego za okres po dniu obrony pracy licencjackiej do 30 września (dzień poprzedzający rozpoczęcie studiów drugiego stopnia) powinny być odprowadzane składki ZUS według ogólnych zasad.

Przykład Spółka z o.o. z Jaworzna na okres od 1 kwietnia do 31 października 2023 r. zawarła umowę zlecenia ze studentem studiów licencjackich w wieku 23 lat, który: nie posiada innych źródeł zarobkowania,

9 czerwca 2023 r. zdał egzamin dyplomowy,

od 1 października 2023 r. podejmie studia drugiego stopnia (magisterskie). Osoba ta w przedstawionych okolicznościach z tytułu wykonywania umowy zlecenia: od 1 kwietnia do 9 czerwca 2023 r. nie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,

od 10 czerwca do 30 września 2023 r. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, w związku z czym powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZUA,

od 1 do 31 października 2023 r. nie będzie podlegała ww. ubezpieczeniom i dlatego z 1 października powinna zostać wyrejestrowana z tych ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA.

Mariusz Pigulski

ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji