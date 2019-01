Klasy podatkowe w Niemczech. Do której należysz?

Jedna z podstawowych zależności tyczy się niemieckiego systemu podatkowego, który opiera się na sześciu klasach, czyli Lohnsteuerklassen. Tym samym, to właśnie od przynależności do którejś z nich zależy ostateczna kwota netto zarobku.

Klasa I

Dotyczy osób niezamężnych, rozwiedzionych, pozostających w długoletniej separacji, zamężnych, ale których małżonek przebywa poza Unią Europejską, a także owdowiałych, z tym, że powyżej dwóch lat od śmierci partnera. W tych przypadkach przy obliczaniu podatku od wynagrodzenia urząd skarbowy bierze pod uwagę kwotę wolną od podatku, ulgę na szczególne wydatki, ulgę pracowniczą, ulgę na dzieci i ryczałt na zabezpieczenie.

Klasa II

Obejmuje osoby samodzielnie wychowujące dzieci, na które dostają zasiłek rodzinny. Kwota wolna od podatku wynosi obecnie 1077 euro.

Klasa III

Trzecia klasa podatkowa to osoby zamężne mające na utrzymaniu bezrobotnego małżonka lub nienależące do klasy V, osoby owdowiałe, ale rok po śmierci małżonka, a także zamężne, których małżonek przebywa w kraju wspólnoty Unii Europejskiej. Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku zamyka się w kwocie 1788 euro.

Klasa IV

W czwartej klasie podatkowej znajdują się pracujący małżonkowie, którzy mieszkają wspólnie i mają podobne do siebie dochody. Wynagrodzenie wolne od podatku wynosi aktualnie 945 euro dla każdej z tych osób. Podatek zgodny z tymi zależnościami jest dla tych podatników, którzy wybrali tę klasę podatkową, zamiast trzeciej. Warto nadmienić, iż pracujący małżonkowie mogą wybrać pomiędzy dwoma kombinacjami klas podatkowych IV/IV lub III/V. Kombinacja IV/IV jest atrakcyjna dla par, które zarabiają podobne kwoty. Przy różniących się od siebie dochodach korzystniejsza dla małżonka z wyższym wynagrodzeniem będzie klasa podatkowa III, podczas gdy małżonek zarabiający mniej zostanie rozliczany według V klasy podatkowej.

Klasa V

Również tyczy się małżeństw, ale w przypadku gdy jedno z nich osiąga o wiele większe dochody. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku wynosi 105 euro dla każdego z małżonków.

Klasa VI

Jest dla pracobiorców, którzy mają już inną klasę podatkową, ale uzyskują dodatkowy dochód od kolejnych pracodawców. Z tego też względu jest to najmniej korzystna klasa podatkowa. Warto tutaj pamiętać, że jeżeli pracobiorca nie dostarczy przełożonemu stosownych danych osobowych do ustalenia klasy, to pracodawca musi wtedy zakwalifikować go do VI klasy. W tym przypadku urząd skarbowy nie uwzględnia żadnych ulg ponad ryczałt na zabezpieczenie.

Klasy dla Polaków

Wybór odpowiedniej klasy jest bardzo istotny, ponieważ może mieć znaczący wpływ na wysokość świadczeń zastępujących wynagrodzenie - chorobowe, zasiłek dla bezrobotnych, na utrzymanie, alimenty, a także zasiłki macierzyńskie i wychowawcze (kindergelt). Podatnicy w Niemczech mają obowiązek powiadomić urząd skarbowy o wszelkich kwestiach mających wpływ na przyznanie mniej korzystnej klasy podatkowej. Każdy może też złożyć dokumentację z wnioskiem o zmianę klasy. Formularz dostępny jest na stronach internetowych urzędów skarbowych, a także w stacjonarnych siedzibach administracyjnych.

Polacy wyjeżdżający do Niemiec zazwyczaj od razu zostają przydzielenie do I klasy, ale mogą się starać o przynależność do III opcji. Aby mogło to zaistnieć należy zgłosić wniosek wraz z zaświadczeniem o wysokości wynagrodzenia małżonka, który pracuje poza granicami Niemiec, ale wciąż na terenie UE. Z punktu widzenia naszych rodaków jest też istotne, że jeżeli jeden z małżonków pracuje w Polsce i zarabia mniej, to warto rozliczyć się podatkowo w Niemczech. Przede wszystkim ze względu na odliczenia podatkowe uzyskiwanego z tytułu rozłąki z rodziną.

Przed rozpoczęciem pracy zarobkowej w Niemczech zalecamy skorzystanie z internetowego kalkulatora brutto – netto, czyli Brutto Netto Rechner. Narzędzie, po podaniu właściwych danych, pomoże oszacować wartość wynagrodzenia netto. Mimo wszystko traktujmy to jednak jako wstępny szacunek wynagrodzenia, ponieważ może się zdarzyć, iż zostaniemy zakwalifikowany do innej klasy podatkowej i wtedy ten wynik nie będzie miał odzwierciedlenia w rzeczywistości. Już na miejscu można skorzystać z pomocy Lohnsteuerhilfeverein, czyli stowarzyszeń zajmujących się pomocą związaną z podatkiem od wynagrodzenia. Informacji o przynależności do klasy podatkowej udziela także Finanzamt, czyli urząd skarbowy.

