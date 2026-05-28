Czerwiec 2026 - dni wolne i godziny pracy. Kiedy wypada Boże Ciało?

Czerwiec w 2026 roku – dni wolne i godziny pracy w tabeli. Kiedy wypada Boże Ciało? Jaki jest wymiar czasu pracy w czerwcu? Kalendarz czerwca 2026 z najważniejszymi datami.

Czerwiec 2026 – dni wolne od pracy

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy w czerwcu 2026 roku wypada jedno święto wolne od pracy. Boże Ciało (Ofiarowanie Pańskie) zawsze obchodzi się w czwartek. W tym roku jest to 4 czerwca. Natomiast Zielone Świątki były już 24 maja. Na kolejne święto ustawowo wolne od pracy poczekamy aż do 15 sierpnia - będzie to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W czerwcu wypadają również powszechnie obchodzone święta, takie jak Dzień Dziecka (1 czerwca - poniedziałek) i Dzień Ojca (23 czerwca - wtorek). Nie są to jednak dni wolne od pracy. Łącznie z weekendami i Bożym Ciałem w czerwcu jest 9 dni wolnych od pracy.

Czerwiec 2026 – kalendarz

Oto kalendarz czerwca 2026 roku wskazujący Boże Ciało, dni robocze i niedzielę handlową, która wypada 28 czerwca 2026 r.:

czerwiec 2026 dni wolne Czerwiec 2026 - kalendarz, Boże Ciało i niedziela handlowa Shutterstock

Czerwiec 2026 – dni robocze

Czerwiec 2026 roku ma 21 dni roboczych. Najmniej dni roboczych w miesiącu to w tym roku 20. Tyle dni pracujemy w styczniu, lutym, maju, sierpniu, listopadzie i grudniu. Natomiast identyczną liczbę dni roboczych jak w czerwcu mieliśmy jeszcze w kwietniu. Najwięcej pracy czeka nas w lipcu, bo aż 23 dni.

Czerwiec 2026 – godziny pracy

Czerwiec 2026 roku ma 168 godzin pracy. W tym roku tylko dwa miesiące mają taką liczbę godzin pracy - drugim był kwiecień. Najmniej godzin pracy jest w styczniu, lutym, maju, sierpniu, listopadzie i grudniu - po 160 godzin. Natomiast najwięcej przepracujemy jak zwykle w lipcu - aż 184 godziny.

Miesięczny wymiar czasu pracy - jak liczyć?

Art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy wskazuje, jak należy liczyć wymiar czasu pracy w miesiącu. Mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w miesiącu. Dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w danym miesiącu. Odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w tym miesiącu.

Przykład Czerwiec 2026 roku ma 4 pełne tygodnie czyli 40 x 4= 160 Ma dwa dodatkowe dni robocze czyli 160 + 8x2 = 176 Jest jedno święto ustawowo wolne od pracy wypadające w innym dniu niż niedziela 176 - 8x1 = 168 Wynik: W czerwcu 2026 roku jest 168 godzin pracy.

Czerwiec 2026 – wolne od pracy

Licząc wszystkie dni wolne od pracy, w czerwcu 2026 roku jest ich 9 (4 soboty, 4 niedziel3 i Boże Ciało). Soboty to dni wolne wynikające z zasady prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Wymiar czasu pracy Czerwiec 2026 dni robocze 21 godziny pracy 168 dni wolne od pracy 9