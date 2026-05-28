Strona główna » Kadry » Kadry dla początkujących » Czerwiec 2026 - dni wolne i godziny pracy. Kiedy wypada Boże Ciało?

Czerwiec 2026 - dni wolne i godziny pracy. Kiedy wypada Boże Ciało?

28 maja 2026, 10:15
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
czerwiec 2026 dni wolne godziny pracy kalendarz
Czerwiec 2026 - dni wolne i godziny pracy. Kiedy wypada Boże Ciało?
Czerwiec w 2026 roku – dni wolne i godziny pracy w tabeli. Kiedy wypada Boże Ciało? Jaki jest wymiar czasu pracy w czerwcu? Kalendarz czerwca 2026 z najważniejszymi datami.

Czerwiec 2026 – dni wolne od pracy

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy w czerwcu 2026 roku wypada jedno święto wolne od pracy. Boże Ciało (Ofiarowanie Pańskie) zawsze obchodzi się w czwartek. W tym roku jest to 4 czerwca. Natomiast Zielone Świątki były już 24 maja. Na kolejne święto ustawowo wolne od pracy poczekamy aż do 15 sierpnia - będzie to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W czerwcu wypadają również powszechnie obchodzone święta, takie jak Dzień Dziecka (1 czerwca - poniedziałek) i Dzień Ojca (23 czerwca - wtorek). Nie są to jednak dni wolne od pracy. Łącznie z weekendami i Bożym Ciałem w czerwcu jest 9 dni wolnych od pracy.

Czerwiec 2026 – kalendarz

Oto kalendarz czerwca 2026 roku wskazujący Boże Ciało, dni robocze i niedzielę handlową, która wypada 28 czerwca 2026 r.:

Czerwiec 2026 - kalendarz, Boże Ciało i niedziela handlowa

Czerwiec 2026 – dni robocze

Czerwiec 2026 roku ma 21 dni roboczych. Najmniej dni roboczych w miesiącu to w tym roku 20. Tyle dni pracujemy w styczniu, lutym, maju, sierpniu, listopadzie i grudniu. Natomiast identyczną liczbę dni roboczych jak w czerwcu mieliśmy jeszcze w kwietniu. Najwięcej pracy czeka nas w lipcu, bo aż 23 dni.

Czerwiec 2026 – godziny pracy

Czerwiec 2026 roku ma 168 godzin pracy. W tym roku tylko dwa miesiące mają taką liczbę godzin pracy - drugim był kwiecień. Najmniej godzin pracy jest w styczniu, lutym, maju, sierpniu, listopadzie i grudniu - po 160 godzin. Natomiast najwięcej przepracujemy jak zwykle w lipcu - aż 184 godziny.

Art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy wskazuje, jak należy liczyć wymiar czasu pracy w miesiącu. Mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w miesiącu. Dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w danym miesiącu. Odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w tym miesiącu.

Przykład
  1. Czerwiec 2026 roku ma 4 pełne tygodnie czyli 40 x 4= 160
  2. Ma dwa dodatkowe dni robocze czyli 160 + 8x2 = 176
  3. Jest jedno święto ustawowo wolne od pracy wypadające w innym dniu niż niedziela 176 - 8x1 = 168

Wynik: W czerwcu 2026 roku jest 168 godzin pracy.

Czerwiec 2026 – wolne od pracy

Licząc wszystkie dni wolne od pracy, w czerwcu 2026 roku jest ich 9 (4 soboty, 4 niedziel3 i Boże Ciało). Soboty to dni wolne wynikające z zasady prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Wymiar czasu pracy

Czerwiec 2026

dni robocze

21

godziny pracy

168

dni wolne od pracy

9

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? 8 niedziel handlowych w 2026 r.
Czego najbardziej boją się pracownicy działu kadr i płac? Ponoszą za to kary raz lub dwa razy w roku
Awans musi być czytelny dla pracownika. Przejrzystych zasad wzrostu wynagrodzeń wymaga dyrektywa płacowa
Źródło: INFOR
Kadry
Wynagrodzenia pracowników do zmiany. Pracodawcy zyskują czas na weryfikację strategii płacowej
28 maja 2026

Wynagrodzenia pracowników do zmiany - pracodawcy przygotowują się na transparentność płac. Zyskują czas na weryfikację strategii płacowej i ewentualną przebudowę architektury stanowisk.
Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo ZUS będzie wypłacać świadczenie?
28 maja 2026

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie można otrzymać w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Komu konkretnie przysługuje zasiłek i przez jaki okres?
Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają
28 maja 2026

Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają - okazuje się, że większość profesjonalistów (71%) lubi swojego szefa, ale duża część tych, którzy darzą przełożonego sympatią, przyznaje, że jednocześnie albo mu nie ufa, albo ma co do tego wątpliwości. W czym tkwi problem? Jak w prosty sposób to zmienić?
Czerwiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
28 maja 2026

Darmowy kalendarz czerwca 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W czerwcu jest m.in. Boże Ciało, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty są zaznaczone. Pobierz, wydrukuj i dodaj ważne notatki.

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jak pracownik drugiej kategorii
27 maja 2026

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jest jak pracownik drugiej kategorii. Kiedy nie widzi dla siebie szans na awans i lepsze traktowanie, często woli zrezygnować z pracy. Tymczasem poziom dzietności w Polsce drastycznie spada, a rąk do pracy brakuje. Co trzeba zmienić?
732 395,26 zł plus odsetki - tyle PFRON nakazał zwrócić pracodawcy. Chodzi o dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. Interwencja Rzecznika MŚP
27 maja 2026

PFRON nakazał zwrot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. w kwocie 732 395,26 zł wraz z odsetkami z powodu opłacania przed przedsiębiorcę składek FUS, FUZ, FP i FGŚP po terminie. Rzecznik MŚP, Agnieszka Majewska, interweniuje.
Kara pieniężna – kiedy pracodawca może ukarać pracownika?
27 maja 2026

Kodeks pracy przewiduje odpowiedzialność porządkową pracowników. Jedną z kar porządkowych, które pracodawca może nałożyć na pracownika, jest kara pieniężna. W jakich okolicznościach możliwe jest ukaranie pracownika karą pieniężną?

Wczasy pod gruszą. Kiedy i komu przysługują?
28 maja 2026

Określeniem wczasy pod gruszą potocznie nazywa się dofinansowanie do wypoczynku wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kwota wczasów pod gruszą nie jest odgórnie ustalona, a świadczenie to nie jest obowiązkowe w każdej firmie.
Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Frekwencja pracowników w biurach rośnie
26 maja 2026

Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Wciąż dominuje praca hybrydowa, ale można zauważyć, że frekwencja pracowników w biurach rośnie.
