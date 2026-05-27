REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » 732 395,26 zł plus odsetki - tyle PFRON nakazał zwrócić pracodawcy. Chodzi o dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. Interwencja Rzecznika MŚP

732 395,26 zł plus odsetki - tyle PFRON nakazał zwrócić pracodawcy. Chodzi o dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. Interwencja Rzecznika MŚP

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 maja 2026, 15:09
pfron zwrot dofinansowania rzecznik mśp
732 395,26 zł plus odsetki - tyle PFRON nakazał zwrócić pracodawcy. Chodzi o dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. Interwencja Rzecznika MŚP
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

PFRON nakazał zwrot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. w kwocie 732 395,26 zł wraz z odsetkami z powodu opłacania przed przedsiębiorcę składek FUS, FUZ, FP i FGŚP po terminie. Rzecznik MŚP, Agnieszka Majewska, interweniuje.

PFRON nakazał zwrot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Agnieszka Majewska kontynuuje interwencję w sprawie przedsiębiorcy prowadzącego, któremu PFRON nakazał zwrot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. PFRON wszczął względem przedsiębiorcy postępowanie administracyjne dotyczące zwrotu środków z 2019 roku. W uzasadnieniu swojej decyzji powołał się na zapisy ustawy i wskazał na okoliczność opłacania przed przedsiębiorcę składek FUS, FUZ, FP i FGŚP po terminie. Według Funduszu oznaczało to obowiązek zwrotu całej kwoty za okres, w którym wykryto nieprawidłowości.

REKLAMA

REKLAMA

Zwrot środków z PFRON z 2019 r.

Decyzją z dnia 11 grudnia 2024 r., Prezes PFRON nakazał przedsiębiorcy zwrot środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych przekazanych tytułem dofinansowana do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okresy z 2019 r. w kwocie około 732 395,26 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wskazując, iż po stronie przedsiębiorcy nastąpiły liczne nieprawidłowości i uchybienia w terminach zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, co skutkować powinno zwrotem całości otrzymanej kwoty.

Prezes PFRON decyzją z dnia 14 kwietnia 2025 r., orzekł, iż utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję w części: dotyczącej zwrotu środków za okresy: 01/2019, 02/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019 (punkt I) oraz uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej zwrotu środków za okresy sprawozdawcze: 03/2019, 04/2019, 10/2019 i w tym zakresie umarza jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 grudnia 2025 r., sygn. akt V SA/Wa 1626/25 uchylił zaskarżoną decyzję, wskazując, iż w sytuacji gdy przedsiębiorca przedstawia wszystkie, comiesięczne bankowe potwierdzenia wpłat do ZUS z tytułu zapłaty tych składek, zaś sam Zakład informuje organ o licznych zmianach sposobu ich rozliczania z uwagi na składane korekty dokumentów ubezpieczeniowych, to za niewystarczające należy uznać stwierdzenie o braku wiarygodności przedstawionych przez Stronę dowodów bez ich szczegółowego omówienia co do każdego z kwestionowanych okresów.

REKLAMA

Ww. wyrok stał się prawomocny. PFRON kolejną decyzją z dnia 30 marca 2026 r. orzekł o uchyleniu swojej decyzji z dnia 11 grudnia 2024 r. w części nakazującej zwrot środków za okresy dofinansowania w 2019 r. i umorzeniu postępowania w tym zakresie jako bezprzedmiotowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Środki zajęte w postępowaniu egzekucyjnym i kolejna decyzja o zwrocie

Do dziś przedsiębiorca próbuje odzyskać zajęte w postępowaniu egzekucyjnym środki pieniężne, jednak napotyka na dalsze utrudnienia w związku z kolejnymi wszczętymi, wobec tego podmiotu postępowaniami administracyjnymi przez PFRON za rok 2023 r. PFRON w dniu 13 stycznia 2026 r. wydał kolejną decyzję wobec przedsiębiorcy, którą zobowiązał go do zwrotu pozyskanych w 2023 r. dopłat. Przedsiębiorca złożył skargę do WSA.

Jednocześnie, Spółdzielnia od czasu wydania pierwszej niekorzystnej decyzji przez PFRON w grudniu 2024 r. nie otrzymuje bieżących, miesięcznych dofinansowań, a także zaprzestała spłacać zobowiązania wynikających z układów ratalnych zawartych z ZUS.

Wobec powyższego, z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorcy, Agnieszka Majewska, Rzecznik MŚP pismem z dnia 22 maja 2026 r. wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienia do Prezesa PFRON oraz oceną prawną zaistniałej sytuacji. Jednocześnie Agnieszka Majewska, Rzecznik MSP przekazała ww. wystąpienie do wiadomości organów państwowych i instytucji celem podjęcia interwencji na rzecz osób niepełnosprawnych i zatrudniającej ich Spółdzielni. O postępie sprawy i dalszych działaniach będziemy informować.

Źródło: Rzecznik MŚP

Zobacz również:
Powiązane
Dla absolwentów dofinansowanie z PFRON do najmu mieszkania z IKD. Warunek: trzeba pracować i mieć stopień. Wnioski do 4 grudnia 2026 r. Warto korzystać bo nie wiadomo czy program będzie w 2027 i 2028 r.
Dla absolwentów dofinansowanie z PFRON do najmu mieszkania z IKD. Warunek: trzeba pracować i mieć stopień. Wnioski do 4 grudnia 2026 r. Warto korzystać bo nie wiadomo czy program będzie w 2027 i 2028 r.
PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026
PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026
3807 złotych miesięcznie z PFRON w 2026 r. Kto może skorzystać z programu - Rehabilitacja 25 plus? Nabór od 4 maja do 5 czerwca
3807 złotych miesięcznie z PFRON w 2026 r. Kto może skorzystać z programu - Rehabilitacja 25 plus? Nabór od 4 maja do 5 czerwca
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Kara pieniężna – kiedy pracodawca może ukarać pracownika?
27 maja 2026

Kodeks pracy przewiduje odpowiedzialność porządkową pracowników. Jedną z kar porządkowych, które pracodawca może nałożyć na pracownika, jest kara pieniężna. W jakich okolicznościach możliwe jest ukaranie pracownika karą pieniężną?
Wczasy pod gruszą. Kiedy i komu przysługują?
26 maja 2026

Określeniem wczasy pod gruszą potocznie nazywa się dofinansowanie do wypoczynku wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kwota wczasów pod gruszą nie jest odgórnie ustalona, a świadczenie to nie jest obowiązkowe w każdej firmie.
Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Frekwencja pracowników w biurach rośnie
26 maja 2026

Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Wciąż dominuje praca hybrydowa, ale można zauważyć, że frekwencja pracowników w biurach rośnie.
RM przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – dopłaty do składek dla 62 tys. twórców o dochodach poniżej 125% płacy minimalnej
26 maja 2026

Rada Ministrów 26 maja 2026 przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – jak się chwali w komunikacie, pierwszej takiej regulacji w historii Polski. Jeśli jesteś muzykiem, aktorem, plastykiem, tancerzem lub twórcą i Twoje średnie dochody z ostatnich 3 lat nie przekraczają 125% płacy minimalnej – państwo będzie dopłacać do składek ZUS i NFZ, uzupełniając je do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to około 62 tys. zawodowych artystów.

REKLAMA

Jak ustalić podstawę naliczania wpłat do PPK? Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?
26 maja 2026

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Ustalenie podstawy wpłat do PPK powinno nastąpić na analogicznych zasadach jak określenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?
10 obowiązków kadrowych przed sezonem urlopowym [Miniporadnik]
26 maja 2026

Sezon urlopowy 2026 r. już za chwilę. Przygotowaliśmy miniporadnik dla działów kadr i płac, szczególnie początkujących pracowników kadrowych, dotyczący dziesięciu podstawowych obowiązków związanych z urlopami. Co należy zrobić przed sezonem urlopowym?
Do 7500 zł brutto można zarobić w wakacje. Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej
26 maja 2026

Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej. Dodatkowo jest mniej ofert pracy. W tym roku trudniej będzie więc o pracę sezonową. Gdzie najchętniej dorabia się w wakacje? Ile można zarobić latem? Nawet do 7500 zł brutto miesięcznie.
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
27 maja 2026

W I kwartale 2026 r. liczba pracujących spadła o 109 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba osób biernych zawodowo. Najwyższe bezrobocie wciąż dotyka młodych – stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła aż 12,5%. Sprawdź najważniejsze dane z najnowszego badania GUS.

REKLAMA

Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
27 maja 2026

Zbliża się termin składania do ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie.
9 tygodni urlopu tylko dla ojca. Dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy
25 maja 2026

9 tygodni urlopu tylko dla ojca - to prawo przysługuje od kwietnia 2023 r. Nadal jednak niewielu pracowników-ojców zna swoje uprawnienia. Tymczasem dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy. Tego urlopu nie da się przenieść na matkę, a szkoda zrezygnować.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA