Rozwód nie przekreśla możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych w zakładzie pracy. Pracownik, który jest po rozwodzie, ale na jego utrzymaniu jest dziecko, na które płaci alimenty, ma prawo do świadczeń z ZFŚS.

Kiedy rozwiedziony pracownik może ubiegać się o świadczenia z zfśs na dziecko?

Okazuje się, że rozwód nie przekreśla możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych w zakładzie pracy. Pracownik, który jest po rozwodzie, ale na jego utrzymaniu jest dziecko, na które płaci alimenty, ma prawo do świadczeń z ZFŚS. Zatem rozwiedziony pracownik może ubiegać się o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dziecko, jeżeli dziecko czy dzieci są na jego utrzymaniu, nawet jeżeli z nimi nie mieszka.

Przykład Jan Kowalski jest dwa lata po rozwodzie. Z małżeństwa z Jadwigą Kowalską ma dziecko, Antoniego, który ma 12 lat. Ojciec nie mieszka z synem ani z byłą żoną, ale regularnie płaci na syna alimenty. Ma z nim kontakt, często się spotykają. Jan Kowalski jest zatrudniony jako pracownik administracyjny w przedsiębiorstwie państwowym. Jan Kowalski chce posłać syna na kolonie w górach w okresie wakacji, jednak jego zarobki nie pozwalają na to. Postanowił się ubiegać o świadczenia socjalne z zakładu pracy. Po interpretacji regulaminu ZFŚS oraz sytuacji materialnej Jana Kowalskiego przez dział kadr okazało się, że Jan Kowalski dostanie świadczenie, ponieważ syn jest na jego utrzymaniu i jest członkiem rodziny. Jan Kowalski ma niskie dochody i spełnia kryterium socjalne. Rozwód w całej sprawie nie ma znaczenia, chociaż Jan Kowalski bardzo się o to obawiał.

Podsumowując, fakt, że po rozwodzie pracownik nie mieszka z dzieckiem, nie wyłącza pracownika z kręgu osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych w postaci np. biletów do kina, teatru, na basen, wczasów pod gruszą czy dopłat do kolonii dziecka, obozów czy zimowisk dla dzieci i młodzieży. Ponieważ pracownik płaci alimenty, a zatem ponosi koszty utrzymania dziecka, może się ubiegać o wsparcie finansowe z ZFŚS na warunkach wskazanych w regulaminie funduszu.

Na co ZFŚS?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ma wiele funkcji, jednak jego podstawową rolą jest realizowanie potrzeb socjalnych i bytowych pracowników. Oczywiście nasuwa się pytanie jakie to są potrzeby.

Ważne Jest to przede wszystkim finansowanie usług świadczonych przez pracodawców na cele: bytowe (do których należy m.in. prowadzenie zakładowych stołówek i bufetów, pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych); socjalne (organizowanie wypoczynku i opieka zdrowotna w miejscu pracy, kolonie dla dzieci); kulturalne (prowadzenie domów kultury i innych zakładowych placówek kulturalnych, klubów, urządzeń sportowych, popieranie działalności artystycznej i inne).

Członkowie rodzin a świadczenia z ZFŚS

Jak się okazuje pojęcie członka rodziny pracownika, ale również emeryta czy rencisty nie jest zdefiniowane w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288, dalej jako: ustawa). Co ważne, w ustawie nie wskazano również stopnia pokrewieństwa uprawniającego do korzystania ze świadczeń. Dobrą radą dla pracodawców jest więc to, aby tworząc regulamin ZFŚS, stworzył katalog osób uznawanych za członków rodziny (z pewnością powinni do niego należeć małżonek i dzieci). Dzięki temu pracodawca uniknie niepotrzebnych wątpliwości i sporów z pracownikami. Tworząc taki katalog pracodawca może się posiłkować innymi przepisami i definicją rodziny na gruncie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 323).

Zgodnie z definicją ww. ustawy, sformułowanie rodzina oznacza następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na gruncie tej ustawy do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Oczywiście pracodawca ma jednak dowolność i może swobodnie kształtować taki katalog, dodając do niego nawet byłego małżonka pracownika, który np. znajdowałby się w szczególnej życiowej potrzebie (np. ze względu na chorobę, wypadek czy inne zdarzenie losowe).

ZFŚS dla dzieci do 18 roku życia

Jak wskazuje Ł. Chruściel w sowim opracowaniu dot. ZFŚS: w praktyce często pracodawcy określają wiek dziecka uprawniający do korzystania ze świadczeń z funduszu na 18 lat. Związane to jest z kwestiami podatkowymi. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 78 PDOFizU "wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18: a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości, b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł". W konsekwencji, jeśli dziecko korzystać będzie ze świadczeń z funduszu po przekroczeniu 18. roku życia, wartość świadczeń będzie opodatkowana.