Na czym polega zakładowy fundusz świadczeń socjalnych? Co należy się pracownikowi z funduszu socjalnego? Jak naliczać odpis na ZFŚS w 2024 roku? Kto w 2024 roku ma obowiązek tworzenia funduszu socjalnego? Ważny termin się zbliża to na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

