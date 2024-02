10000 zł dla przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej, 9500 zł – dla przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podwyżki o co najmniej 25% (maksymalnie prawie 30%) dla osób zasiadających w radach i instytucjach szkolnictwa wyższego

Podwyżki dla członków Rady Doskonałości Naukowej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych gremiów działających w systemie szkolnictwa wyższego przewiduje nowe rozporządzenie ministra nauki. Członkowie tych organów będą zarabiać o co najmniej 25% więcej niż obecnie; niektórzy z nich dostaną podwyżki sięgające prawie 30%. Rząd rozpoczął prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia. Ile będą zarabiać naukowcy zasiadający w tych organach?

Podwyżki mają otrzymać członkowie Rady Doskonałości Naukowej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Ewaluacji Nauki oraz zespołów doradczych i ekspertów powoływanych przez ministra nauki w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na jego potrzeby. Ministerstwo nauki rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia regulujące te kwestie. Dotychczasowe stawki wynagrodzeń przysługujących tym osobom zostały ustalone w 2018 r. Powoduje to – zauważają urzędnicy resortu nauki w uzasadnieniu nowelizacji – że wynagrodzenia te są nieporównywalnie niższe niż w innych instytucjach. Wysokość tych wynagrodzeń nie odzwierciedla również rzeczywistego nakładu pracy członków tych gremiów.



Celem projektowanej nowelizacji jest więc – deklarują jej autorzy – podniesienie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Ponadto nowe rozporządzenie ma określić stawki wynagrodzenia przysługujące osobom pełniącym nowe, wskazane w ustawie funkcje w ramach organów. Nastąpić ma także korekta stawek wynagrodzenia poprzez ich dostosowanie do rzeczywistego nakładu pracy. Zmianie mają wreszcie ulec zasady ustalania wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w procesie ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich.

Rada Doskonałości Naukowej

Przewodniczący oraz sekretarz Rady Doskonałości Naukowej mają dostać po 2000 zł podwyżki; dzięki temu ich zarobki wzrosną odpowiednio do 10 000 zł (25% podwyżki) i 9000 zł (28,6% podwyżki). Wynagrodzenie przewodniczących i pozostałych członków zespołów utworzonych przez RDN wzrośnie natomiast o 25% i będzie wynosiło odpowiednio 1250 zł i 625 zł. Wiceprzewodniczący RDN będą zarabiać po 8000 zł miesięcznie.



W składa Rady Doskonałości Naukowej wchodzi obecnie przewodniczący, dwaj zastępcy

przewodniczącego, sekretarz, 10 przewodniczących zespołów Rady oraz 159 członków. Rada zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz rozpatruje odwołania i zażalenia związane z procedurami nadania stopnia naukowego doktora. Ponadto RDN prowadzi postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora, w szczególności – składa do prezydenta wnioski o nadania tego tytułu.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wynagrodzenie przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zgodnie z projektem rozporządzenia – ma wzrosnąć z 7500 zł do 9500 zł (o 26,7%). Wiceprzewodniczący dostaną po 1500 zł: ich wynagrodzenia wrosną o 27,% – z 5500 zł do 7000 zł. Resort nauki przewiduje, że wynagrodzenie przewodniczących organów RGNiSW oraz członków tych organów za każdy dzień udziału w posiedzeniach tych organów wzrośnie odpowiednio z 1000 zł do 1250 zł i z 500 zł do 625 zł (w obu przypadkach o 25%).



Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest jedną z instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Radę tworzy jej przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, 4 przewodniczących komisji oraz 26 członków.

Polska Komisja Akredytacyjna

Także po 2000 zł podwyżki otrzymają przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz sekretarz tego gremiów. Po wejściu w życie projektowanego obecnie rozporządzenia mają oni zarabiać odpowiednio 10 000 zł (podwyżka o 25%) oraz 8000 zł (28,6 zł). O 25% wzrosną wynagrodzenia przewodniczących wchodzących w skład PKA zespołów oraz członków tych zespołów – za każdy dzień udziału w ich posiedzeniach otrzymają odpowiednio 1250 zł i 625 zł.



Wzrośnie także wynagrodzenie przysługujące członkom PKA, ekspertom uczestniczącym w pracach PKA i osobom pełniącym funkcję sekretarza w zespole oceniającym z 1000 zł do 1250 zł (o 25%) za przygotowanie recenzji w sprawach oraz udział w wizytacji w uczelni.



W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej wchodzi aktualnie jej przewodniczący, sekretarz i 100 członków. Dla komisji pracuje ponadto ok. 1000 ekspertów.

Komisja Ewaluacji Nauki

25–procentową podwyżkę ministerstwo nauki zamierza przyznać również przewodniczącemu Komisji Ewaluacji Nauki oraz pozostałym członkiem tego organu. Przewodniczący, zarabiający obecnie 8000 zł będzie po wejściu w życie nowelizacji otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł. Wynagrodzenia członków KEN wzrosną z 4000 zł do 5000 zł.



Aktualnie Komisja Ewaluacji Nauki to przewodniczący oraz 34 członków.

