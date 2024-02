Wynagrodzenia pracowników naukowych w 2024 r. Na razie bez zmian. Profesor zarabia co najmniej 7210 zł miesięcznie, profesor uczelni – 5984,30 zł, adiunkt – 5263,30 zł. Pozostali nauczyciele akademiccy – 3605 zł. To mniej niż płaca minimalna. Kiedy podwyżka?

Wynagrodzenia pracowników naukowych w 2024 r. jak dotychczas nie uległy zmianie. Nadal obowiązuje stawka minimalnego wynagrodzenia profesora ustalona na początku 2023 r. Stanowi ona podstawę obliczenia wysokości wynagrodzeń pozostałych pracowników naukowych oraz stypendiów doktoranckich. Ile zarabiają naukowcy w 2024 r.?

Minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla profesora w uczelni publicznej wynosi 7210 zł. Stawka ta obowiązuje od 1 stycznia 2023 r., kiedy została podwyższona z 6410 zł. Wtedy naukowcy otrzymali podwyżki o ok. 12,5 proc. Minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla profesora w uczelni publicznej stanowi podstawę ustalenia wysokości miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych na stanowiskach innych niż profesor oraz naukowców pracujących w Polskiej Akademii Nauk. Jest także podstawą dla określenia wysokości stypendiów doktoranckich.



W 2023 r. ówczesny resort edukacji i nauki zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia profesora do kwoty 9370 zł; pociągnęłoby to za sobą proporcjonalne podwyżki dla całej kadry naukowej oraz doktorantów. Rozporządzenie w tej sprawie nie doczekało się jednak przyjęcia przez rząd.

Autopromocja

Ile zarabiają nauczyciele akademiccy w uczelniach publicznych w 2024

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze profesora wynosi zatem w 2024 r. tyle samo co w poprzednim roku – 7210,00 zł brutto. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela akademickiego nie może być natomiast niższa niż 50% wynagrodzenia profesora (tj. 3605 zł brutto), z tym że dla:

dla profesora uczelni – 83 proc. wynagrodzenia profesora, tj. 5984,30 zł ,

, dla adiunkta – 73 proc. wynagrodzenia profesora, tj. 5263,30 zł.

Wobec tego minimalne wynagrodzenie nauczyciela akademickiego (50 proc. wynagrodzenia profesora) wynosi obecnie 3605 zł. To mniej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę.

Według stanu na 20 lipca 2023 r. w uczelniach publicznych było: 8668 profesorów,

16383 profesorów uczelni,

62907 innych nauczycieli akademickich.

Ważne Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. wynosi: od 1 stycznia – 4242 zł

od 1 lipca – 4300 zł

Ile zarabiają naukowcy w Polskiej Akademii Nauk w 2024

Także wynagrodzenia naukowców pracujących w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk są obliczane w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora. Nie mogą być – podobnie jak w przypadku uczelni publicznych – niższe niż 50 proc. wynagrodzenia profesora (tj. 3605 zł). Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników naukowych PAN wynosi więc:

dla profesora – 7210,00 zł ,

, dla profesora instytutu – 83 proc. wynagrodzenia profesora, tj. 5 984,30 zł ,

, dla adiunkta – 73 proc. wynagrodzenia profesora, tj. 5 263,30 zł.

Stypendia doktoranckie w 2024

Minimalne wynagrodzenie profesora jest ponadto podstawą dla obliczenia wysokości stypendiów doktoranckich. W 2024 r. wynoszą one co najmniej: do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa – 37 proc. wynagrodzenia profesora, tj. 2 667,70 zł ,

, po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa – 57 proc. wynagrodzenia profesora, tj. 4 109,70 zł.

Podwyżka dla pracowników naukowych – kiedy nastąpi

Według stawek obowiązujących w 2023 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze profesora wynosiło 7210 zł. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie nauczyciela akademickiego oraz pracownika naukowego PAN nie może być niższe niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, czyli 3605 zł. W ten sposób osoby te otrzymywały w ubiegłym roku wynagrodzenie o 5 zł wyższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę, które w II. półroczu 2023 r. wynosiło 3600 zł.



Tymczasem 1 stycznia 2024 r. minimalne wygrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł, a 1 lipca 2024 r. wrośnie ponownie – do kwoty 4300 zł. Utrzymanie wysokości minimalnego wynagrodzenie zasadniczego profesora na dotychczasowym poziomie oznacza, że nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi, którzy otrzymują wynagrodzenie stanowiące 50 proc. wynagrodzenia profesora nie osiągają w 2024 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo