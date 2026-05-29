Strona główna » Kadry » Wiadomości » Od 1 czerwca wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Ile wyniesie wsparcie z powiatowego urzędu pracy?

Od 1 czerwca wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Ile wyniesie wsparcie z powiatowego urzędu pracy?

29 maja 2026, 15:21
Tomasz Kowalski
Od 1 czerwca 2026 r. zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest co roku waloryzowane i nowa kwota będzie obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Jakie warunki powinny być spełnione, żeby uzyskać zasiłek?

Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych

Bezrobotni mogą uzyskać zasiłek po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako osoba bezrobotna. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych uwarunkowane jest spełnieniem wielu przesłanek, w tym udokumentowanie co najmniej 365 dni pracy w okresie 18 miesięcy przed rejestracją w PUP, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu minimalnego wynagrodzenia i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, który w podanym wyżej okresie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, świadczył usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasiłek otrzyma także osoba, która opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Ponadto zasiłek może uzyskać bezrobotny, dla którego urząd pracy nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia czy innych form aktywizacji.

Na jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Standardowo okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 180 dni. Możliwe jest także pobieranie świadczenia przez 365 dni. Przez tak długi okres zasiłek może pobierać:

  • osoba niepełnosprawna,
  • członek rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny,
  • osoba powyżej 50. roku życia posiadająca jednocześnie co najmniej 20-letni okres stażu,
  • osoba mająca na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a jej małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania,
  • osoba samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jaka wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca

W wyniku corocznej waloryzacji od 1 czerwca 2026 r. kwota zasiłku dla bezrobotnych wzrośnie o około 70 zł. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wyniesie:

  • 1783,90 zł - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
  • 1400,90 zł - w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Od 1 czerwca także osoby, które ukończyły 50 lat i mają co najmniej 20-letni staż pracy mogą liczyć na wyższy zasiłek z powiatowego urzędu pracy. Przez pierwsze trzy miesiące jego wysokość wyniesie 2140,68 zł, a następnie zostanie obniżona do 1681,08 zł. Taką wysokość świadczenia wynika z przepisów, które gwarantują bezrobotnym w starszym wieku zasiłek w wysokości 120 proc. podstawowej stawki.

Podstawa prawna:

  • ustawa z z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 620 z późn. zm.)
  • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. z 2026 r. poz. 268)
Jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach [wywiad]
29 maja 2026

Od administracji do strategicznego wywiadu czyli jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach. Jakie błędy we wdrażaniu AI zdarzają się niezwykle powszechnie? W jakiej fazie rewolucji AI jesteśmy obecnie? Jak ewoluuje tradycyjne CV? Na nasze pytania w pierwszej części wywiadu odpowiada Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju.
Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie
29 maja 2026

Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo - aż 80% pracowników deklaruje brak energii do działania. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie. W tym momencie liderzy zamiast zwiększać efektywność za wszelką cenę powinni chronić energię i zasoby ludzi.
Sąd: Nie można zwolnić pracownika za niewysyłanie raportów przez 4 lata. O ile pracodawca o tym wiedział
29 maja 2026

Wypowiedzenie zostanie uznane przez sędziów za wadliwe. Nie można przez 4 lata tolerować "grzechów" pracownika i nagle "przypomnieć" sobie, że naruszał prawo. Pracownik nie wysyłał raportów. Jest jasne, że był to jego obowiązek. Firma to tolerowała. I nagle przypomnieli sobie
Wynagrodzenia pracowników do zmiany. Pracodawcy zyskują czas na weryfikację strategii płacowej
28 maja 2026

Wynagrodzenia pracowników do zmiany - pracodawcy przygotowują się na transparentność płac. Zyskują czas na weryfikację strategii płacowej i ewentualną przebudowę architektury stanowisk.

Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo ZUS będzie wypłacać świadczenie?
28 maja 2026

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie można otrzymać w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Komu konkretnie przysługuje zasiłek i przez jaki okres?
Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają
28 maja 2026

Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają - okazuje się, że większość profesjonalistów (71%) lubi swojego szefa, ale duża część tych, którzy darzą przełożonego sympatią, przyznaje, że jednocześnie albo mu nie ufa, albo ma co do tego wątpliwości. W czym tkwi problem? Jak w prosty sposób to zmienić?
Czerwiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
28 maja 2026

Darmowy kalendarz czerwca 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W czerwcu jest m.in. Boże Ciało, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty są zaznaczone. Pobierz, wydrukuj i dodaj ważne notatki.
Czerwiec 2026 - dni wolne i godziny pracy. Kiedy wypada Boże Ciało?
28 maja 2026

Czerwiec w 2026 roku – dni wolne i godziny pracy w tabeli. Kiedy wypada Boże Ciało? Jaki jest wymiar czasu pracy w czerwcu? Kalendarz czerwca 2026 z najważniejszymi datami.

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jak pracownik drugiej kategorii
27 maja 2026

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jest jak pracownik drugiej kategorii. Kiedy nie widzi dla siebie szans na awans i lepsze traktowanie, często woli zrezygnować z pracy. Tymczasem poziom dzietności w Polsce drastycznie spada, a rąk do pracy brakuje. Co trzeba zmienić?
732 395,26 zł plus odsetki - tyle PFRON nakazał zwrócić pracodawcy. Chodzi o dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. Interwencja Rzecznika MŚP
27 maja 2026

PFRON nakazał zwrot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. w kwocie 732 395,26 zł wraz z odsetkami z powodu opłacania przed przedsiębiorcę składek FUS, FUZ, FP i FGŚP po terminie. Rzecznik MŚP, Agnieszka Majewska, interweniuje.
