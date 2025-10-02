REKLAMA

Zasiłek dla bezrobotnych 2025: sposób rozwiązania umowy o pracę ma znaczenie

Zasiłek dla bezrobotnych 2025: sposób rozwiązania umowy o pracę ma znaczenie

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 października 2025, 15:56
Wojciech Napora
Zielona Linia
Zielona Linia
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
zasiłek dla bezrobotnych 2025 sposób rozwiązania umowy wypowiedzenie porozumienie
Zasiłek dla bezrobotnych 2025 - sposób rozwiązania umowy, wypowiedzenie, porozumienie
Shutterstock

Czy sposób rozwiązania umowy o pracę ma znaczenie przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych? Jaka jest procedura przy porozumieniu stron, a jaka przy wypowiedzeniu umowy przez pracownika?

Zasiłek dla bezrobotnych a rozwiązanie umowy o pracę

Wpływ na przyznanie zasiłku dla bezrobotnych ma m.in. sposób rozwiązania ostatniego stosunku pracy. Jak to wygląda, gdy pracownik i pracodawca zawierają porozumienie stron, a jak, gdy pracownik wypowiada umowę? W jakiej sytuacji będzie karencja, czyli 90 dni oczekiwania na świadczenie, a w jakiej zasiłek będzie przyznany od dnia rejestracji? Odpowiadamy.

Pod kątem przyznania zasiłku dla bezrobotnych pracownicy urzędów pracy sprawdzają nie tylko okresy, które do niego uprawniają, ale także sposób rozwiązania ostatniego stosunku pracy. Najprostsza, pod tym względem, sytuacja jest wówczas, gdy to pracodawca zwolni pracownika (wypowie mu umowę o pracę). W takim przypadku – po spełnieniu pozostałych warunków – zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał od dnia rejestracji. Co się jednak dzieje w przypadku, gdy pracodawca i pracownik zawrą porozumienie stron lub gdy to pracownik wypowie umowę o pracę?

Zasiłek dla bezrobotnych a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Porozumienie stron jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy. Jednak jak sama nazwa wskazuje, potrzeba do tego zgody obu stron umowy o pracę, a więc pracodawcy i pracownika. Porozumienie stron może być zawarte z kilku powodów, które mogą mieć wpływ na to, czy zasiłek będzie przyznany od dnia rejestracji, czy dopiero po 90 dniach. W przepisach ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (art. 220) czytamy bowiem, że prawo do zasiłku od dnia zarejestrowania w PUP nie przysługuje bezrobotnemu, który m.in. rozwiązał ostatni stosunek pracy lub stosunek służbowy na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W związku z tym, jeżeli porozumienie stron nie zostało zawarte w związku z którymś z wymienionych tu powodów, zasiłek, jeśli zostanie przyznany, będzie przysługiwał po 90 dniach od rejestracji.

Przepis ten wymienia jednak sytuacje, w których zawarte porozumienie stron nie wpłynie na opóźnienie w przyznaniu zasiłku. Oprócz zmiany miejsca zamieszkania pojawia się pojęcie „z przyczyn dotyczących zakładu pracy”. Czym one są?

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyny dotyczących zakładu pracy

W ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia czytamy, że gdy w przepisach jest mowa o przyczynach dotyczących zakładu pracy, oznacza to:

  1. rozwiązanie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
  2. rozwiązanie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
  3. wygaśnięcie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
  4. rozwiązanie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 i 11 Kodeksu pracy, czyli:

§ 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Zasiłek dla bezrobotnych a wypowiedzenie umowy przez pracownika

O ile w przypadku porozumienia stron, tym co grozi osobie rejestrującej się w urzędzie pracy jako bezrobotna, której przysługuje prawo do zasiłku jest 90 dni karencji, o tyle w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracownika, świadczenie może nie zostać przyznane w ogóle. Jednak w tym przypadku ustawa również przewiduje pewne wyjątki. W art. 219 czytamy bowiem, że prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który przed rejestracją w PUP m.in. rozwiązał ostatni stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem, chyba że rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1 i 11 Kodeksu pracy (ten tryb jest opisany wyżej).

Z powyższego wynika, że jeżeli pracownik sam wypowie umowę o pracę, w przypadku rejestracji w urzędzie pracy nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych, chyba że to wypowiedzenie było spowodowane zmianą miejsca zamieszkania lub szczególnym trybem opisanym w art. 55 Kodeksu pracy.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
