Od 1 marca 2026 r. z ZUS na dziecko około 1500 zł (800 plus i 687 zł). Tylko dla niektórych dzieci [wstępna prognoza]

Od 1 marca 2026 r. z ZUS na dziecko prawie 1500 zł, bo 800 plus i około 687 zł. Jednak co ważne takie pieniądze są tylko dla niektórych dzieci - bowiem chodzi o specyficzną sytuację prawną i rodzinną owych dzieci. Warto jednak o tym pisać i podnosić świadomość społeczną na temat obowiązującego prawa. Na ten moment wiemy, że od 1 marca 2026 r,. świadczenia z ZUS będą zwaloryzowane, jednak póki co mamy tylko prognozy i komunikat z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. Na oficjalne wieści musimy poczekać do około połowy lutego.

Jaka waloryzacja w marcu 2026?

Z wielkim oczekiwaniem wypatrywano Komunikatu Prezesa GUS i jest. W komunikacie z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. znajdują się kluczowe procenty, które decydują o podwyżce wielu świadczeń. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2 %)., podpis: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: M. Cierpiał-Wolan. Ma to wpływ na waloryzację, ale nie przesądza samo w sobie ile ostatecznie będą podniesione świadczenia z ZUS.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń

Musimy jednak poczekać na Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. 2026. poz. ? - czekamy).

Taką coroczną waloryzację przeprowadza się a komunikat wydaje się na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674, dalej: ustawa). Ta ustawa określa takie świadczenia:

emeryturę;

rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową;

rentę rodzinną;

dodatek pielęgnacyjny;

dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej;

zasiłek pogrzebowy.

Od 1 marca 2026 r. z ZUS na dziecko około 1500 zł (800 plus i 687 zł). Tylko dla niektórych dzieci [wstępna prognoza]

Chodzi o to, że w 2026 r. można oczywiście pobierać 800 plus, ale i różne dodatki z ZUS, np. dodatek dla sieroty zupełnej. Wówczas świadczenie przysługuje, bo nie tylko rodzice mają prawo do tych pieniędzy w ramach owego świadczenia wychowawczego. Wiadomo, sierota zupełna - jest dzieckiem, które straciło rodziców, ale katalog i zakres podmiotowy dla osób pobierających 800 plus jest szeroki. Tutaj tylko mała uwaga, że RPO podnosił tą kwestię do MRPIPS - że czas oczekiwania na ustanowienie prawnej opieki, pozbawia te osoby na pewien okres prawa do świadczenia, ale sprawa jest wyjaśniania i nie dotyczy to wszystkich osób, o których mowa poniżej.

Kto ma prawo do 800 plus w 2026?

Świadczenie wychowawcze przysługuje w 2026 r. na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:

matką albo ojcem, albo opiekunem faktycznym dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je,

Jesteś opiekunem faktycznym, jeśli opiekujesz się dzieckiem i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty, czy jesteś:

opiekunem prawnym dziecka,

rodzicem zastępczym dziecka,

osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,

dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

dyrektorem domu pomocy społecznej.

W 2026, od 1 marca, dodatek sierocy będzie prawdopodobnie wynosił w 686,41 zł. Kwota ta ulegnie podwyższeniu. W 2024 r. wynosiła 620,36 zł., w 2025 r. 654,48 zł. Wynikało to wprost z tego, że tą kwotę dodatku podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Co do ostatecznej kwoty na stan 1 marca 2026 r. - czekamy.

Kto to jest sierota zupełna?

Sierotą zupełną jest osoba, której oboje rodzice nie żyją (są jednak od tego pewne wyjątki), zawsze chodzi o rodziców biologicznych. Określenie sieroctwa jako zupełnego jest zbędne, gdyż "śmierć jednego z rodziców czyni z dziecka tzw. półsierotę" (M. Bartnicki).

Zgodnie z wyr. SA w Katowicach z 19.11.2009 r. (III AUA 1829/09) śmierć obojga osób sprawujących w ramach rodziny zastępczej faktyczną opiekę nad dzieckiem nie daje podstaw do uznania, że jest ono sierotą zupełną w rozumieniu art. 76 ust. 1 ustawy, jeżeli żyje choćby jedno z jego rodziców biologicznych. W przypadku natomiast, gdy ojciec naturalny nie jest znany (np. nie jest ustalone ojcostwo), śmierć matki może być uznana za powodującą sieroctwo zupełne, jednakże nie można tej oceny rozciągać na sytuację, gdy ojciec nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem (wyr. SA w Katowicach z 19.11.2009 r., III AUA 29/09, OSA 2011, Nr 6, poz. 12). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 września 2014 r., III AUa 2498/13 też potwierdza, że sieroctwo zupełne zachodzi także i wtedy gdy matka biologiczna nie żyje a ojciec naturalny nie jest znany (np. nie jest ustalone ojcostwo).

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy, jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych. Należy zwrócić uwagę na wyrażony w orzecznictwie pogląd, że przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej rozumieć należy osobę, która faktycznie takie świadczenie pobiera, a nie osobę, która spełnia warunki i otrzymałaby to świadczenie, gdyby o nie wystąpiła (por. wyr. SA w Warszawie z 23.3.2005 r., III AUA 1511/04, OSA 2006, Nr 3, poz. 8).

Śmierć rodziców naturalnych jako przesłanka przyznania dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej

Ustawodawca zamierzył przyznawanie dodatku wyłącznie osobom, które są dosłownie sierotami zupełnymi, tzn. takim, których oboje rodzice naturalni nie żyją i tak też ten dodatek - póki co - należy rozmieć. W przypadku, gdy ojciec naturalny nie jest znany (np. nie jest ustalone ojcostwo), śmierć matki może być uznana za powodującą sieroctwo zupełne, jednakże nie można tej oceny rozciągać na sytuację, gdy ojciec nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem.

Śmierć osób sprawujących opiekę w ramach rodziny zastępczej a prawo do dodatku dla sierot zupełnych

Śmierć obojga osób sprawujących w ramach rodziny zastępczej faktyczną opiekę nad dzieckiem nie daje podstaw do uznania, że jest ono sierota zupełną w rozumieniu art. 76 ust.1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli żyje choćby jedno z jego rodziców biologicznych. Dodatek dla sieroty zupełnej o jakim mowa w art. 76 ustawy przysługuje wyłącznie osobie, która faktycznie pobiera rentę rodzinną.

Nie nie ma podatku. Dodatek dla sierot zupełnych jest wolny od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji sądowej i administracyjnej.

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej należy złożyć wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej:

dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców;

dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Wniosek można złożyć: osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.