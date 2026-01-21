800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie? Wyobraź sobie: dostajesz dodatkowe 800 zł co miesiąc na emeryturze czy rencie – za każde dziecko, które wychowałeś w czasach, gdy państwo nie dało Ci nawet złotówki. Dziś Twoje dzieci płacą podatki w naszym kraju, finansują owe 800+ dla milionów rodzin, a Ty ledwo wiążesz koniec z końcem. Seniorzy mówią dość. I wcale nie chcą „wszystkiego naraz” – chcą po prostu symbolicznego „dziękuję” no i też pieniędzy od państwa. Czy w 2026 roku wreszcie je dostaną?

rozwiń >

Zacznijmy od krótkiej, ale przejmującej historii: Pani Anna z Łodzi: „My wychowaliśmy Polskę za darmo”. 72-letnia emerytowana nauczycielka, 2900 zł emerytury, dwoje dzieci – lekarz i inżynier w Warszawie. W latach 90. oddawała połowę pensji na dzieci. Państwo? Zero pomocy. Dziś widzi, jak młodsze rodziny dostają 800 zł na dziecko bez sprawdzania dochodów. Na spotkaniu emerytów pyta ze łzami w oczach: „Czy my naprawdę wychowaliśmy dzieci za darmo dla tego państwa?” I nie jest sama. To głos dziesiątek tysięcy polskich seniorów.

O co dokładnie walczą emeryci?

Nie o zaległe 800 zł za wszystkie lata (wiedzieli, że to nierealne). Chcą prostego dodatku do emerytury od teraz:

800 zł miesięcznie za każde wychowane dziecko

jeśli dziecko obecnie pracuje i płaci podatki w Polsce

przy jednym dziecku: po 400 zł dla mamy i taty

Na posiedzeniu komisji sejmowej w październiku 2025 poseł PiS Urszula Rusecka zapytała wprost: „Skoro jest Mama 4+, to dlaczego nie ma choć symbolicznego dodatku dla rodziców dwójki czy trójki dzieci?”. Przewodnicząca komisji (KO) przyznała: „Rozumiemy poczucie krzywdy seniorów”. Wiemy już, że petycja została odrzucona… ale debata trwa. I wraca co roku, też w 2026 r.

Wszystko wynika z tego, że miliony polskich emerytów domaga się sprawiedliwości. Chcą miesięcznego dodatku 800 złotych za każde wychowane dziecko, które dziś pracuje i zasila budżet państwa swoimi podatkami. W centrum dyskusji znajduje się kwestia fundamentalna: czy osoby, które wychowały dzieci bez żadnego wsparcia państwa, zasługują na rekompensatę teraz, gdy ich dzieci jako dorośli pracownicy zasilają budżet? Historia 72-letniej emerytowanej nauczycielki z Łodzi stała się symbolem tej walki.

Wnioskodawcy nie żądają wypłaty zaległości za minione lata. Proszą jedynie o comiesięczny dodatek, który stanowiłby symboliczne uznanie ich wkładu w wychowanie pokolenia obecnie finansującego budżet państwa. W uzasadnieniu podkreślają drastyczny spadek relacji emerytury do średniej pensji - z 56% do zaledwie 42%, przy jednoczesnym wzroście opodatkowania świadczeń emerytalnych.

Eksperci prawni studzą emocje - "prawo nie działa wstecz"

Oficjalna opinia Biura Ekspertyz Sejmowych z września 2025 roku praktycznie pogrzebała nadzieje seniorów. Eksperci wskazali fundamentalne przeszkody prawne, na czele z zasadą niedziałania prawa wstecz. Program 800+ został stworzony na pokrycie bieżących kosztów wychowania, nie można go stosować retroaktywnie. Dodatkowo pojawił się problem weryfikacji uprawnień. Jak po trzydziestu latach udowodnić, kto faktycznie wychował dane dziecko? Co z rodzinami po rozwodach? Jak traktować dzieci, które wyemigrowały? Eksperci wskazali również na dyskryminacyjny charakter propozycji - obecne 800+ przysługuje także opiekunom prawnym czy rodzinom zastępczym, a projekt seniorów ogranicza się tylko do biologicznych rodziców.

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny kategorycznie odrzucił taką możliwość. "System emerytalny opiera się na latach składkowych, nie na wychowaniu dzieci" - stwierdził naczelnik. Przewodnicząca komisji przyznała, że choć rozumie frustrację seniorów, zmiana prawa z mocą wsteczną naruszałaby podstawy systemu prawnego.

Sądy jednoznaczne: 800+ należy się dzieciom, nie rodzicom

Orzecznictwo sądowe nie pozostawia złudzeń. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z lutego 2025 roku jednoznacznie stwierdził, że świadczenie wychowawcze służy dziecku, nie rodzicowi. Jest przeznaczone na pokrycie aktualnych wydatków związanych z wychowaniem, nie stanowi wynagrodzenia za przeszłe działania. Kolejne orzeczenie, tym razem z Łodzi, podkreśliło warunek wspólnego zamieszkiwania jako kluczowy dla otrzymania świadczenia. Skoro dorosłe dzieci seniorów mieszkają osobno, podstawowy warunek nie jest spełniony.

Rachunki ekonomiczne: 12 miliardów rocznie to za dużo

Ekonomiści wyliczyli, że realizacja postulatów seniorów kosztowałaby budżet około 12 miliardów złotych rocznie - więcej niż całoroczny budżet nie jednego resortu. Taka kwota wymusiłaby albo drastyczne cięcia innych wydatków socjalnych, albo znaczący wzrost podatków. "To nie jest kwestia braku szacunku dla seniorów" - tłumaczą analitycy. "To pytanie o realność finansową i sprawiedliwość międzypokoleniową. Czy obecni pracujący mają finansować zarówno 800+ dla swoich dzieci, jak i rekompensaty dla swoich rodziców?"