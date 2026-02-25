Świadczenie rehabilitacyjne 2026 - jakie dokumenty?

Jakie dokumenty potrzebne są do świadczenia rehabilitacyjnego w 2026 roku? Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się na druku ZNp-7. Ile trwa pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS?

Świadczenie rehabilitacyjne w 2026 r.

Świadczenie rehabilitacyjne (zwane również zasiłkiem rehabilitacyjnym) przysługuje po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, jeśli stan zdrowia wskazuje na możliwość wyzdrowienia i powrotu do pracy. Przysługuje więc osobom odprowadzającym składki na ubezpieczenie chorobowe. Nie każdy może jednak pobierać to świadczenie. Katalog wyłączeń zawiera:

przebywanie w areszcie tymczasowym odbywanie kary pozbawienia wolności, korzystanie z urlopu bezpłatnego lub korzystanie z urlopu wychowawczego, korzystanie z urlopu opiekuńczego przysługującego z Kodeksu pracy, wykonywanie w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracę zarobkową, wykorzystywanie świadczenia rehabilitacyjnego niezgodnie z jego celem, przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia, pobieranie:

emerytury,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

zasiłku dla bezrobotnych,

świadczenia przedemerytalnego,

rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne - kwota

Jaka jest kwota świadczenia rehabilitacyjnego? Wszystko zależy od wynagrodzenia otrzymywanego przez ubezpieczonego. Ważny jest również czas pobierania. Pierwsze 3 miesiące uprawnia do 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a przy ustalaniu podstawy liczy się średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. Po 3 miesiącach pobierane świadczenie zmniejsza się do 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Natomiast świadczenie wypłacane w ciąży wynosi 100% podstawy wymiaru. Szczegółowe wyliczenia kwoty świadczenia znajdują się w poniższym artykule.

Ile trwa świadczenie rehabilitacyjne?

Jak długo osoba uprawniona może pobierać świadczenie rehabilitacyjne? Zasadą jest, że pobieranie tego świadczenia trwa tyle, ile wymaga odzyskanie zdolności do pracy. Przepisy przewidują jednak limit. Nie można pobierać zasiłku w nieskończoność. Maksymalny czas to 12 miesięcy. Co jeśli osoba pobiera świadczenie rehabilitacyjne przez 12 miesięcy i nadal jest niezdolna do pracy? Może wnioskować o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne - druk ZNp-7

Jakie dokumenty należy skompletować do świadczenia rehabilitacyjnego? Przede wszystkim świadczenie to otrzymuje się na wniosek ubezpieczonego, który najlepiej złożyć na 6 tygodni przed końcem okresu zasiłkowego (upływu limitu dni zasiłku chorobowego). Złożenie wniosku po tym terminie może oznaczać późniejsze przyznanie świadczenia, a co za tym idzie przerwę pomiędzy zasiłkiem chorobowym a świadczeniem rehabilitacyjnym. ZUS ma bowiem 60 dni na rozpatrzenie wniosku albo 30 dni w przypadku wydania orzeczenia przez komisję lekarską.

ZNp-7 zus - wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZUS

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składa się na druku ZNp-7. Pobierz druk ZUS ZNp-7 »>

Świadczenie rehabilitacyjne - jakie dokumenty?

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wypełnione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem składania wniosku, wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk OL-10) – ten druk nie jest wymagany, jeżeli wniosek składa osoba, której niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia albo jeśli prowadzi pozarolniczą działalność, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku – jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy (w przypadku wcześniejszego dostarczenia tych dokumentów do ZUS w innej sprawie, nie ma obowiązku składania ich ponownie), decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej – jeśli niezdolność do pracy ma związek z chorobą zawodową (w przypadku wcześniejszego dostarczenia tych dokumentów do ZUS w innej sprawie, nie ma obowiązku składania ich ponownie) zaświadczenie płatnika składek, jeśli świadczenie rehabilitacyjne wypłaca ZUS; składa się druk:

Z-3 – gdy ubezpieczony jest pracownikiem,

Z-3b – gdy ubezpieczony współpracuje z osobą prowadzącą taką działalność lub osobą korzystającą z ulgi na start albo jest duchownym,

Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

W sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie ma konieczności dodatkowego składania w ZUS zaświadczenia Z-3b. Dodatkowe dokumenty, jakie można dołączyć do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne to:

dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia,

informacja o miejscach leczenia (w przypadku braku dokumentacji medycznej, która mogłaby być dołączona do wniosku na formularzu OL-9A).

Ważne ZUS podkreśla, że zaświadczenie płatnika składek nie jest wymagane, jeżeli było złożone do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, a od tego czasu nie zmieniły się okoliczności mające wpływ na prawo, wysokość i podstawę wymiaru świadczenia.