Świadczenie rehabilitacyjne 2025 – ile wynosi w I kwartale? Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru to 100,2% [Wyliczenia]

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne w I kwartale 2025 roku? Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru na potrzeby wyliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego za każdy dzień niezdolności do pracy od stycznia do marca 2025 roku został określony na poziomie 100,2%. Artykuł zawiera przykładowe wyliczenie.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne 2025?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego uzależniona jest od okresu, przez jaki jest pobierane. Przez pierwsze 3 miesiące wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Za pozostały czas obniża się do 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Jeśli świadczenie pobierane jest w trakcie ciąży, przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.

REKLAMA

Autopromocja

Podstawa wymiaru do wyliczenia świadczenia rehabilitacyjnego - I kwartał 2025 r.

Podstawa wymiaru, która została ustalona wcześniej dla zasiłku chorobowego, po ewentualnej waloryzacji stanowi podstawę obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego dla pierwszego kwartału 2025 r. ustalony został w Obwieszczeniu Prezesa ZUS z 18 listopada 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 985).

Wskaźnik waloryzacji od stycznia do marca 2025 r. wynosi 100,2% czyli przekracza 100%, a to oznacza, że w I kwartale 2025 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego musi zostać zwaloryzowana. Jak to obliczyć?

Polecamy: Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych. Zasady ustalania

Przykład bez waloryzacji i z waloryzacją świadczenia rehabilitacyjnego 2025 - wyliczenia

Pani Ewa zarabia miesięcznie stałą kwotę najniższej krajowej w 2025 r. czyli 4666 zł brutto. Wykorzystała limit zasiłku chorobowego i rozpoczęła korzystanie ze świadczenia rehabilitacyjnego. Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne w okresie pierwszych 3 miesięcy?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4666 x 13,71% (składki zus) = 639,71 zł

4666 – 639,71 = 4026,29 zł (podstawa wymiaru zasiłku) 90% x 4026,29 = 3623,66 zł

3623,66 zł : 30 dni = 120,79 zł za każdy dzień niezdolności do pracy

Bez waloryzacji świadczenie rehabilitacyjne wynosiłoby 120,79 zł za każdy dzień niezdolności do pracy. Zgodnie ze wskaźnikiem dla I kwartału 2025 r. należy jednak dokonać nieznacznego zwiększenia kwoty stanowiącej podstawę wymiaru zasiłku – 100,2%.

Przykład z waloryzacją w I kwartale 2025 r.:

4026,29 zł x 100,2% = 4034,34 zł (zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku)

90% x 4034,34 = 3630,91 zł

3630,91 zł : 30 = 121,03 zł za każdy dzień niezdolności do pracy

Po waloryzacji podstawy wymiaru świadczenie rehabilitacyjne dla pani Ewy w okresie pierwszych 3 miesięcy wynosi 121,03 zł za każdy dzień niezdolności do pracy.