2520 zł dodatek do renty socjalnej. Jest ustawa [od kiedy wypłata, dla kogo, wniosek]

Sejm uchwalił w dniu 27 września 2024 r. ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw. W artykule zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej oraz dodatku dopełniającego.

rozwiń >

Sejm uchwalił wyczekiwaną wiele lat regulację prawną uprawniającą do otrzymania specjalnego dodatku, tzw. dodatku dopełniającego. Świadczenie nie jest jednak przeznaczone dla tak dużej grupy jak to pierwotnie zapowiadano, ale tak czy inaczej od 2025 r. dodatek otrzymają osoby, które są uprawnione do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. To i tak dużo, podkreślają rodzice i opiekunowie, szczególnie osób z niepełnosprawnościami, którzy świadczenia przeznaczą np. na dodatkowe rehabilitację. Ustawa z dnia 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa).

REKLAMA

Autopromocja

Zgodnie z ustawą dodatek dopełniający przeznaczony dla osób uprawnionych do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi 2520 zł. To znacznie mniej niż domagano się w obywatelskim projekcie, gdzie postulowano, takie postanowienie "Renta socjalna wynosi 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2022 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w danym roku". Niestety nie udało się osiągnąć tych postulatów, a regulacja w takim kształcie przepadła. Skąd zatem kwota 2520 zł? "Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy" – wyjaśniała w trakcie prac parlamentarnych przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan (Lewica).

Tak ,podobnie jak inne dodatki do renty czy emerytury, dodatek dopełniający będzie waloryzowany od 1 marca danego roku kalendarzowego.

Zgodnie z ustawą, osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł. Co w takim razie z innymi rencistami? "Osoby te w kroku drugim, który już niedługo będzie miał wpis do prac legislacyjnych rządu, także dostaną stosowny dodatek" – poinformował Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej trafi teraz do Senatu, zatem docelowo grupa uprawnionych do świadczenia będzie z czasem rozszerzana m.in. o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dodatek dopełniający przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego, czy też na wniosek innej osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć: 1) zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku; 2) posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia. Wniosek o dodatek dopełniający zawiera: dane osoby ubiegającej się o dodatek dopełniający: a) imię i nazwisko, b) datę urodzenia, c) numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu, d) adres miejsca zamieszkania, e) adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania – w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania, f) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania;

podpis osoby ubiegającej się o dodatek dopełniający lub jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. Od kiedy wypłata dodatku do renty? Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego nastąpi w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych, ale z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2025 r. Trzeba wiedzieć, ze dodatek dopełniający wypłaca się z rentą socjalną