Powyżej 50. roku życia i co najmniej 20-letni okres czy opieka nad niepełnosprawnym to: zasiłek do 365 dni i 100% a nie 80%, [przepisy wejdą w 2024 r. albo 2025 r.]

Będę spore zmiany na rynku pracy w obszarze urzędów pracy, działania służb zatrudnienia no i przede wszystkim zasiłku dla bezrobotnych. Ma wynosi do 365 dni i 100% a nie 80%. Będą uproszczenia dla pracodawców zatrudniających osoby starsze oraz co ważne ułatwienia dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi. Polska idzie przykładem wielu krajów UE dokonując tak ważnych zmian.

Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia zastąpi inną ustawę obowiązującą już 20 lat

Mają wejść w życie nowe przepisy w zakresie działania urzędów pracy, wsparcia osób bezrobotnych jak i wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i seniorów. Resort pracy przygotował projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Przepisy wejdą w życie w 2024 r., aczkolwiek bardziej prawdopodobny jest 2025 r. Projekt czeka na prace. A wiadomo, że w Sejmie teraz sporo się dzieje. Głównym celem regulacji jest dostosowanie działań publicznych służb zatrudnienia do dynamicznie zmieniających się realiów rynku pracy. Mając na uwadze zakres projektowanych zmian, projektowana ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia zastąpi ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ważne Polska idzie przykładem innych krajów UE W innych państwach członkowskich UE lub EFTA wszystkie PSZ oferują lub realizują aktywne programy rynku pracy, a także oferują usługi zindywidualizowanej pomocy (pośrednictwo pracy, w tym pomoc w poszukiwaniu pracy i poradnictwo zawodowe) oraz działań następczych dla bezrobotnych świadczonych w ramach zaplanowanej ścieżki prowadzącej do trwałego (ponownego) zatrudnienia (zgodnie z nomenklaturą aktywnych polityk rynku pracy Eurostatu). PSZ w niżej wymienionych państwach członkowskich UE lub EFTA realizują (w pełni lub częściowo) następujące zadania:

- wypłatę zasiłków dla bezrobotnych: zarządzanie krajowym systemem zasiłków dla bezrobotnych (obsługa roszczeń z tytułu zasiłków dla bezrobotnych, płatności, planowanie finansowe i sprawozdawczość itp.): Austria, Czechy, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia;

- prowadzenie centrum szkoleniowego dla poszukujących pracy (centrum jest częścią PSZ): Austria, Belgia (Le Forem, VDAB), Czechy, Dania, Grecja, Hiszpania, Malta, Norwegia, Portugalia, Rumunia;

- wydawanie licencji i nadzór nad prywatnymi agencjami pracy: Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Islandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja;

- pośrednictwo i notyfikacja staży zawodowych: Austria, Belgia (Actiris, VDAB), Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Litwa, Łotwa, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja,

- zatwierdzanie zwolnień zbiorowych: Austria, Bułgaria, Niemcy, Estonia, Chorwacja, Luksemburg, Łotwa, Holandia, Słowenia, Szwecja, Słowacja;

- poradnictwo zawodowe dla młodych osób pozostających w edukacji: Austria, Belgia (Actiris, VDAB), Bułgaria, Cypr, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja.

Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku będą mogły uzyskać osoby bezrobotne, które osiągnęły co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

zasiłek będzie waloryzowany na dotychczasowych zasadach.

obecny zasiłek w wysokości 80% zostanie zastąpiony zasiłkiem w wysokości 100%,

w przypadku osób legitymujących się okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym co najmniej 20 lat zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił 120% zasiłku podstawowego,

maksymalny okres pobierania zasiłku nie ulegnie zmianie i tak jak dotychczas będzie wynosił: 180 dni – co do zasady; 365 dni – dla bezrobotnych: powyżej 50. roku życia oraz posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, albo mających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat lub dziecko niepełnosprawne w wieku do 24 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego, albo samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat lub dziecko niepełnosprawne w wieku do 24 lat, bezrobotnych niepełnosprawnych,

dla bezrobotnych: powyżej 50. roku życia oraz posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, albo mających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat lub dziecko niepełnosprawne w wieku do 24 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego, albo samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat lub dziecko niepełnosprawne w wieku do 24 lat, bezrobotnych niepełnosprawnych, będą zmiany dla bezrobotnych członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny,

okres pobierania zasiłku nie będzie uzależniony od wysokości stopy bezrobocia w powiecie.

Przykład Obecnie osobom, które legitymują się okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym mniej niż 5 lat w okresie pierwszych 90 dni przysługuje zasiłek w pewnej wysokości, a w okresie kolejnych dni w wysokości mniejszej. Biorąc pod uwagę wydatki na utrzymanie i prowadzenie gospodarstwa domowego zasadne wydaje się podniesienie ww. kwot. Zgodnie z projektem tej grupie bezrobotnych będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego.

Wydłużony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych do 365 dni

Jak podaje projektodawca z uwagi na zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce zameldowania bezrobotnego zrezygnowano z uzależnienia długości okresu pobierania zasiłku od stopy bezrobocia na obszarze powiatu, w którym mieszka bezrobotny. Wprowadzono natomiast nowe okoliczności uzasadniające dłuższy okres

pobierania prawa do zasiłku. Zgodnie z projektem wydłużony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych do 365 dni będzie przysługiwał dla następujących grup bezrobotnych:

powyżej 50. roku życia oraz posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku , albo

, albo mających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat lub dziecko niepełnosprawne w

wieku do 24 lat, których małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu

okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego, albo

w wieku do 24 lat, których małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego, albo samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat lub dziecko niepełnosprawne

w wieku do 24 lat,

w wieku do 24 lat, niepełnosprawnych,

członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Po zmianie przepisów dotyczących zastąpienia zasiłku w wysokości 80% zasiłkiem w wysokości 100% na przestrzeni 2024–2034 wydatki z Funduszu Pracy wynosiłyby prawie 37,650 mld zł wobec 37,628 mld zł bez wprowadzenia tej zmiany – zatem po wprowadzeniu zmiany wydatki Funduszu Pracy na ten cel wzrosłyby o prawie 22 mln zł. Równocześnie łącznie z 10,776 mld do 10,782 mld zł, czyli o ponad 6 mln zł, wzrosłyby wpływy do NFZ z tytułu składki zdrowotnej i do ZUS z tytułu składki emerytalno-rentowej.

Zmiany dla niepełnosprawnych

Podwyższony do 18. roku życia zostanie wiek dziecka niepełnosprawnego, którego koszty opieki starosta będzie mógł zrefundować bezrobotnemu (w obecnym stanie prawnym refundacja dotyczy kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6, a w przypadku, gdy jest to dziecko niepełnosprawne – do lat 7).

poprawa efektywności urzędów pracy i trwałości zatrudnienia osób wcześniej bezrobotnych,

zwiększenie mobilności osób szukających pracy,

skrócenie czasu poszukiwania pracy,

lepsza pomoc rodzinom, osobom powracającym na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osobom opiekującym się osobami zależnymi (dzieci, starsi rodzice, chorzy itp.),

Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli korzystać ze wszystkich form wsparcia na takich samach zasadach jak bezrobotni. Obecnie katalog form pomocy z jakich mogą korzystać poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych jest ograniczony.

unowocześnienie i zautomatyzowanie usług urzędów pracy,

zwiększenie dostępu do Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) osób prowadzących firmy jednoosobowe oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych,

uelastycznienie gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

zmniejszanie barier administracyjnych przy zatrudnianiu cudzoziemców, upraszczanie procesu zawierania niektórych umów,

uwzględnienie w działaniach aktywizacyjnych osób niezarejestrowanych (w tym biernych zawodowo) jako bezrobotne albo poszukujące pracy,

wsparcie pracodawców, zmniejszenie biurokracji i obowiązków sprawozdawczych dla przedsiębiorców,

Utworzenie stanowiska dla osoby z niepełnosprawnościami

Podwyższona zostanie też wysokość pożyczki na utworzenie stanowiska pracy z 6 do 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia (tj. z 45 242,16 do 75 403,60 zł). Umożliwione zostanie przeznaczenie do 25% wartości pożyczki na koszty osobowe pracownika.