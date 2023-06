Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne?

Jeżeli stan zdrowia osoby ubezpieczonej, korzystającej z zasiłku chorobowego z powodu niezdolności do pracy, nadal nie pozwala świadczyć pracy, ponieważ choroba nie ustała, ma ona prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Tak więc, po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego można starać się o kolejne świadczenie pieniężne czyli świadczenie rehabilitacyjne. Istotną przesłanką jest jednak to, że leczenie lub rehabilitacja mają pozwolić wrócić do pracy, czyli rehabilitacja ma pomóc w odzyskaniu zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i można je dostawać maksymalnie przez 12 miesięcy.

Kto może uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne można przyznać osobie, której:

przyznano wcześniej zasiłek chorobowy i niedługo kończy się maksymalny okres, przez który można go pobierać (182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – 270 dni),

mimo leczenia nadal nie można wrócić do pracy,

dalsze leczenie albo rehabilitacja mogą ci pomóc w powrocie do pracy,

jeżeli spełnia się jeden z poniższych warunków:

- jest się pracownikiem,

- pracuje się na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług albo współpracuje z taką osobą, pracuje się na podstawie umowy uaktywniającej, np. jest się nianią,

- wykonuje się pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej,

- prowadzi się działalność pozarolniczą albo współpracuje z taką osobą,

- jest się członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

- pracuje się odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywa się karę pozbawienia wolności albo jest się osobą tymczasowo aresztowaną,

- jest się osobą duchowną,

- pobiera się zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia i nadal choruje,

- odbywa się służbę zastępczą.

Kiedy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje?

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje jeżeli dana osoba ma:

przyznaną emeryturę,

pobiera zasiłek dla bezrobotnych albo zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,

ma przyznaną rentę z powodu niezdolności do pracy, ma nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające albo jest na urlopie dla poratowania zdrowia,

jest na urlopie bezpłatnym albo urlopie wychowawczym,

odbywa karę pozbawienia wolności albo jest osobą tymczasowo aresztowaną i nie ma skierowania do pracy.

Przez ile przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne można otrzymać na czas niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak maksymalnie jest to 12 miesięcy. Co ważne świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane jednorazowo lub w częściach.

Kto decyduje o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego?

O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS. To lekarz wydaje orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS można się odwołać?

Tak, od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS można się odwołać, do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Sprzeciw ten może być wniesiony pisemnie lub ustnie do protokołu.

Z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS w terminie 14 dni może również nie zgodzić się Prezes ZUS. W tych przypadkach wnioskujący będzie wzywany ponownie na badanie lekarskie przed komisję lekarską ZUS.

Od orzeczenia komisji przysługuje odwołanie do sądu pracy.

Jakie dokumenty złożyć aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

Najważniejsze dokumenty, których żąda ZUS to:

wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZNp-7) – oprócz wnioskującego druk musi wypełnić również płatnik składek (na przykład pracodawca); zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) – druk wypełnia lekarz, który prowadzi leczenie, lekarz może złożyć ten dokument przez PUE ZUS; wywiad zawodowy z miejsca pracy (OL-10) – druk wystawia płatnik składek; oświadczenie (Z-10) – jeśli składa się wniosek o świadczenie i nie ma się już ubezpieczenia chorobowego, wypełnione i podpisane oświadczenie można wysyłać przez PUE ZUS.

Ile czeka się na decyzję co do świadczenia rehabilitacyjnego?

W ciągu 60 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów ZUS wydaje decyzję, w praktyce bywa to jednak dużo wcześniej.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni)

75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres

100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierasz świadczenie w czasie ciąży.

Kiedy następuje pierwsza wypłata świadczenia rehabilitacyjnego?

Pierwsza wypłata świadczenia rehabilitacyjnego zależy od tego, kto wypłaca świadczenie, i tak:

jeśli świadczenie będzie wypłacane przez ZUS – w ciągu 60 dni od dnia, w którym złoży się wniosek;

jeśli świadczenie będzie wypłacane przez płatnika składek (na przykład przez pracodawcę) – w terminie, w którym płatnik wypłaca wynagrodzenia . Ale musi to zrobić nie później niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez niego decyzji ZUS

Wypłata świadczenia jest regularna – co miesiąc dostaje się świadczenie na konto lub adres, który poda się we wniosku.