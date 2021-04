Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla grup uprzywilejowanych

Zapewniona opieka nad dziećmi w przedszkolu a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Pani jest w grupie osób uprawnionych do wysłania dziecka do przedszkola. Jednakże z uwagi na duże zachorowanie w placówce, chce zostać z dzieckiem w domu. Pani pyta czy ZUS może odmówić jej zasiłku opiekuńczego z uwagi na to, że mogła wysłać dziecko do przedszkola?

Do 11 kwietnia 2021 r. [red. przedłużono do 18 kwietnia 2021 r.] czasowo ograniczono funkcjonowanie:

form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jednakże dyrektorzy tych placówek (na wniosek zainteresowanych rodziców) mają obowiązek zorganizować opiekę, zajęcia edukacyjne, opiekuńczo wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy:

są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

wykonują działania ratownicze,

są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,

są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Czy grupy uprzywilejowane mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Na Infolinię RPO dzwoni wiele osób wykonujących prace uprawniające do zapewnienia ich dzieciom opieki przez placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zdarza się, że informują, iż chcą skorzystać z możliwości zaopiekowania się dzieckiem w domu oraz uzyskać w związku z tym wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z rozmów wynika, że często pracodawcy interpretują przepisy w ten sposób, że skoro rodzic ma możliwość skorzystania z opieki instytucjonalnej dla dziecka, to nie może pobierać dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Na stronie internetowej ZUS możemy przeczytać jednoznaczną informację (https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-...):

„Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inną formę wychowania przedszkolnego lub przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.”

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.1842 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.561).

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.560).

Stan prawny na dzień 07.04.2021 r.