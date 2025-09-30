Nowe benefity: coraz więcej pracodawców dopłaca do dojazdów do pracy. 137 zł to przeciętny koszt dojazdu Polaka do pracy

Nowe benefity pracownicze w postaci dopłat do dojazdów do pracy są coraz częściej oferowane przez pracodawców. Średnio przeciętny Polak wydaje 137 zł na dojazd do pracy. Okazuje się, że benefity mobilnościowe to jedne z najbardziej atrakcyjnych dodatków dla pracowników. Zachęcają do powrotów do biur z pracy zdalnej i budują lojalność zatrudnionych.

Nowe benefity: dopłaty do dojazdów do pracy

Pracownicy coraz częściej oczekują wsparcia od pracodawców w pokrywaniu kosztów podróży. To m.in. dopłaty do paliwa, biletów komunikacji miejskiej czy usług przewozowych. Dziś benefity mobilnościowe oferuje 9 proc. firm – wynika z badania Bolt Business. Raport wskazuje, że ponad połowa Polaków dojeżdża do pracy samochodem i spędza w nim co najmniej pół godziny dziennie.

– Z naszych badań jasno wynika, że podstawowym środkiem transportu jest samochód, którego koszty utrzymania są oczywiście wysokie. Dla zobrazowania – w Polsce dojazd do pracy dla przeciętnego Kowalskiego to 137 zł, czyli wysokość przykładowego rachunku kilkudniowych zakupów spożywczych czy też rachunku za internet – mówi agencji Newseria Magda Frątczak, senior country sales manager w Bolt Business w Polsce. – Koszty tych dojazdów są znacząco różne w poszczególnych krajach. Polska wyszła jako najtańsza wśród wszystkich analizowanych rynków, a najdroższa okazała się Słowacja. Pomiędzy nimi były Czechy oraz Rumunia.

Polacy dojeżdżają do pracy samochodami

Z badania przeprowadzonego przez Minds & Roses dla Bolt Business w Polsce, Czechach, Rumunii i Słowacji wynika, że samochód pozostaje najczęściej wybieraną formą transportu do pracy w każdym z badanych krajów. W Polsce jest to 55 proc. respondentów. – Istotne jest to, że wiele osób, oprócz codziennych dojazdów do biura, wykorzystuje auto również do załatwienia codziennych spraw, co powoduje, że spędza w nim co najmniej 30 minut dziennie – podkreśla Magda Frątczak.

Pytani o to, co lubią, a czego nie lubią w dojazdach, respondenci w poszczególnych krajach wskazywali na różne szczegóły, ale pojawiły się wyraźne wzorce. Wśród korzyści respondenci wymienili: czas na refleksję (35 proc.), element codziennej rutyny (34 proc.), czas na relaks (33 proc.). Z kolei najczęściej wskazywane frustracje to korki (40 proc.), koszty (32 proc.) i tłok w komunikacji (30 proc.).

Poziom satysfakcji z dojazdów jest dość wysoki, bo deklaruje ją ok. 2/3 badanych. Problemem często jest jednak jakość i komfort podróży. Szczególnie wyraźne różnice widać między osobami z centrów miast a tymi dojeżdżającymi z obrzeży i terenów wiejskich, gdzie satysfakcja spada do 58 proc.

Dopłaty do transportu zachęcają co powrotu do biura

– Prawie 40 proc. pracowników w każdym z krajów chciałoby mieć benefit dotyczący mobilności, czyli w jakiś sposób chcieliby, aby pracodawca rekompensował im zarówno czas, jak i cenę dojazdu do biura. Co istotne, jedynie 9 proc. firm w Polsce jest w stanie taką propozycję swoim pracownikom dać – zauważa przedstawicielka Bolt Business.

Chociaż ponad połowa pracowników (53 proc.) nie musi codziennie pojawiać się w biurze, to dopłaty do transportu są najczęściej wskazywanym benefitem, który mógłby ich zachęcić do częstszej obecności. Zadeklarowało to 48 proc. respondentów. Z kolei 36 proc. respondentów wskazało budżet na dojazdy jako jeden z najatrakcyjniejszych benefitów pracowniczych. Jako pożądane wsparcie wymieniano zwykle zwrot kosztów paliwa i transportu publicznego. Oczekiwane dopłaty miesięczne do dojazdów wynoszą średnio 177 zł.

Benefity mobilnościowe

– Praktyka pokazuje, że system benefitów mobilnościowych nie musi być skomplikowany. Mówimy tutaj o bardzo prostych rozwiązaniach – może to być dofinansowanie do paliwa, bilet miesięczny na komunikację publiczną albo budżet w aplikacji mobilnej, która daje możliwość wykorzystania go w sposób najkorzystniejszy dla pracownika – wskazuje Magda Frątczak. – Z naszego badania ewidentnie wynika, że benefity mobilnościowe są jednym z najsilniejszych benefitów budujących lojalność pracowników. Ponad 1/3 respondentów powiedziała, że są dla nich najatrakcyjniejsze. To pokazuje, jak duża jest przestrzeń do poprawy i jak duży potencjał mają firmy, które zdecydują się na taki krok.

Dla najmłodszych pracowników (18–24 lata) szczególnie atrakcyjne są usługi przewozowe takie jak Bolt – wskazało je 28 proc. badanych. To w tej grupie wiekowej, czyli wśród najmłodszych pracowników, którzy rozpoczynali kariery w czasie pandemii, oczekiwania co do benefitów związanych z mobilnością są szczególnie silne. Możliwość korzystania z takiego wsparcia jest dla nich istotnym elementem poprawiającym satysfakcję z pracy.