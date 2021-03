Zamknięte przedszkola a dzieci przedszkolanki - co na to prawo?

Zamknięte przedszkola a dzieci przedszkolanki

Otrzymaliśmy pytania od naszych Czytelników, którzy pracują w przedszkolach. Pytają o możliwość pozostawienia swoich dzieci w przedszkolach w czasie zamknięcia ich z powodu COVID-19. Niektóre Czytelniczki pracują jako przedszkolanki w przedszkolach, do których uczęszczają ich dzieci. Jeśli one muszą pracować, ponieważ obowiązkiem przedszkola jest zapewnienie opieki nad dziećmi medyków i służb porządkowych walczących z pandemią, to czy ich dzieci mogą również pozostać w placówce? W związku z powyższym wystosowaliśmy pytanie do Państwowej Inspekcji Pracy:

"W związku z zamknięciem żłobków i przedszkoli od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r., do których uczęszczają także dzieci przedszkolanek powstaje problem. Wyjątek zapewnienia opieki dzieciom medyków i innych służb walczących z COVID-19, osoby zatrudnione w przedszkolach i żłobkach muszą wykonywać pracę. Nie mogą więc opiekować się w tym czasie swoimi dziećmi. Czy dzieci przedszkolanek i pań pracujących w żłobkach również mogą przychodzić do placówek?"

Czy dziecko osoby pracującej w przedszkolu może przychodzić do placówki?

Odpowiedź Departamentu Prawnego GIP:

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 560) w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Jednocześnie w rozporządzeniu przewidziano wyjątki od powyższej zasady. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, na wniosek rodziców dzieci, którzy:

są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek – mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci.

Analogicznie rozwiązania w odniesieniu do przedszkoli przewiduje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 561). Zgodnie z § 2 rozporządzenia od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Również w tym przypadku, dyrektor przedszkola na wniosek rodziców dzieci, którzy m.in. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, lub są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.