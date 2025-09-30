Jakie kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać?

Jakie kierunki studiów gwarantują dobry start na rynku pracy? Jakie studia wybrać, żeby dobrze zarabiać już na początku kariery zawodowej? Oto kilka pomysłów najbardziej opłacalnych wyborów.

Jaki kierunek studiów wybrać?

W tym tygodniu na uczelniach w całym kraju pojawili się świeżo upieczeni studenci, którzy dopiero rozpoczynają swoją akademicką przygodę. W czasach, gdy rynek pracy zmienia się równie szybko, jak oczekiwania wobec przyszłych absolwentów, wybór kierunku studiów ma kluczowe znaczenie dla wysokości zarobków. Eksperci Personnel Service przygotowali zestawienie tych najbardziej opłacalnych. Na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć absolwenci informatyki na Politechnice Warszawskiej oraz górnictwa i geologii na Politechnice Śląskiej.

Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2025 roku wyniosło 8769,08 zł. To jednak tylko punkt odniesienia, bo w oparciu o zestawienie z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci wybranych kierunków mogą liczyć nawet na kilkukrotnie wyższe pensje.

Informatyka i nowe technologie - najbardziej opłacalne kierunki studiów

Branża IT pozostaje jednym z najpewniejszych wyborów zawodowych. Najlepiej wynagradzane są osoby po informatyce na Politechnice Warszawskiej, gdzie pensje sięgają 16 956,6 zł brutto. Równie wysokie zarobki uzyskują specjaliści po Akademii WIT w Warszawie (14 097,67 zł brutto) oraz Uniwersytecie Warszawskim (14 025,12 zł brutto). W czołówce znalazła się także informatyka stosowana na Politechnice Warszawskiej (14 918,93 zł brutto) i informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim (13 663,15 zł brutto). Nowoczesne ścieżki, jak Informatyka – Data Science na AGH (13 140,83 zł brutto) czy Inżynieria i analiza danych na Politechnice Warszawskiej (13 579,91 zł brutto), pokazują, że popyt na specjalistów od przetwarzania informacji stale rośnie.

Wysoko oceniono też bardziej wyspecjalizowane studia: automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa na Politechnice Warszawskiej (12 455,36 zł brutto), teleinformatyka na AGH (12 131,33 zł brutto), informatyka gier komputerowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (11 081,89 zł brutto) oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo na Wojskowej Akademii Technicznej (10 990,73 zł brutto).

– Wybór odpowiedniego kierunku to połowa sukcesu, ale nie mniej ważna jest gotowość do ciągłej nauki i dostosowywania się do zmieniającego się rynku pracy. Dynamiczny postęp technologiczny wymusza na pracownikach natychmiastowe reakcje i nieustanne podnoszenie kwalifikacji. Umiejętność szybkiego uczenia się nowych narzędzi i technologii staje się dziś tak samo istotna jak sam dyplom uczelni. Warto także pamiętać, że w niektórych województwach deficyt specjalistów w wybranych branżach znacząco podnosi poziom wynagrodzeń. Dlatego elastyczność, gotowość do zmiany miejsca zamieszkania czy pracy, a także otwartość na międzynarodowe doświadczenia mogą być kluczowe w rozwoju kariery – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Inżynieria i nauki techniczne - dobre kierunki studiów

Solidne zaplecze techniczne wciąż procentuje na rynku pracy. Osoby kończące górnictwo i geologię na Politechnice Śląskiej zarabiają średnio 14 214,1 zł brutto, a niemal identyczne stawki osiągają absolwenci tego kierunku na Politechnice Wrocławskiej (14 185,81 zł brutto). Wysokie wynagrodzenia czekają też na osoby po inżynierii obliczeniowej na Uniwersytecie Warszawskim (13 000,55 zł brutto) czy geoinformatyce na AGH (11 361,78 zł brutto). Dobrym wyborem okazuje się również inżynieria górnicza na AGH (11 137,2 zł brutto) oraz inżynieria naftowa i gazownicza na AGH (10 981,34 zł brutto).

Kierunki medyczne z wysokimi zarobkami

Sektor zdrowotny, oprócz stabilności, oferuje też wysokie zarobki. Absolwenci pielęgniarstwa na Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka mogą liczyć na wynagrodzenia rzędu 14 148,57 zł brutto, a ci po Uniwersytecie Zielonogórskim – na 13 301,21 zł brutto. Wysoko w zestawieniu uplasowało się także zdrowie publiczne na Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana (13 529,39 zł brutto). Solidne perspektywy finansowe daje również położnictwo na Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka (11 947,14 zł brutto).

Analityka i finanse - kierunki studiów gwarantujące wysokie zarobki

Rosnące znaczenie danych i analityki biznesowej znajduje potwierdzenie także w tegorocznym rankingu. Data Science and Business Analytics na Uniwersytecie Warszawskim daje możliwość osiągania zarobków na poziomie 12 525,27 zł brutto, a kierunek analiza danych – big data na Szkole Głównej Handlowej pozwala uzyskać średnio 11 064,62 zł brutto.

– Wybór kierunku powinien być nie tylko racjonalny, ale też zgodny z indywidualnymi predyspozycjami. Zawód wykonywany z pasją i zaangażowaniem zawsze będzie intratny, bo takie osoby szybciej się rozwijają i łatwiej odnajdują w zmieniających się realiach rynku. Wyspecjalizowani eksperci są i będą w cenie, niezależnie od branży. Dlatego warto zastanowić się nie tylko nad tym, co dobrze płaci dziś, ale także które kierunki mają przyszłość w perspektywie kolejnych 10-20 lat – podsumowuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Biznes i zarządzanie

Edukacja nie musi kończyć się na uzyskaniu tytułu licencjata czy magistra. Kierunki biznesowe, a dokładnie Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu otwiera drogę do wynagrodzeń od 20 178,8 zł brutto do nawet 21 985,07 zł brutto, co ponad dwukrotnie przewyższa średnią krajową.

Źródło: Personnel Service