REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Jakie kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać?

Jakie kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2025, 10:12
jakie kierunki studiów wybrać aby dobrze zarabiać studia wysokie zarobki
Jakie kierunki studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? Studia i wysokie zarobki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jakie kierunki studiów gwarantują dobry start na rynku pracy? Jakie studia wybrać, żeby dobrze zarabiać już na początku kariery zawodowej? Oto kilka pomysłów najbardziej opłacalnych wyborów.

rozwiń >

Jaki kierunek studiów wybrać?

W tym tygodniu na uczelniach w całym kraju pojawili się świeżo upieczeni studenci, którzy dopiero rozpoczynają swoją akademicką przygodę. W czasach, gdy rynek pracy zmienia się równie szybko, jak oczekiwania wobec przyszłych absolwentów, wybór kierunku studiów ma kluczowe znaczenie dla wysokości zarobków. Eksperci Personnel Service przygotowali zestawienie tych najbardziej opłacalnych. Na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć absolwenci informatyki na Politechnice Warszawskiej oraz górnictwa i geologii na Politechnice Śląskiej.

REKLAMA

REKLAMA

Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2025 roku wyniosło 8769,08 zł. To jednak tylko punkt odniesienia, bo w oparciu o zestawienie z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), absolwenci wybranych kierunków mogą liczyć nawet na kilkukrotnie wyższe pensje.

Informatyka i nowe technologie - najbardziej opłacalne kierunki studiów

Branża IT pozostaje jednym z najpewniejszych wyborów zawodowych. Najlepiej wynagradzane są osoby po informatyce na Politechnice Warszawskiej, gdzie pensje sięgają 16 956,6 zł brutto. Równie wysokie zarobki uzyskują specjaliści po Akademii WIT w Warszawie (14 097,67 zł brutto) oraz Uniwersytecie Warszawskim (14 025,12 zł brutto). W czołówce znalazła się także informatyka stosowana na Politechnice Warszawskiej (14 918,93 zł brutto) i informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim (13 663,15 zł brutto). Nowoczesne ścieżki, jak Informatyka – Data Science na AGH (13 140,83 zł brutto) czy Inżynieria i analiza danych na Politechnice Warszawskiej (13 579,91 zł brutto), pokazują, że popyt na specjalistów od przetwarzania informacji stale rośnie.

Wysoko oceniono też bardziej wyspecjalizowane studia: automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa na Politechnice Warszawskiej (12 455,36 zł brutto), teleinformatyka na AGH (12 131,33 zł brutto), informatyka gier komputerowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (11 081,89 zł brutto) oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo na Wojskowej Akademii Technicznej (10 990,73 zł brutto).

REKLAMA

Wybór odpowiedniego kierunku to połowa sukcesu, ale nie mniej ważna jest gotowość do ciągłej nauki i dostosowywania się do zmieniającego się rynku pracy. Dynamiczny postęp technologiczny wymusza na pracownikach natychmiastowe reakcje i nieustanne podnoszenie kwalifikacji. Umiejętność szybkiego uczenia się nowych narzędzi i technologii staje się dziś tak samo istotna jak sam dyplom uczelni. Warto także pamiętać, że w niektórych województwach deficyt specjalistów w wybranych branżach znacząco podnosi poziom wynagrodzeń. Dlatego elastyczność, gotowość do zmiany miejsca zamieszkania czy pracy, a także otwartość na międzynarodowe doświadczenia mogą być kluczowe w rozwoju kariery – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Inżynieria i nauki techniczne - dobre kierunki studiów

Solidne zaplecze techniczne wciąż procentuje na rynku pracy. Osoby kończące górnictwo i geologię na Politechnice Śląskiej zarabiają średnio 14 214,1 zł brutto, a niemal identyczne stawki osiągają absolwenci tego kierunku na Politechnice Wrocławskiej (14 185,81 zł brutto). Wysokie wynagrodzenia czekają też na osoby po inżynierii obliczeniowej na Uniwersytecie Warszawskim (13 000,55 zł brutto) czy geoinformatyce na AGH (11 361,78 zł brutto). Dobrym wyborem okazuje się również inżynieria górnicza na AGH (11 137,2 zł brutto) oraz inżynieria naftowa i gazownicza na AGH (10 981,34 zł brutto).

Kierunki medyczne z wysokimi zarobkami

Sektor zdrowotny, oprócz stabilności, oferuje też wysokie zarobki. Absolwenci pielęgniarstwa na Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka mogą liczyć na wynagrodzenia rzędu 14 148,57 zł brutto, a ci po Uniwersytecie Zielonogórskim – na 13 301,21 zł brutto. Wysoko w zestawieniu uplasowało się także zdrowie publiczne na Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta Schumana (13 529,39 zł brutto). Solidne perspektywy finansowe daje również położnictwo na Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka (11 947,14 zł brutto).

Analityka i finanse - kierunki studiów gwarantujące wysokie zarobki

Rosnące znaczenie danych i analityki biznesowej znajduje potwierdzenie także w tegorocznym rankingu. Data Science and Business Analytics na Uniwersytecie Warszawskim daje możliwość osiągania zarobków na poziomie 12 525,27 zł brutto, a kierunek analiza danych – big data na Szkole Głównej Handlowej pozwala uzyskać średnio 11 064,62 zł brutto.

Wybór kierunku powinien być nie tylko racjonalny, ale też zgodny z indywidualnymi predyspozycjami. Zawód wykonywany z pasją i zaangażowaniem zawsze będzie intratny, bo takie osoby szybciej się rozwijają i łatwiej odnajdują w zmieniających się realiach rynku. Wyspecjalizowani eksperci są i będą w cenie, niezależnie od branży. Dlatego warto zastanowić się nie tylko nad tym, co dobrze płaci dziś, ale także które kierunki mają przyszłość w perspektywie kolejnych 10-20 lat – podsumowuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Biznes i zarządzanie

Edukacja nie musi kończyć się na uzyskaniu tytułu licencjata czy magistra. Kierunki biznesowe, a dokładnie Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu otwiera drogę do wynagrodzeń od 20 178,8 zł brutto do nawet 21 985,07 zł brutto, co ponad dwukrotnie przewyższa średnią krajową.

Źródło: Personnel Service

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Studia a rynek pracy 2025: jakie kierunki wybrać, gdzie studiować i czy warto kontynuować naukę po licencjacie? [WYWIAD]
Studia a rynek pracy 2025: jakie kierunki wybrać, gdzie studiować i czy warto kontynuować naukę po licencjacie? [WYWIAD]
Preferencyjny kredyt na studia lekarskie. Możliwość umorzenia do 100 proc. kwoty kredytu po przepracowaniu 10 lat w publicznej służbie zdrowia
Preferencyjny kredyt na studia lekarskie. Możliwość umorzenia do 100 proc. kwoty kredytu po przepracowaniu 10 lat w publicznej służbie zdrowia
Studia coraz droższe. Student wyda dziś prawie 4 tys. zł miesięcznie – wielu rozważa rezygnację
Studia coraz droższe. Student wyda dziś prawie 4 tys. zł miesięcznie – wielu rozważa rezygnację
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe benefity: coraz więcej pracodawców dopłaca do dojazdów do pracy. 137 zł to przeciętny koszt dojazdu Polaka do pracy
30 wrz 2025

Nowe benefity pracownicze w postaci dopłat do dojazdów do pracy są coraz częściej oferowane przez pracodawców. Średnio przeciętny Polak wydaje 137 zł na dojazd do pracy. Okazuje się, że benefity mobilnościowe to jedne z najbardziej atrakcyjnych dodatków dla pracowników. Zachęcają do powrotów do biur z pracy zdalnej i budują lojalność zatrudnionych.
Korzystanie przez kandydatów do pracy ze sztucznej inteligencji podczas udziału w rekrutacji - jak oceniają to rekruterzy?
30 wrz 2025

Okazuje się, że aż 36 proc. rekruterów miało do czynienia z kandydatami używającymi sztucznej inteligencji podczas procesu zatrudniania. Teraz polski portal No Fluff Jobs wprowadza unikalne na rynku narzędzie AI, które usprawnia pracę zespołów rekrutacji.
Zastrzeżenia do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Co dalej z przekształceniem zlecenia w umowę o pracę?
29 wrz 2025

Budzący szerokie poruszenie wśród przedsiębiorców projekt ustawy poszerzającej kompetencje inspektorów pracy stał się przedmiotem wystąpienia Rzecznika MŚP do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Poniżej zastrzeżenia do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Emerycie, sprawdź swoje konto. ZUS zakończył wpłaty dla 6,5 mln osób
29 wrz 2025

Emerycie, sprawdź swoje konto. ZUS informuje, że wszystkie czternastki zostały już wypłacone. Ile wynosi czternasta emerytura w 2025 roku? Nie zawsze jest wypłacana. Sprawdź, kiedy może się okazać, że nie otrzymasz świadczenia.

REKLAMA

Minimalne wynagrodzenie 2026: wszystkim należy się podwyżka inflacyjna czy tylko najmniej zarabiającym? [Wywiad]
29 wrz 2025

Minimalne wynagrodzenie w 2026 r. wyniesie 4806 zł brutto. Czy to w porządku, że corocznie podnosi się płace tylko pracowników najmniej zarabiających? Czy wszystkim należy się podwyżka inflacyjna? Na pytania odpowiada Małgorzata Gawryszewska, dyrektorka HR w Seris Konsalnet.
Październik 2025: kalendarz do druku [PDF]
26 wrz 2025

Pobierz kalendarz września 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Wrzesień 2025 roku ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we wrześniu? Wydrukuj i zrób notatki na nowy miesiąc.
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – kwestie prawne i praktyczne. Bariery językowe i kulturowe – jak je przezwyciężać
26 wrz 2025

Z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce, a krajowy rynek coraz częściej opiera się na pracownikach z zagranicy, próbując odpowiedzieć m.in. na wyzwania związane z rosnącymi niedoborami kadrowymi. Pomimo uproszczenia procedur, zatrudnianie obcokrajowców to wciąż szereg wyzwań formalno-prawnych oraz społecznych, które jeśli nie zostaną dobrze zaadresowane, mogą prowadzić do konfliktów interpersonalnych, mniejszej efektywności, wyższej rotacji czy obniżenia satysfakcji pracowników.
Kilka wskazówek zdrowotnych dla pracownika po 50. roku życia. Lekarz radzi jak pracodawca może pomóc
25 wrz 2025

Pracownicy po 50. roku życia będą niedługo stanowili zdecydowaną większość zatrudnionych w Polsce. To efekt starzejącego się społeczeństwa. Pracodawcy powinni zacząć bardziej dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników w średnim wieku. Oto kilka wskazówek zdrowotnych od lekarza dla pracowników i pracodawców.

REKLAMA

Rekrutacja pod kontrolą. Czyli pozyskiwanie pracowników zgodnie z prawem
25 wrz 2025

Rekrutacja to skomplikowany i wieloaspektowy proces, który spędza sen z powiek nie tylko kandydatom do pracy, lecz także doświadczonym rekruterom. Wyobraźmy sobie, że w rekrutacji wszystkie chwyty są dozwolone. O ile kreatywne (czasem nieuczciwe) zagrywki kandydata łatwo wykryć, o tyle nadużycia po stronie pracodawcy potrafią pozostać w cieniu: niepodawanie widełek płacowych, selekcja pod pozorem obiektywnych kryteriów, manipulowanie zakresem obowiązków czy pozorowane ogłoszenia zbierające dane. Pole do nadużyć jest szerokie. Jak im zapobiegać?
Dlaczego potrzebujemy Rzecznika Praw Pracownika? [24 września 2025 r. resort pracy formalnie zaproponował nową instytucję]
25 wrz 2025

Dlaczego potrzebujemy Rzecznika Praw Pracownika? Bo prawa pracowników wciąż (pomimo funkcjonowania Inspekcji Pracy) nie są należycie chronione! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało opracowanie ustawy powołującej Rzecznika Praw Pracownika – nowego organu, mającego stać na straży praw wszystkich osób świadczących pracę, w różnych formach - nie tylko prawno-pracowniczych.

REKLAMA