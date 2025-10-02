REKLAMA

Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych w 2026 r.

Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych w 2026 r.

02 października 2025, 06:05
[Data aktualizacji 23 września 2025, 05:30]
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych w 2026 r. Jakie uprawnienia Ci przysługują
Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych w 2026 r. Jakie uprawnienia Ci przysługują
shutterstock

Przerwy w pracy dla osób z niepełnosprawnościami nie są jedynie uprzejmością pracodawcy, a prawnie zagwarantowanym przywilejem, który ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i komfortu pracownika. Sprawdź, co dokładnie przysługuje Ci w 2026 roku, w zależności od posiadanego orzeczenia, i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dodatkowy czas na odpoczynek i rehabilitację.

rozwiń >

Przepisy prawa pracy w Polsce gwarantują osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności szereg przywilejów, które mają na celu ułatwienie im funkcjonowania na rynku pracy i w miejscu zatrudnienia. Jednym z najważniejszych i najbardziej cenionych przez pracowników uprawnień jest prawo do dodatkowych przerw. W 2026 roku zasady te pozostają w mocy, jednak wzrasta świadomość pracowników i pracodawców na temat ich przestrzegania. To, co dla jednych jest prostym uprawnieniem, dla innych staje się kluczowym elementem codziennej rehabilitacji i dbania o zdrowie. Warto dokładnie poznać zasady, aby w pełni korzystać z przysługujących praw.

Rodzaje przerw a stopień niepełnosprawności

Stopień znaczny (I stopień): Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do dodatkowej, 45-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Przerwa ta jest przeznaczona na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Jest to uprawnienie niezależne od 15-minutowej przerwy, którą przysługuje każdemu pracownikowi, jeśli jego dobowy wymiar pracy wynosi co najmniej 6 godzin. W praktyce oznacza to, że osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może mieć dwie przerwy w ciągu dnia, trwające łącznie do 60 minut.

Stopień umiarkowany (II stopień): Pracownikom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, przeznaczonej na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Podobnie jak w przypadku stopnia znacznego, jest to przerwa dodatkowa i nie koliduje z ogólną, 15-minutową przerwą.

Stopień lekki (III stopień): Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności również mają prawo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Przerwa ta, podobnie jak w pozostałych przypadkach, jest przeznaczona na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Warto zaznaczyć, że w orzecznictwie sądów pracy dominuje pogląd, że prawo do dodatkowej przerwy jest bezwzględne i pracodawca nie może go ograniczyć ani odebrać. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt II UK 12/11), „przepisy o czasie pracy osób niepełnosprawnych mają charakter ochronny i gwarantują im szereg uprawnień, które powinny być interpretowane na ich korzyść”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Praktyczne zastosowanie przerw – jak to działa?

Wielu pracowników z niepełnosprawnościami zastanawia się, jak w praktyce korzystać z dodatkowej przerwy. Należy pamiętać, że jest ona wliczana do czasu pracy, co oznacza, że pracownik może ją wykorzystać w dowolnym momencie, po uzgodnieniu z pracodawcą. Przerwa ta nie jest przeznaczona na posiłek, a jej celem jest umożliwienie pracownikowi odpoczynku, wykonania ćwiczeń rehabilitacyjnych czy rozluźnienia mięśni, co jest szczególnie istotne w pracy biurowej.

Ważne

Pracownik nie musi przedstawiać zaświadczenia o potrzebie dodatkowej przerwy od lekarza. Wystarczy, że poinformuje pracodawcę o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności. Pracodawca ma obowiązek dostosować harmonogram pracy do potrzeb pracownika.

Przykład

Pani Anna, zatrudniona w biurze na pełen etat, posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami, przysługuje jej dodatkowe 15 minut przerwy. W praktyce, jej dzień pracy może wyglądać następująco:

8:00 - 16:00 – czas pracy (w tym jedna przerwa 15-minutowa na posiłek)

10:30 - 10:45 – przerwa na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek

13:00 - 13:15 – przerwa na posiłek

W rezultacie, choć jej czas pracy wynosi 8 godzin, efektywny czas spędzony przy biurku jest krótszy, co przekłada się na lepsze samopoczucie i wyższą produktywność.

Kary dla pracodawcy

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy i przerw dla osób niepełnosprawnych może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi dla pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca, który narusza prawa pracownika, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Ponadto, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ma prawo przeprowadzić kontrolę i nakazać pracodawcy dostosowanie się do przepisów.

Ważne

Pracodawca, który narusza prawa pracownika z niepełnosprawnością, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, a w niektórych przypadkach, nawet przestępstwo.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II UK 221/11) uznał, że „obowiązek pracodawcy do zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla osób niepełnosprawnych wynika wprost z Konstytucji RP oraz z przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej”.

Porównanie przerw dla różnych stopni niepełnosprawności

Warto przedstawić zasady dotyczące przerw w formie tabeli, aby w klarowny sposób pokazać różnice między poszczególnymi stopniami niepełnosprawności.

Tabela 1. Dodatkowe przerwy w pracy dla osób ze stopniem niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności

Dodatkowa przerwa (na rehabilitację/wypoczynek)

Dodatkowa przerwa na gimnastykę/wypoczynek (jeśli wniosek o nią został złożony)

Znaczny (I stopień)

45 minut

tak

Umiarkowany (II stopień)

15 minut

tak

Lekki (III stopień)

15 minut

tak

Ważne jest, aby pamiętać, że powyższe zasady dotyczą wszystkich rodzajów zatrudnienia, w tym umów o pracę na czas określony, nieokreślony, a także umów na zastępstwo.

Dodatkowe uprawnienia dla pracowników z niepełnosprawnością

Prawo do przerw to tylko jeden z wielu przywilejów. Warto również wspomnieć o innych kluczowych uprawnieniach, które mają bezpośredni wpływ na komfort i warunki pracy:

Skrócony wymiar czasu pracy: Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, czas ten jest jeszcze krótszy i wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Warto podkreślić, że wynagrodzenie za pracę w skróconym wymiarze czasu pozostaje takie samo, jak w przypadku pełnego etatu.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy: Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym.

Zwolnienie z pracy na czas turnusów rehabilitacyjnych: Pracownik z niepełnosprawnością może uzyskać zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Czas ten nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Rola orzeczenia o niepełnosprawności

Kluczowym dokumentem, który uprawnia do korzystania z wszystkich tych przywilejów, jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. To dokument wydawany przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pracownik, aby skorzystać z ulg, musi dostarczyć pracodawcy kopię orzeczenia. Ważne jest, aby to zrobić w odpowiednim czasie, najlepiej zaraz po zatrudnieniu.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 czerwca 2013 r. (sygn. akt II UK 201/12) uznał, że „pracodawca, który zatrudnia osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności, ma obowiązek uwzględnić wszystkie jej uprawnienia wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, niezależnie od tego, czy pracownik o nie zawnioskował.”

W 2026 roku zasady dotyczące przerw w pracy dla osób niepełnosprawnych pozostają niezmienione. Pracownicy z I, II i III stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowej, wliczanej do czasu pracy, przerwy na rehabilitację lub wypoczynek. Prawa te są ściśle regulowane przez Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej, a ich nieprzestrzeganie przez pracodawcę może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Kluczowe jest, aby pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności znali swoje prawa i w pełni z nich korzystali.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2024 poz. 1836)

