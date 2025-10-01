REKLAMA

Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Pracodawcom opłaci się zatrudnienie pracownika powyżej 50 r. życia. Zmiany już obowiązują, są dofinansowania

Pracodawcom opłaci się zatrudnienie pracownika powyżej 50 r. życia. Zmiany już obowiązują, są dofinansowania

01 października 2025, 13:46
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
starszy pracownik pracownik 50+ pracodawca zatrudnienie dofinansowanie
Warto zatrudniać pracowników 50+. Sprawdź, co możesz zyskać
Zatrudnienie pracownika powyżej 50. roku życia staje się coraz bardziej opłacalne. Rządowe programy oferują pracodawcom konkretne korzyści finansowe. Sprawdź, jak możesz zyskać na zatrudnieniu doświadczonego specjalisty i otrzymać dofinansowanie do pensji.

rozwiń >

Wielu pracodawców, kierując się stereotypami, obawia się zatrudniania osób w wieku 50+. Tymczasem, świadome firmy od dawna doceniają potencjał dojrzałych pracowników, a państwo, rozumiejąc wyzwania demograficzne, aktywnie wspiera takie decyzje. Rządowe programy, które działają od lat i są systematycznie rozwijane, oferują konkretne dofinansowania, ulgi i zwolnienia z opłat, co sprawia, że zatrudnienie pracownika z doświadczeniem jest po prostu opłacalne. Zmiany w prawie, choć nie są rewolucją, stale umacniają ten trend, czyniąc 2026 rok idealnym momentem na przemyślenie swojej polityki kadrowej.

Dofinansowanie do pensji i składek ZUS

Jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia jest dofinansowanie do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. Programy te są realizowane głównie przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) i są skierowane do pracodawców, którzy zatrudnią osoby bezrobotne, które ukończyły 50. rok życia.

Dofinansowanie do wynagrodzenia: Pracodawca może otrzymać przez określony czas dofinansowanie do części wynagrodzenia zatrudnionego pracownika 50+. Wysokość wsparcia oraz okres jego wypłacania są uzależnione od wieku pracownika:

- Osoby po 50. roku życia: Dofinansowanie wypłacane jest przez okres 12 miesięcy.

- Osoby po 60. roku życia: Dofinansowanie wypłacane jest przez okres 24 miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kwota dofinansowania wynosi zazwyczaj do połowy minimalnego wynagrodzenia.

Zwolnienie ze składek ZUS: Pracodawca, który zatrudni pracownika, który ukończył 50. rok życia i jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, może zostać zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jest to stała korzyść, która może znacząco obniżyć koszty zatrudnienia.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 czerwca 2011 r. (sygn. akt II UK 10/11) uznał, że „polityka promująca zatrudnienie osób starszych jest kluczowa dla stabilności rynku pracy i ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek”.

Przykład

Przykład 1. Ile zaoszczędzi firma?

Pan Jan, 55-letni bezrobotny, zostaje zatrudniony w firmie produkcyjnej. Firma, w ramach programu PUP, uzyskuje dofinansowanie do jego pensji przez 12 miesięcy. Przy minimalnym wynagrodzeniu 4600 zł brutto w 2026 roku, dofinansowanie może wynieść ok. 2300 zł miesięcznie, co daje łącznie 27 600 zł rocznie. Dodatkowo, firma oszczędza na składkach na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Korzyści podatkowe i ulgi w biznesie

Oprócz bezpośredniego dofinansowania, istnieją również inne formy wsparcia, które obniżają koszty zatrudnienia:

Ulga na PIT: W niektórych programach, pracodawca może skorzystać z ulgi w podatku dochodowym, która pozwala na odliczenie części wydatków poniesionych na zatrudnienie.

Szkolenia i staże: Urzędy Pracy oferują dofinansowanie na szkolenia dla pracowników 50+, co pozwala firmie podnieść ich kwalifikacje bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Refundacja wyposażenia stanowiska pracy: Pracodawca może otrzymać środki na dostosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, co jest szczególnie istotne w przypadku starszych pracowników, którzy często mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 66 ustawy o promocji zatrudnienia, pracodawca może otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, a także dofinansowanie na adaptację lokalu.

Korzyści dla firmy – wiedza, lojalność i stabilność

Korzyści z zatrudnienia pracowników powyżej 50. roku życia wykraczają daleko poza aspekty finansowe. Dojrzałe osoby wnoszą do firmy wartości, których często brakuje młodym pracownikom.

Doświadczenie i wiedza: Pracownicy 50+ posiadają wieloletnie doświadczenie, które jest nieocenione w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Często są to specjaliści w swojej dziedzinie, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.

Lojalność i stabilność: Statystyki pokazują, że pracownicy powyżej 50. roku życia są bardziej lojalni i rzadziej zmieniają pracę, co przekłada się na mniejszą rotację w firmie i oszczędności na procesach rekrutacji.

Mentoring: Doświadczeni pracownicy mogą pełnić rolę mentorów dla młodszych kolegów, przekazując im wiedzę i umiejętności, co podnosi jakość pracy całej organizacji.

Odpowiedzialność i etyka pracy: Osoby po 50. roku życia cechują się dużą odpowiedzialnością, sumiennością i etyką pracy, co ma bezpośredni wpływ na jakość realizowanych projektów.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II UK 45/12) uznał, że „decyzje o zatrudnieniu powinny opierać się na kompetencjach i doświadczeniu, a nie na wieku, a programy wsparcia mają na celu eliminację barier, które mogłyby utrudniać dostęp do rynku pracy starszym pracownikom.”

Jakie zmiany obowiązują w 2026 roku?

W 2026 roku nie ma rewolucyjnych zmian w prawie, ale następuje wzmocnienie i rozwinięcie istniejących programów. Rząd stawia na ciągłość, dlatego programy dofinansowań są kontynuowane i dostosowywane do rosnących kosztów pracy (np. waloryzowane są stawki dofinansowania). Główna zmiana polega na zwiększonej dostępności informacji i uproszczeniu procedur, co ułatwia pracodawcom składanie wniosków i korzystanie z ulg.

Ważne

Pracodawca, aby skorzystać z dofinansowania, musi złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Należy pamiętać, że liczba miejsc w programach jest ograniczona.

Szczegółowe warunki dofinansowania

Dofinansowanie do wynagrodzenia, o którym wspomniano wcześniej, nie jest przyznawane automatycznie. Aby je uzyskać, pracodawca musi spełnić kilka warunków:

Zatrudnienie osoby bezrobotnej: Wsparcie dotyczy wyłącznie osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne.

Okres zatrudnienia: Pracodawca musi zobowiązać się do zatrudnienia pracownika na okres co najmniej 12 miesięcy w przypadku osób po 50. roku życia i 24 miesięcy w przypadku osób po 60. roku życia.

Wysokość wynagrodzenia: Dofinansowanie jest przyznawane na wynagrodzenie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykład

Przykład 2. Jak wyliczyć korzyści dla firmy

Firma zatrudnia pana Tomasza, 62-letniego bezrobotnego, na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5000 zł brutto. W 2026 roku, dofinansowanie jest przyznawane przez 24 miesiące.

Miesięczne dofinansowanie: Ok. 2300 zł (połowa minimalnego wynagrodzenia)

Całkowite dofinansowanie: 2300 zł x 24 miesiące = 55 200 zł

Oszczędność na Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: ok. 500 zł miesięcznie (szacunkowo) x 24 miesiące = 12 000 zł

Łączna korzyść dla firmy: 55 200 zł + 12 000 zł = 67 200 zł.

Taki pracownik to zatem nie tylko cenne źródło doświadczenia, ale także konkretne, wymierne oszczędności, które mogą przekroczyć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Rola Powiatowych Urzędów Pracy (PUP)

PUP są kluczowym ogniwem w całym procesie. To one:

Przyjmują wnioski: Pracodawca składa wniosek o dofinansowanie właśnie w PUP.

Weryfikują dokumenty: Urząd sprawdza, czy firma i kandydat spełniają wszystkie warunki programu.

Wypłacają środki: Po pozytywnej weryfikacji, PUP regularnie wypłaca pracodawcy dofinansowanie.

Udzielają porad: Urzędy Pracy służą też pomocą w doborze odpowiedniego kandydata i wyborze najkorzystniejszego programu.

Warto zatem regularnie sprawdzać oferty PUP, ponieważ ich programy są stale aktualizowane i dostosowywane do potrzeb lokalnego rynku.

Zatrudnienie pracownika powyżej 50. roku życia to dziś jedna z najlepszych inwestycji. Z jednej strony, pracodawcy mogą liczyć na konkretne korzyści finansowe w postaci dofinansowania do pensji, zwolnienia ze składek ZUS czy ulg podatkowych. Z drugiej strony, zyskują cenne, niefinansowe wartości: doświadczenie, stabilność i lojalność. W 2026 roku programy wsparcia są w pełni operacyjne i stanowią doskonałą okazję do wzmocnienia zespołu o dojrzałych i wykwalifikowanych specjalistów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2024 poz. 1776)

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

01 paź 2025

W tym miesiącu należy się najmniej za pracę w nocy. Stawka godzinowa w październiku 2025 r. jest najniższa, ponieważ mamy największą liczbę godzin pracy w roku. Ile wynosi stawka za godzinę pracy w nocy?
Obywatele Ukrainy po 30 września 2025 r. Przedłużony legalny pobyt w Polsce do 4 marca 2026 r. Prezydent podpisał nową ustawę
01 paź 2025

Nowe przepisy o obywatelach Ukrainy w Polsce weszły w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę. Do kiedy jest przedłużony legalny pobyt Ukraińców? Jakie zmiany wprowadziła ostatnia nowelizacja przepisów?
Stała rekrutacja zamiast gaszenia pożarów – RPO zmienia rynek pracy
01 paź 2025

Rosnące braki kadrowe i coraz większa konkurencja o pracowników sprawiają, że przedsiębiorstwa sięgają po nowe narzędzia, które pozwalają skutecznie zarządzać rekrutacją. Jednym z najdynamiczniej rozwijających się trendów w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, jest stała rekrutacja (Recruitment Process Outsourcing, RPO).
Czy inspektor pracy wyda decyzję administracyjną ustalającą stosunek pracy? [ANALIZA EKSPERTA]
01 paź 2025

W ostatnim czasie pojawiły się propozycje legislacyjne, które mają na celu wzmocnienie roli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) poprzez nadanie jej uprawnień do stwierdzania istnienia stosunku pracy w sytuacji, gdy zawarto umowę cywilnoprawną. Projekt ustawy, który umożliwia inspektorom PIP wydanie decyzji administracyjnej, która jest natychmiast wykonalna, ma na celu poprawę sytuacji osób wykonujących pracę zarobkową i efektywniejsze egzekwowanie przepisów prawa pracy. Jednakże, wprowadzanie takich uprawnień budzi poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucyjnymi zasadami prawa, w tym z zasadą demokratycznego państwa prawnego, które gwarantuje równość stron w postępowaniach administracyjnych. Poniżej szczegółowa analiza eksperta w zakresie przedmiotowej propozycji.

Żądania zwrotu pieniędzy za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne. Co dalej z sytuacją osób z niepełnosprawnościami?
01 paź 2025

Resort pracy podkreśla: po wyroku TK z 21 października 2014 r. przy przyznawaniu prawa do świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnością właściwe organy miały i mają bezwzględny obowiązek przestrzegania art. 17 ust. 1b u.ś.r. i zawartego w nim kryterium wieku powstania niepełnosprawności. Stanowiska te pozostają w opozycji do wielokrotnie wyrażanego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego poglądu, że nie jest dopuszczalne oparcie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na tej części art. 17 ust. 1b u.ś.r., która została uznana przez TK za niezgodną z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Co dalej z sytuacją OzN?
Październik 2025: godziny pracy, dni wolne
30 wrz 2025

Październik w 2025 r. - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz października przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?
Jakie kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać?
30 wrz 2025

Jakie kierunki studiów gwarantują dobry start na rynku pracy? Jakie studia wybrać, żeby dobrze zarabiać już na początku kariery zawodowej? Oto kilka pomysłów najbardziej opłacalnych wyborów.
Nowe benefity: coraz więcej pracodawców dopłaca do dojazdów do pracy. 137 zł to przeciętny koszt dojazdu Polaka do pracy
30 wrz 2025

Nowe benefity pracownicze w postaci dopłat do dojazdów do pracy są coraz częściej oferowane przez pracodawców. Średnio przeciętny Polak wydaje 137 zł na dojazd do pracy. Okazuje się, że benefity mobilnościowe to jedne z najbardziej atrakcyjnych dodatków dla pracowników. Zachęcają do powrotów do biur z pracy zdalnej i budują lojalność zatrudnionych.

Korzystanie przez kandydatów do pracy ze sztucznej inteligencji podczas udziału w rekrutacji - jak oceniają to rekruterzy?
30 wrz 2025

Okazuje się, że aż 36 proc. rekruterów miało do czynienia z kandydatami używającymi sztucznej inteligencji podczas procesu zatrudniania. Teraz polski portal No Fluff Jobs wprowadza unikalne na rynku narzędzie AI, które usprawnia pracę zespołów rekrutacji.
Co złości pracowników w firmie i co z tym zrobić powinien pracodawca
30 wrz 2025

W świecie pracy złość często bywa traktowana jako coś niewłaściwego, niewygodnego, a nawet groźnego. Tymczasem ignorowanie złości lub jej tłumienie prowadzi do destrukcji – wypalenia zawodowego, obniżenia zaangażowania i pogorszenia relacji w zespołach. Stwarza to potrzebę odpowiedniej refleksji u pracodawców, ale i pracowników.

